Mobvoi TicPods ANC, análisis: una calidad de sonido sorprendente para unos auriculares inalámbricos de menos de 100 euros

Aquellos que usen relojes inteligentes con WearOS seguramente conozcan la marca Mobvoi, fabricante encargado de los TicWatch. Es una compañía especializada en wearables que, como otras tantas marcas, se ha lanzado de cabeza al mercado de los auriculares inalámbricos.

La firma tiene ya algunos en circulación y los últimos en llegar han sido los Mobvoi TicPods ANC, unos auriculares completamente inalámbricos que, como su propio nombre indica, apuestan por la cancelación de ruido activa. Nosotros ya los hemos probado para traeros este, su análisis.

Ficha técnica de los Mobvio TicPods ANC

MOBVOI TICPODS ANC DIMENSIONES Y PESO Auriculares:19,6 x 24,6 x 43,1 mm; 5 gramos

Estuche: 26,1 x 60 x 62,2 mm; 42 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 13 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0 COMPATIBILIDAD iOS Android BATERÍA Auriculares: por determinar

Estuche: 400 mAh AUTONOMÍA Auriculares: entre 4,5 y 7 horas

Estuche: hasta 21 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

1,5 horas EXTRAS Cancelación activa de ruido

Cancelación de ruido en micrófonos

IPX5

Control táctil

Compatible con asistentes PRECIO 89,99 euros

Diseño: familiar y ergonómico

Comenzamos, como siempre, hablando del diseño y del apartado estético. Los auriculares completamente inalámbricos de Mobvoi conservan esa estética implantada por los AirPods de Apple, pero no son exactamente iguales. El mástil es significativamente más grande (lo que hace que no pasen precisamente desapercibidos) y el auricular, lo que introducimos en nuestro canal auditivo, no tiene las clásicas gomillas con forma redonda, sino que las gomillas recubren toda la parte superior. Son como una especie de capuchón.

Lo cierto es que una idea bastante buena, principalmente porque ayuda a que los auriculares tengan más fricción con nuestra oreja y no se muevan lo más mínimo, incluso cuando hacemos deporte o movimientos bruscos. En la caja se incluyen dos gomillas de recambio, pero no de diferentes tamaños. Esto es algo importante, ya que uno de los pilares fundamentales de este tipo de auriculares es que tapen lo más posible nuestro canal auditivo y es posible que la goma que trae por defecto no encaje bien en todos los oídos.

Cada auricular pesa cinco gramos, algo que está en la línea de otros dispositivos de su categoría, y la construcción se nota bastante buena. El tacto es, para hacernos una idea, similar al de los AirPods Pro, y se sienten robustos. No se nos han caído ni les hemos dado golpes, sobra decir, pero la sensación es muy buena. Son cómodos y no molestan lo más mínimo cuando los llevamos durante mucho tiempo, así que punto positivo para Mobvoi. Como dato a tener en cuenta, tiene resistencia IPX5, así que podemos llevarlos mientras hacemos ejercicio y sudar sin miedo a romperlos.

Repasando los elementos que tenemos en el mástil, en la zona inferior y frontal tenemos dos micrófonos. El inferior es que el recogerá nuestra voz para cuando hagamos llamadas o demos órdenes al asistente, mientras que el que se encuentra en el mástil capta el audio ambiente para que, algoritmos mediante, los auriculares «cancelen» el ruido externo. Sobre el rendimiento de la cancelación de ruido hablaremos más adelante, por descontado.

En la zona del cabezal tenemos la superficie táctil. Como en todos los auriculares de este tipo, mediante gestos podremos controlar algunos aspectos del móvil, como responder o colgar llamadas, invocar al asistente, pausar la música o cambiar de canción. Los gestos no son complicados, pero conviene echarle un vistazo al manual de instrucciones para conocerlos bien. Los gestos pueden constar de toques o de pulsaciones continuadas y funcionan bien, pero no se detectan bien cuando los damos más rápidos de la cuenta.

En lo referente al estuche o caja, el acabado se nota menos «premium» que el de los auriculares, pero tampoco es algo que importe demasiado en tanto que la mayor parte del tiempo estará en nuestro bolsillo. Es bastante grande, como puede comprobarse en las imágenes, y se nota que la llevamos guardada en el bolsillo. Es normal, ya que los auriculares son bastante alargados y se guardan en vertical.

