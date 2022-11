Microsoft ha paralizado el despliegue de Windows 11 22H2 en algunas PCs: esto es lo que sabemos

Si todavía no recibes Windows 11 2022 (22H2) no deberías preocuparte. Microsoft acaba de paralizar la actualización del sistema operativo en algunos ordenadores por problemas de rendimiento. En este sentido, vale la pena esperar un poco más, al menos hasta que la compañía de Redmond encuentre una solución y aplique la corrección.

En su página Learn, Microsoft explica que algunos equipos que han actualizado a Windows 11 2022 han experimentado problemas de rendimiento en videojuegos y aplicaciones. Esto se debe a que estos habilitan inadvertidamente funciones de depuración de rendimiento de GPU que no estaban destinada a la versión estable del sistema.

Windows 11 2022 con despliegue limitado

Recibir una actualización del sistema que promete brindar mejoras de rendimiento y seguridad, así como nuevas funciones y descubrir que algunas aplicaciones o juegos funcionan peor es algo que nadie quiere experimentar. En este sentido, Microsoft dice que los equipos que presenten incompatibilidades no se actualizarán a Windows 11 2022.

Esto no quiere decir que Windows 11 2022 no vaya a llegar en el futuro. Los de Redmond ya están trabajando en una solución que permita eliminar el problema y normalizar el despliegue de la actualización. Ahora bien, ¿qué sucede si acabas de actualizar y eres uno de los afectados, es decir, tus juegos y aplicaciones no funcionan correctamente?

De acuerdo a Microsoft, actualizar los programas o los juegos a su última versión podría ayudar a solucionar el problema localmente. En caso de que este sencillo método no funcione, no queda más que esperar para que una nueva actualización del sistema, que no sabemos cuándo llegará, arregle las cosas que movió de su lugar Windows 11 2022.

Windows 11 2022 ha estado disponible desde el pasado mes de octubre. En algunos dispositivos se ha instado automáticamente y en otros los usuarios han recurrido a forzar la actualización manualmente desde Windows Update. Microsoft desaconseja esta última opción hasta que se resuelvan los mencionados problemas.

