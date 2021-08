Motorola Moto G60s: batería a raudales y pantalla de 120 Hz por menos de 250 euros

El catálogo de móviles Motorola no deja de crecer. La familia Moto G cada vez tiene más integrantes, véanse los Moto G 5G, G10, G20, G30, G50 y el recién anunciado Moto G60s. Se trata de un dispositivo de gama media, sencillo, con un precio suculento y que destaca por montar una enorme pantalla de 6,8 pulgadas con 120 Hz.

El terminal fue presentado en Brasil hace alguna semanas, pero no ha sido hasta ahora que la compañía ha decidido traerlo a nuestras fronteras. Aquí está disponible en una única versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno por un precio de 249 euros.

Ficha técnica del Motorola Moto G60s

MOTOROLA MOTO G60S DIMENSIONES Y PESO 169,61 x 75,88 x 9,6 mm 212 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles) Formato 20:09 Tasa de refresco: 120 Hz PROCESADOR MediaTek Helio G95 mejorado GPU ARM Mali-G76 MEMORIA RAM 4 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB ampliables con microSD CÁMARA TRASERA 64 MP f/1.7 Gran angular 8 MP f/2.2, 118º Macro 5 MP f/2.4 Profundidad 2 MP f/2.4 Flash LED CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.25 BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida de 50W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con My UX CONECTIVIDAD Bluetooth 5.0 NFC WiFi ac GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo Dual SIM híbrida UISB tipo C OTROS Jack de auriculares Tecla para Google Assistant Resistencia IP52 Lector de huellas Desbloqueo facial PRECIO 249 euros

Un terminal modesto que no peca de pocos hercios

El Motorola Moto G60s es un terminal de gama media bastante sencillo. Está construido en plástico, tiene un grosor de 9,6 milímetros y pesa 212 gramos, por lo que podría decirse que es más bien grandote. La trasera es sencilla, aunque elegante, con el logo de Motorola en la parte central y el módulo con las cuatro cámaras situado en la esquina superior izquierda.

En cualquier caso, lo más llamativo es su pantalla. Motorola sigue apostando por los paneles alargados, en este caso 20:09. El dispositivo incorpora un panel IPS/LCD de 6,8 pulgadas cuya resolución es FullHD+ (2.460 x 1.080 píxeles) y cuya tasa de refresco asciende a 120 Hz, algo interesante y más teniendo en cuenta el precio.

Más aspectos interesantes del Moto G60s es que llega con puerto jack de 3,5 milímetros (de hecho, se incluyen unos auriculares en la caja y hasta un cargador compatible con su tecnología de carga rápida), resistencia IP52 y una tecla dedicada a invocar al asistente de Google.

El motor de un gama media con todas las letras

Pasamos así a hablar de su interior. El Moto G60s incorpora 4 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD de hasta 1 TB y el procesador MediaTek Helio G95 mejorado. ¿Qué significa exactamente esa coletilla? Básicamente, que el procesador tiene un nuevo chip MT6382 que admite la tasa de refresco de 120 Hz.

El sistema operativo es Android 11 con My UX. Es decir, que el terminal no tiene capa de personalización como tal, sino que el sistema operativo es similar a Android Stock y Motorola añade funciones adicionales a través de un acceso dedicado en el sistema que el usuario puede o no activar.

En cuanto a la batería, este apartado es sin lugar a dudas uno de los puntos más interesantes. Y es que el Motorola Moto G60s incorpora una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 50W. Según Motorola, con solo ocho minutos de carga podemos conseguir hasta 12 horas de autonomía, aunque habrá que ver cómo se comporta en entornos reales.

Por último, procede hacer mención a la cámara. El Moto G60s incorpora cuatro sensores traseros capitaneados por un principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles con 118º de campo de visión, un macro de 5 MP y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara trasera, por su parte, es de 16 megapíxeles.

Versiones y precio del Motorola Moto G60s

El Motorola Moto G60s se puede comprar desde ya a través de la web de Motorola. Está disponible en color Ink Blue (azul oscuro) y Iced Mint (azul clarito) en una única versión de 4/128 GB. Su precio es de 249 euros.