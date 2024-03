Milmillonarios en fortuna y donaciones: muchos prometieron donar el 99% de su fortuna, pero pocos lo están cumpliendo

Algunos de los mayores fundadores de empresas tecnológicas o de fondos de inversión del mundo ocupan las primeras posiciones de en la lista de las mayores fortunas del mundo. Hace unos días ya te contábamos con un gráfico quienes eran y cuánto dinero acumulaban.

Muchos de estos milmillonarios se comprometieron a donar hasta el 90% de sus fortunas en donaciones filantrópicas antes de morir, pero solo algunos de ellos están cumpliendo su promesa mientras todavía pueden gestionarla. Ya conocemos el caso de nombres como el de Warren Buffett, que dedica cada año casi 5.000 millones de dólares a donaciones, pero hay muchos nombres más que no están cumpliendo sus compromisos.

The Giving Pledge: el club de millonarios de Bill Gates. Tal y como destaca la revista Forbes, solo 13 de los 25 mayores filántropos de Estados Unidos han firmado el compromiso de donación del, al menos, el 99% de su fortuna que propone el exclusivo club de millonarios filántropos fundado por Bill Gates y Warren Buffett inspirados por la filosofía de vida de Chuck Feeney, fundador de las tiendas Duty Free.

Lo malo (o lo bueno, según, para quien) de firmar el compromiso de donación con The Giving Pledge es que es un brindis al sol de cara a la galería que, en realidad, no compromete ni obliga a nada a su firmante. Solo implica una intención, pero no obliga a ninguna acción.

George Soros. El fundador de los fondos de cobertura George Soros es uno de los mayores donantes de la lista según Forbes. Atesora un patrimonio de 6.700 millones de dólares. Creó la fundación Open Society Foundations con una inversión de 32.000 millones, de los cuales se han dedicado más de 21.000 millones de dólares a causas relacionadas con los derechos humanos, la democraciay la libertad de expresión en más de 120 países de todo el mundo. Esto supone una donación del 65% de su fortuna a estas causas.

MacKenzie Scott. Tal vez su nombre no te suene de primeras, pero el mejor negocio de la vida de MacKenzie Scott es haberse divorciado de su exmarido Jeff Bezos. Con el trato consiguió hacerse con el control del 4% de Amazon, que le ha proporcionado una fortuna valorada 35.300 millones de dólares. Hasta la fecha, la novelista ha donado más de 16.580 millones de dólares a causas benéficas relacionadas con la igualdad económica, racial y de género, lo cual supone un 32% de su fortuna. Todas sus donaciones son públicas a través de la web de su fundación Yield Giving.

Warren Buffett. Conocido por sus acertadas inversiones, el ‘Oráculo de Omaha’ es el accionista mayoritario y CEO de Berkshire Hathaway, lo que le ha llevado a amasar una fortuna de 131.000 millones de dólares. El nonagenario inversor es uno de los más comprometidos con las causas filantrópicas y, aunque no dispone de una fundación a su nombre, realiza aportaciones anuales a las de sus hijos y su esposa, así como a la de sus amigos personales Bill y Melinda Gates. Se estima que Warren Buffett ha invertido más de 56.700 millones de dólares a lo largo de su vida, lo que supone un 30% de su fortuna actual. El importe total es considerable, pero queda lejos del 99% prometido.

Bill y Melinda Gates. El apellido Gates es uno de los más habituales al hablar de donaciones por las causas que el exmatrimonio apoya a través de los proyectos de la fundación que lleva sus nombres. Sin embargo, Bill Gates parece haber encontrado el secreto de los panes y los peces ya que, cuanto más dona, mayor es su fortuna. El magnate fundador de Microsoft cuenta con una fortuna valorada en unos 125.000 millones de los cuales ha donado unos 42.500 millones a través de su fundación apoyando proyectos de educación, sanidad y desarrollo. Esto supone un 24% de su fortuna.

Dustin Moskovitz. La popularidad de Moskovitz como uno de los fundadores de Facebook ha quedado eclipsada por el “carisma” de su CEO Mark Zuckerberg. Sin embargo, como accionista principal, Dustin se ha beneficiado del buen rendimiento financiero de la compañía acumulando una fortuna de 17.200 millones de dólares. Moskovitz ha donado 2.820 millones de dólares en causas relacionadas con el desarrollo de vacunas contra la malaria e investigaciones para evaluar el riesgo de la IA para la sociedad. Su aportación representa el 14% de su fortuna.

Eric Schmidt. El antiguo CEO y presidente de Google es uno de los veteranos de Silicon Valley, lo que le ha reportado un patrimonio neto de 21.500 millones de dólares. Además de ser un gran aficionado a la aviación, el exdirectivo de Google ha donado unos 1.440 millones de dólares a través de dos fundaciones que fundó con su exesposa: Fundación de la Familia Schmidt y el Fondo Eric y Wendy Schmidt para la Innovación Estratégica. A través de ellas, el millonario beca a los jóvenes más prometedores y financia sus carreras y proyectos, además de invertir en proyectos de recuperación de zonas marinas y en la investigación de energías renovables alternativas. El exCEO de Google ha donado el 6% de su fortuna hasta hoy.

Mark Zuckerberg. Si antes hablábamos de uno de los fundadores menos conocidos de Facebook, ahora toca hablar del más popular. Mark Zuckerberg y su esposa han pisado el acelerador de sus donaciones al mismo ritmo que crecía la fortuna de la pareja. Gracias a los últimos picos en la cotización de Meta, el patrimonio de Zuckerberg ha ascendido hasta los 165.000 millones de dólares, de los cuales ha donado unos 4.500 millones a causas relacionadas con la investigación científica para la detección precoz y el tratamiento de enfermedades y en proyectos educativos respaldados por las universidades de Chicago y Nueva York. El conjunto de las donaciones de Mark Zuckerberg y Priscilla Chan suponen un 3% del total de su patrimonio.

Steve Ballmer. El exCEO de Microsoft es el ejemplo perfecto de un ejecutivo de éxito que se ha hecho millonario sin haber fundado ninguna empresa. Steve ha conseguido reunir un patrimonio neto de 123.000 millones situándose como la novena mayor fortuna del mundo. Pese a ese capital, el millonario solo ha donado 3.750 millones de dólares, que han ido destinados a apoyar proyectos educativos de niños en riesgo de exclusión social para educarles e incentivar la movilidad económica. Estas donaciones apenas suponen el 3% de su fortuna.

Jeff Bezos. Pese a ocupar el tercer puesto en la lista de mayores fortunas del mundo, Jeff Bezos apenas ha hecho aportaciones filantrópicas durante su carrera, ahora muy centrada en conseguir igualar su proyecto espacial Blue Origin al de Elon Musk. De los 196.000 millones de patrimonio que se calcula que tiene Jeff Bezos, solo ha donado 3.300 millones en proyectos de medio ambiente y educación. La cifra apenas supone el 2% del total de su patrimonio y queda muy lejos de los 10.000 millones a los que se comprometió.

Sergey Brin. El cofundador de Google cierra la lista del Top 10 de las mayores fortunas del mundo con un patrimonio estimado de 119.000 millones de dólares. El millonario fundador reveló hace una década que tiene una mutación genética que lo predispone a padecer Parkinson, por lo que ha destinado parte de su labor filantrópica a apoyar proyectos de investigación de esta y otras enfermedades neurodegenerativas y relacionadas con el cambio climático. En total, Brin ha destinado 3.020 millones de dólares a esos fines, lo cual supone el 2% del total de su patrimonio.

