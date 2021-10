Microsoft vuelve a las andadas: fuerza la instalación de la herramienta PC Health Check en Windows 10

A Microsoft le ha entrado la prisa por lograr que Windows 11 comience a estar instalado en el máximo número posible de ordenadores. Ha comenzado a forzar la instalación de la herramienta PC Health Check en Windows 10, algo que recuerda las técnicas que usó para forzar la actualización a Windows 10 hace años.

Con ella se nos indica si nuestro equipo es apto para la actualización gratuita a Windows 11, pero hasta ahora descargar esa herramienta para hacer esa comprobación y esa actualización era decisión de cada usuario.

La herramienta se autoinstala una y otra vez

La actualización KB5005463 disponible para sistemas Windows 10 es precisamente la que hace que se instale de forma automática la herramienta PC Health Check. Con ella es posible analizar nuestro hardware para comprobar si efectivamente nuestro PC o portátil es compatible con Windows 11.

Eso puede llegar a ser molesto para los usuarios que simplemente no tienen pensado actualizar a Windows 11 de momento. Es cierto que incluso si nuestro hardware no es del todo compatible es posible instalar Windows 11 sin demasiados problemas —incluso Microsoft ofrece una forma de lograrlo—, pero eso puede hacer que teóricamente no tengamos acceso a futuras actualizaciones (aunque en nuestras pruebas esa limitación tampoco existe).

Es cierto que la autoinstalación de esta herramienta no implica que se active la actualización a Windows 11, pero el comportamiento de Microsoft aquí recuerda al que ya vimos con Windows 10 meses después de comenzar a estar disponible.

Aunque es posible desinstalar la aplicación una vez instalada con esa actualización, la herramienta sigue volviendo a instalarse en posteriores comprobaciones de nuevas actualizaciones. De hecho si intentamos desinstalar la actualización KB5005463 desde el historial de actualizaciones, Windows indica que no está instalado aunque sea así.

La solución para detener de forma total esa actualización y esa instalación forzada de PC Health Check está en el editor de registro. Como explican en Bleeping Computer, primero habrá que desinstalar la herramienta, tras lo cual tendremos que abrir el editor de registro (regedit.exe).

Una vez en el editor, tenemos que ir a la ruta «HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftPCHC» y comprobar si allí hay una clave llamada «PreviousUninstall», cuyo valor tendrá que ser «1». También podremos crear la clave «installed» con el valor 1 en la ruta «HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftPCHealthCheck» como alternativa.

Vía | Bleeping Computer