El estuche se cierra gracias a un cierre magnético que ofrece buena resistencia y que en ningún momento nos ha dado problemas. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C para cargar la caja, así como un LED que nos indica el estado de la batería. Cuando abrimos el estuche encontramos otro LED que nos indica que los auriculares están buscando un dispositivo al que conectarse. Como podemos ver, una caja grande, pero a la vez sencilla y funcional.

Experiencia: bastantes sombras y alguna luz

Pasamos así a hablar de la experiencia de uso, un apartado en el que contemplamos las opciones del software, la compatibilidad con dispositivos y las funciones que nos ofrecen los auriculares. En este caso nos hemos llevado una sorpresa un tanto amarga en no poco aspectos, así que vayamos por partes.

Mobvoi tiene una aplicación para iOS y Android que, teóricamente, sirve para vincular los auriculares, ecualizarlos, etc. Por algún extraño motivo, los TicPods ANC no aparecen en la aplicación, lo que significa que no es posible ecualizarlos a nivel global. Será necesario, por lo tanto, que nuestra app de música tenga un ecualizador integrado para poder toquetear los ajustes. No es algo que le vaya a importar demasiado a los usuarios más casuales, pero sí algo a tener en cuenta por aquellos más sibaritas.

Aunque Mobvoi tiene una aplicación para enlazar sus dispositivos, por algún motivo estos auriculares no son compatibles

Por otro lado, que no tengamos una aplicación compatible con los auriculares supone que no hay forma humana de conocer la batería restante ni de la caja ni de los propios auriculares, así que las únicas indicaciones que tendremos son las que nos dan los auriculares cuando les queda poca batería o el LED de la caja, que tampoco nos da una cifra precisa.

En cuanto al control por toques, es muy sencillo, pero hay que saber cómo darlos. Es normal que el impulso inicial sea dar dos toques rápidos para pausar la música, tres toques para cambiar de canción o dejar pulsado dos segundos para activar y desactivar la cancelación de ruido, pero en los TicPods ANC hay que saber darlos. No es cuestión de darlos rápidos, sino que hay que darlos con cierto margen de espacio. Una vez acostumbrados a los gestos, veremos que funcionan perfectamente y que la tasa de error es muy baja. Los que hay disponibles son los siguientes:

MÚSICA Dos toques en cualquier auricular: pausar o continuar

Tres toques en el auricular derecho: pasar de canción LLAMADAS Dos toques en cualquier auricular: coger la llamada

Presionar dos segundos el auricular derecho: colgar la llamada. ASISTENTE DE VOZ Tres toques en el auricular izquierdo cuando llevamos los dos auriculares: invocar al asistente CANCELACIÓN DE RUIDO Mantener pulsado cualquier auricular: alternar modos de cancelación de ruido

Estos son los gestos que hay y no se pueden modificar de ninguna forma, por lo que conviene dedicar algunos minutos a conocerlos y acostumbrarse a ellos. Cabe destacar que cada auricular se empareja por separado con el dispositivo, por lo que podemos usar los dos auriculares, solo el izquierdo o solo el derecho, algo interesante de cara a responder llamadas rápidamente, si bien en la práctica lo más normal es llevar los dos puestos.

El último punto negativo a contemplar es que, a diferencia de otros auriculares, los TicPods ANC no pausan la reproducción de la música cuando nos los quitamos. Ya nos quitemos uno o los dos, los auriculares seguirán sonando. De hecho, si te quitas un auricular y lo metes en el estuche seguirá sonando hasta que lo cierres, algo que no tiene demasiado sentido.

Dicho esto, un punto positivo y que conviene valorar de cara a jugar con el móvil o ver películas o series es la latencia. Es sobresaliente, simple y llanamente. No hemos tenido ni el más mínimo problema y, si bien en este tipo de auriculares siempre suele haber algo de latencia, no es perceptible en ningún contexto. La latencia nos ha dejado con muy buen sabor de boca.

