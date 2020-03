Microsoft pausará todas las actualizaciones opcionales de Windows que no sean de seguridad

Mensualmente Microsoft publica una serie de actualizaciones para los usuarios de Windows que permiten mejorar de forma continua el sistema operativo. Estas actualizaciones opcionales dejarán de estar disponibles a partir de este próximo mayo, ofreciendo así tan sólo las actualizaciones de seguridad que también llegan de forma periódica.

¿Motivo? COVID-19. La compañía ha indicado que este cese temporal de las actualizaciones se debe para dar prioridad al trabajo de los ingenieros para centrarse en las actualizaciones de seguridad ahora que trabajan la mayoría en remoto. Es una medida que afecta a todas las versiones de Windows y Windows Server con soporte actual.

Los cambios entrarán en vigor en mayo, por lo que aún van a llegar las actualizaciones opcionales que estén programadas para el mes de abril. En cualquier caso, la pausa de estas actualizaciones no pone en riesgo la seguridad y privacidad del sistema, pues seguirán llegando nuevas versiones que corrijan o añadan parches a vulnerabilidades, como por ejemplo la revelada recientemente en una librería de Adobew.

Las actualizaciones B, C y D en Windows

Específicamente Microsoft ha advertido de que las actualizaciones que dejarán de enviarse son las de tipo C y tipo D. Pero, ¿qué significa exactamente esto? Tiene que ver con la forma en la que clasifican las actualizaciones para Windows que reciben los usuarios. De forma mensual se envían cambios al sistema operativo para mejorarlo, corregir errores o parchear alguna vulnerabilidad. Estas actualizaciones son acumulativas, lo que significa que cada nueva actualización contiene las mejoras de esa actualización y las de las anteriores. En otras palabras, si no instalas una de ellas en la siguiente recibirás las mejoras de la que no has instalado.

Sea como sea, son las siguientes:

Actualizaciones B: Son las que salen el segundo martes del mes y están enfocadas a mejorar la seguridad y privacidad del sistema corrigiendo vulnerabilidades encontradas.

Actualizaciones C: Se publican en la tercera semana del mes y generalmente son corrección de errores enfocadas a versiones anteriores a la actual de Windows. Son opcionales y no se instalan automáticamente.

Actualizaciones D: Llegan en la cuarta semana del mes y con los cambios introducidos se pueden probar los cambios antes de que lleguen para todos de forma obligada. Son opcionales y no se instalan automáticamente.

Precisamente la semana pasada Google anunció una medida similar para Chrome y Chrome OS. El servicio no tendrá más actualizaciones de momento que no sean actualizaciones de seguridad.

