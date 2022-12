Microsoft tropieza con la FTC estadounidense: intentará bloquear la compra de Activision Blizzard

Microsoft sabía que no iba a tener fácil comprar Activision Blizzard. La compra más grande de la compañía y de la industria de los videojuegos hasta la fecha (69.000 millones de dólares, recordemos) no iba a ser un camino de rosas y, tal y como estaba previsto, la Federal Trade Comission (FTC, cuya misión es eliminar y prever las prácticas monopolísticas) ha anunciado que intentará bloquear la fusión.

Según ha expuesto el organismo en un comunicado oficial, el motivo es que esta compra «permitiría a Microsoft eliminar a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y su negocio de contenidos de suscripción y juegos en la nube, que crece rápidamente». Desde Microsoft se han pronunciado al respecto, asegurando su compromiso con la FTC y afirmando que tienen previsto «presentar el caso ante los tribunales» en el futuro.

En la denuncia publicada por la FTC (la cual se puede leer aquí, aunque las partes más interesantes han sido suprimidas), la entidad señala el «historial de Microsoft de adquirir y usar contenidos valioso de videojuegos para eliminar la competencia de las consolas rivales».

En concreto, la FTC menciona la compra de Zenimax (Bethesda) y la decisión de Microsoft de convertir juegos como ‘Starfield‘ y ‘Redfall‘ «a pesar de haber asegurado a las autoridades antimonopolio europeas que no tenía ningún incentivo para no lanzar los juegos en consolas rivales».

«Microsoft ya ha demostrado que puede retener y retendrá contenidos de sus rivales en el sector de los videojuegos», ha declarado Holly Vedova, Directora de la Oficina de Competencia de la FTC. «Hoy pretendemos impedir que Microsoft se haga con el control de un importante estudio independiente de juegos y lo utilice para perjudicar a la competencia en múltiples mercados de juegos […]».

La FTC parece consciente de la potencia que tiene Activision Blizzard y de lo importantes que son sus franquicias, de ahí que se muestre preocupada por el acuerdo: «con el control de las grandes franquicias de Activision, Microsoft tendría tanto los medios como los motivos para perjudicar a la competencia manipulando los precios de Activision», sentencia la FTC.

We have been committed since Day One to addressing competition concerns, including by offering earlier this week proposed concessions to the FTC. While we believe in giving peace a chance, we have complete confidence in our case and welcome the opportunity to present it in court.

— Brad Smith (@BradSmi) December 8, 2022