En resumidas cuentas, la experiencia con los auriculares es bastante mejorable, sobre todo si nos centramos en las funciones que podemos encontrar en su competencia. Muchos de los problemas, como la falta de ecualizador o que no podemos personalizar los gestos, se podrían solucionar vía software y haciendo que los auriculares sean compatibles con la app, pero hasta entonces, el apartado de la experiencia es sin duda el que más margen de mejora tiene.

Calidad de sonido: sorprendentemente bien

Dejando de lado la experiencia de uso, vamos a hablar de la calidad de sonido, que al fin y al cabo es una de las piedras angulares de los auriculares. Yendo directos al grano, los TicPods ANC se escuchan sorprendentemente bien. Es cierto que si te pones a buscarle pegas se las encontrarás, por supuesto, pero para los oídos menos entrenados o para aquellos usuarios que busquen una buena experiencia sin gastar mucho dinero, los auriculares cumplirán de sobra con su cometido.

Como siempre hacemos en los análisis de auriculares, hemos escuchado música en iOS y Android, tanto en local como en streaming, siempre a 320 Kbps. Como banco de pruebas, las canciones que hemos usado son las que mejor conocemos, ya sea porque las escuchemos a menudo en nuestro día a día o porque permiten disfrutar de una amplia gama de instrumentos, frecuencias y tonos. Un ejemplo que siempre ponemos es ‘Bohemian Rapshody’ de Queen.

Los TicPods ANC han sabido comportarse en cualquier situación género. Después de todo, en el interior del cabezal tenemos un driver de 13 milímetros, que no está nada mal para un producto de esta categoría y precio, lo que nos permite disfrutar de bajos (muy) claros y rotundos. Es algo que podemos apreciar en canciones de rap, rock y trap. Podéis probar con ‘Master of Puppets’ de Metallica.

Con los agudos, los auriculares también hacen un buen trabajo. Quizá es menos notable que con los bajos (insisto es que tienen bastante pegada), pero los TicPods ANC han sabido desenvolverse. A título personal, habría agradecido tener una app con ecualizador para tocar ligeramente las frecuencias y potenciar un poquito más las voces y los agudos, pero en líneas generales podemos decir que los auriculares se comportan realmente bien.

Finalmente, en lo referente a llamadas, la voz de nuestro interlocutor se escucha bien y sin mayor problema, sin grandes alardes pero también sin grandes defectos. No hemos sufrido cortes ni retardos de ningún tipo. En cuanto a nuestra voz, se escucha correctamente y los micrófonos de cancelación son capaces de evitar que entre más ruido intruso de la cuenta, pero no son mágicos, por lo que ante situaciones con mucho viento o mucho ruido, este se seguirá colando un poquito en la llamada.

Unas palabras para la cancelación de ruido

Uno de los principales argumentos de los TicPods ANC es, precisamente, que tienen ANC, es decir, cancelación de ruido activa. Eso significa que, sobre el papel, son capaces de anular el ruido externo para que escuchemos solo nuestra música. En concreto, los auriculares tienen tres modos: Quiet Mode (cancelación de ruido activa activada), Passthrough Mode (deja pasar el sonido ambiente, como las voces) y el modo estándar con la cancelación de ruido desactivada. Para alternar entre ellos hay que mantener pulsada la zona superior dos segundos.

¿Qué tal funciona? No es la mejor cancelación de ruido activa del mercado, todo sea dicho. En el contexto actual en el que nos encontramos es difícil medir el rendimiento de los auriculares en un avión o un tren, que es donde más se nota, así que tendremos que ceñirnos a la experiencia en casa y en la calle. Los auriculares son capaces de cancelar cierto nivel de sonido ambiente (hasta 32 dB, según el fabricante), pero no lo hacen del todo.

La cancelación de ruido, aunque se nota, no consigue aislarnos por completo

Un ejemplo casero sencillo para medir el rendimiento de la ANC es abrir el grifo del agua y dejar que caiga. Es un sonido blanco, con pocas o nulas variaciones, e ideal para este tipo de pruebas. A un metro del grifo, con la cancelación de ruido desactivada la escuchamos (menos que con el oído desnudo gracias a la cancelación pasiva, pero se escucha). Con el modo Passthrough lo escuchamos más nítido y con la cancelación de ruido activa activada, seguimos notando que está ahí, aunque lo escuchamos como más lejos.

