Microsoft se compromete a llevar ‘Call of Duty’ a Nintendo tras la fusión con Activision Blizzard

A Microsoft se le está haciendo un poco cuesta arriba la compra de Activision Blizzard. A pesar de que algunos países y organizaciones han dado su beneplácito, todavía tiene que pronunciarse (entre otras entidades) la CMA de Reino Unido, la Unión Europea y la Federal Trade Comission (FTC) estadounidense, que ha sido la última en, aparentemente, estar dispuesta a bloquear la compra.

Existe una preocupación real alrededor de esta compra, sobre todo por la franquicia ‘Call of Duty’. Es este, de hecho, el argumento en contra que Sony está esgrimiendo, pero desde Microsoft ya han puesto sus cartas sobre la mesa: se han comprometido a llevar ‘Call of Duty’ a las consolas PlayStation mientras sigan existiendo consolas PlayStation.

Y ahora, en un movimiento un tanto extraño, Phil Spencer acaba de comprometerse vía Twitter a llevar la franquicia de shooters a Nintendo durante diez años.

¿’Call of Duty’ en Nintendo Switch? Más bien una muestra de apertura

Phil Spencer no ha dado demasiados detalles sobre este compromiso adquirido. De hecho, habla de Nintendo, pero en ningún momento menciona explícitamente a Nintendo Switch (aunque es evidente). El comunicado al completo dice lo siguiente:

«Microsoft ha adquirido un compromiso de 10 años para llevar Call of Duty a Nintendo tras la fusión de Microsoft y Activision Blizzard King. Microsoft se compromete a ayudar a llevar más juegos a más personas, sin importar cómo elijan jugar».

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) December 7, 2022

Más allá del debate sobre hasta qué punto es viable que una entrega anual de ‘Call of Duty’ se lance en la portátil de Nintendo, la cual lleva desde 2017 en el mercado con un hardware que, a día de hoy, empieza a pedir una actualización (aunque siempre quedará la nube), lo interesante de este tweet es la lectura de fondo.

Con este tweet, Phil Spencer y, por lo tanto, Xbox, se compromete en público a no cerrar la franquicia ‘Call of Duty’ al ecosistema de Microsoft. Es una forma de decir a los reguladores «fijaos si no hay motivos por los que preocuparse con esta adquisición que, de aprobarse, no solo vamos a seguir sacando los ‘Call of Duty’ en la consola de Sony sino que, además, los vamos a llevar a la consola de Nintendo».

De hecho, no es el único comunicado que ha dado el ejecutivo en su cuenta de Twitter. En un segundo tweet, Spencer ha dicho que «también me complace confirmar que Microsoft se comprometió a continuar ofreciendo ‘Call of Duty’ en Steam simultáneamente a Xbox después de haber cerrado la fusión con Activision Blizzard King». Lo mismo que antes, pero en PC.

Es una declaración de intenciones. Habrá que ver en qué se traduce llegado el momento, pero la realidad es que, más allá de ser un argumento de peso a tener en cuenta por los reguladores, es más una defensa contra Sony y su gran ataque: la posible exclusividad de las franquicias de Activision Blizzard tras la aprobación de la compra.

Como curiosidad, no ha habido un ‘Call of Duty’ en Nintendo desde ‘Call of Duty: Ghost’ en Wii U. Este se lanzó en 2013, así que van a hacer diez años dentro de poco. Sea como fuere, lo que está claro es que la compra de Activision Blizzard está un poco atascada y Microsoft está dispuesta a hacer todo lo posible para que salga adelante.