Microsoft ha luchado durante 20 meses para comprar Activision: el desenlace final ya tiene fecha, según The Verge

Han pasado 20 meses desde que Microsoft anunciara el acuerdo de compra de Activision Blizzard. En ese momento ambas compañías sabían claramente que la operación de 68.700 millones de dólares, la más grande en la historia de la industria de los videojuegos, estaría sujeta a la aprobación de múltiples reguladores internacionales.

Lo que probablemente no imaginaban es que dos de los principales organismos de mercado les harían el camino muy difícil, obligándoles a hacer concesiones para diluir preocupaciones de monopolio y, sobre todo, a extender la fecha límite de cierre para evitar el colapso del acuerdo. Ahora, por fin, estaríamos ante el desenlace de esta historia.

Fecha clave: 13 de octubre de 2023

Si bien no hay declaraciones oficiales, el medio especializado The Verge, basándose en comentarios de personas vinculadas al tema, señala que los creadores de Xbox apuntan a cerrar la compra Activision Blizzard el próximo 13 de octubre, quedándose así con franquicias como ‘Call of Duty‘, ‘World of Warcraft‘, ‘Diablo‘ y otras.

Este importantísimo movimiento estaría listo para materializarse después de una larga batalla que ha tenido como principales protagonistas a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y a la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA) que ha repercutido en los términos originales del acuerdo.

Los cambios han sido varios, pero podemos mencionar algunos de los más importantes. En primer lugar, las partes acordaron una prórroga de 90 días para cerrar el acuerdo. En principio, Microsoft y Activision Blizzard debían cerrar el acuerdo a más tardar el 18 de julio para no enfrentarse a las consecuencias del incumplimiento del contrato.

Así quedará el organigrama de Xbox Gaming una vez que se cierre la operación de compra de Activision

Ciertamente, respetar aquella fecha límite no fue posible, por lo que ambas compañías acordaron extender el plazo hasta el 18 de octubre. Aquí, precisamente, jugó un papel clave el accionar de la CMA, que había bloqueado la operación a principios de año, pero que se mostraba abierta a una reestructuración para seguir adelante.

Uno de los estudios de producción audiovisual de Activision Blizzard

La CMA, recordemos, concluyó que la compra de Activision Blizzard le daría a Microsoft una ventaja competitiva decisiva en el ámbito del juego en la nube. Bajo esta conclusión, el regulador británico no iba a permitir la operación bajo ningún concepto. La respuesta de Redmond fue desprenderse de los derechos del juego en la nube.

Y no se trató de una concesión menor. La reestructuración del acuerdo impedirá a Microsoft lanzar juegos de Activision Blizzard de forma exclusiva en Xbox Cloud Gaming y, por si esto fuera poco, tampoco podrá controlar las licencias de los títulos en plataformas en la nube rivales. El encargado de todo esto será Ubisoft.

Lo que sigue en este culebrón es la resolución final de la CMA después de la reestructuración del acuerdo. Si tenemos en cuenta las declaraciones de la fuentes consultadas por The Verge, todo parece indicar que el acuerdo se encamina a cerrarse tan pronto como la semana que viene, en concreto, el 13 de octubre.

A todo esto, cabe señalar, la FTC sigue firme en su postura de rechazar la operación. Sin embargo, el regulador estadounidense tiene un modo de operar diferente al del británico: para que sus medidas se hagan efectivas deben pasar por un tribunal federal. Y, en este caso, ha sufrido varios reveses que le han impedido bloquear la fusión.

Imágenes: Microsoft | Activision Blizzard

