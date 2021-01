Microsoft, Xbox Live Gold y la importancia de escuchar a tus usuarios en la nueva era de los motines sociales

«¿Pero de qué va Microsoft?» Eso es probablemente lo que pensaron muchos usuarios de la Xbox cuando se enteraron de que la empresa iba a doblar el precio anual del servicio Xbox Live Gold. La medida generó tal avalancha de críticas que en Redmond han acabado dando marcha atrás. No solo eso: Xbox Live Gold ya no será necesario en juegos Free-to-play como Fortnite para jugar online.

La rápida respuesta de Microsoft es un ejemplo de lo importante que es escuchar a usuarios y clientes. Lo fue siempre, pero las redes sociales han convertido esas críticas en verdaderos motines que amenazan el futuro económico de las empresas, que cada vez reaccionan más rápido ante potenciales escándalos que dañen su imagen de marca.

Rectificar, dicen, es de sabios. Muchas empresas siguen tardando mucho, y algunas no reaccionan especialmente bien ante las críticas masivas. Tenemos un ejemplo reciente en Apple, que jamás llegó a admitir abiertamente que sus teclados con sistema de mariposa eran un desastre.

Al final acabaron señalando que el problema afectaba a «un pequeño porcentaje» de productos, y además de poner en marcha un servicio de reparación gratuita realizaron modificaciones para aliviar el problema. Nada de eso acabó de contentar a los usuarios, y Apple finalmente ha acabado volviendo a los viejos (y buenos) teclados con sistema de tijera.

Microsoft tiene también un historial agridulce, y muchos recuerdan el desastroso lanzamiento de la Xbox One hace en 2013. La consola obligaba a comprar Kinect como accesorio aun cuando muchos no sacaran partido de aquel dispositivo.

El incremento del precio hacía que precisamente la PS4 saliera 100 euros más barata y tuviera una ventaja brutal. Las críticas (y las ventas) hicieron que Microsoft reaccionara, pero ya era tarde.

Con el auge de las redes sociales hemos visto cómo en últimamente las empresas responden mucho más rápido a ese tipo de críticas generalizadas. Una mala decisión puede acabar convirtiéndose en viral y dañar la imagen de marca, y canales como Twitter suelen ser formas singulares de detectar cómo las empresas reaccionan ante esas críticas.

Ok. Let’s talk about why Xbox decided to announce that it would double the price of Xbox Live Gold (12m period) and then reversed that decision less than 24 hours later after strong backlash from fans.

Quick thread on the topic from me below: pic.twitter.com/qDoh3VVOWL

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 23, 2021