En la calle o trabajando en casa lo mismo. La cancelación de ruido evita que algunos sonidos como los motores de los coches o el de las obras entorpezcan más de la cuenta la experiencia de escuchar música, pero no los anula por completo. Si activamos el modo Passthrough, los auriculares nos permitirán escuchar mejor la voz de alguien que nos hable, pero el efecto no es ni de lejos tan llamativo como el de los AirPods Pro, por poner un ejemplo.

En líneas generales, la cancelación de ruido funciona cuando las condiciones no son demasiado complicadas, pero cuando haga demasiado viento o haya ruidos más fuertes de la cuenta se echa de menos un rendimiento más potente. ¿Es suficiente para que se note y se aprecie que está activa? Sin lugar a dudas, pero no alcanza ni de lejos a otros competidores que, todo sea dicho, son más caros. Está, por ponerlo en contexto, un escalón por encima de la cancelación de ruido híbrida de los Honor Magic EarBuds.

Autonomía: cuatro horas de música, más estuche

Nos vamos acercando al final del análisis, no sin antes hablar de la batería y la autonomía. Mobvoi no determina la capacidad de la batería de sus auriculares, sino que simplemente asegura que son capaces de aguantar hasta cuatro horas y media con una sola carga. En nuestras pruebas nos hemos acercado a esta cifra, quedándonos siempre más o menos en las cuatro horas de autonomía.

Nosotros los hemos usado mayormente con la cancelación de ruido activa activada, lo que consume más batería, pero con esta desactivada se puede rascar media hora más. En última instancia es algo que depende varios factores, volumen incluido, pero quedémonos con la idea de que la batería no es un problema. Además, lo más normal es llevarlos siempre en la caja cuando no los estemos usando, por lo que, salvo en sesiones más intensas, sería raro quedarse sin batería.

El estuche, que solo podemos cargar por USB tipo C (el cable está incluido en la caja), nos permite recargar ambos auriculares en poco más de una hora, por lo que la autonomía no es que sea un problema. Con la carga del mismo podemos cargar por completo los auriculares hasta dos veces. Por ponerle una pega al estuche, no tiene carga inalámbrica, aunque es normal en este rango de precios.

Mobvoi TicPods ANC, la opinión de Xataka

Tras haber probado los Mobvoi TicPods ANC, lo cierto es que nos hemos llevado un sabor de boca bastante agradable en casi todos los aspectos. Los auriculares son ergonómicos, no se mueven lo más mínimo cuando hacemos movimientos bruscos y no molestan incluso cuando los llevamos puesto mucho rato. Hay algunos aspectos con margen de mejora, como que no son discretos y no tienen almohadillas de diferentes tamaños, pero en líneas generales nos han gustado mucho.

La calidad del sonido es muy buena si tenemos en cuenta que valen 90 euros y, si bien se echa en falta un ecualizador que nos permite exprimir un poco más los auriculares, los TicPods ANC cumple con creces su cometido. La cancelación de ruido, por su parte, no es la mejor del mercado y, aunque se nota, no termina de destacar. Es una pena, porque pondría la guinda a unos auriculares cuya calidad de sonido brilla por sí misma y que nos ofrecen una autonomía correcta.

Si por algo destacan los TicPods ANC es por su calidad de sonido, muy buena para su rango de precios

El problema principal radica en la experiencia de uso. Los gestos requieren de cierto periodo de adaptación, no tenemos una aplicación que nos permita conocer el estado de carga de los auriculares o el estuche, no tenemos un ecualizador y los auriculares no pausan la música detecta automáticamente cuándo nos los quitamos. Salvando esos detalles, los TicPods ANC nos han gustado mucho y son unos auriculares a tener muy en cuenta si queremos buen sonido sin gastar más de 100 euros.

7,35 Diseño8,25 Calidad de sonido7,75 Cancelación de ruido7,5 Ergonomía8 Experiencia de uso6,5 Autonomía7 A favor La calidad de sonido.

Son cómodos y, aunque no son discretos, no molestan al llevarlos puestos mucho rato.

La batería es suficiente para usarlos con tranquilidad. En contra No se pueden ecualizar de forma global a través de una aplicación.

Los gestos no se pueden personalizar y son algo complicados.

La cancelación de ruido no termina de brillar tanto como podría.

Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Mobvoi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.