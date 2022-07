Mojang no quiere NFTs en Minecraft: “pueden crear modelos de escasez y exclusión”

Minecraft da la espalda a la tecnología blockchain. No le gusta la especulación que pueden generar los NFT, no cree que vaya en consonancia con su filosofía y, al menos de momento, no ve factible un futuro común. En un comunicado rotundo, Mojang, estudio detrás del juego, explica que ha decidido cerrar la puerta a la tecnología: la vetará en su plataforma y no apoyará los tokens no fungibles.

“Los NFT pueden crear modelos de escasez y exclusión que entren en conflicto con nuestras directrices y el espíritu de Minecraft», argumenta el estudio, responsable de uno de los juegos más populares, vendidos y que mayor influencia ha ejercicio en los últimos años.

«Para garantizar que los jugadores tengan una experiencia segura e inclusiva —detalla la firma—, no se permite que las tecnologías blockchain se integren en nuestras aplicaciones de clientes y servidor, ni que el contenido del juego, incluidos mundos, apariencias, personalización de artículos u otras modificaciones, sea utilizado por tecnología blockchain para crear un activo digital escaso”.

La postura del estudio es firme en su oposición, y recalca su rechazo frontal a que se utilicen para generar NFT asociados a “cualquier contenido del juego”. ¿La razón? La naturaleza de los tokens no fungibles y lo mal que encaja en el espíritu que —razona— caracteriza al propio Minecraft.

“Cada uno de estos usos de NFT y otras tecnologías de cadena de bloques crea una propiedad digital basada en la escasez y exclusión, lo que no se alinea con los valores de Minecraft de inclusión creativa y juego conjunto”, subraya la compañía con sede en Estocolmo: “No incluyen a toda nuestra comunidad y crean un escenario de ricos y pobres. El precio es especulativo y la mentalidad de inversión en torno a los NFT desvían la atención del juego y fomentan la especulación, lo que creemos que es incompatible con la alegría y el éxito a largo plazo de nuestros jugadores”.

Here’s an early look at our upcoming guidelines regarding Minecraft and NFTs.

If you’re a player or creator actively involved in the buying, selling, or trading of NFTs that make use of Minecraft, please read the information in the article below.https://t.co/3S4uYmiSvf pic.twitter.com/Gl0EkoKQqs

— Minecraft (@Minecraft) July 20, 2022