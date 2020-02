Motorola y su posible vuelta a la gama alta cuando hace tres años de su último móvil en este sector

Hace poco hablábamos de la presencia de Motorola en un Mobile World Congress cada vez más en vilo por el coronavirus Wuhan. Mientras vemos si los fabricantes van o no al gran evento tecnológico, lo que también estamos viendo es que aumentan las supuestas filtraciones de un gama alta de Motorola, lo cual sería una apuesta considerable para la marca.

Lo decimos porque no vemos una configuración correspondiente a un móvil de este rango desde hace casi dos años, aunque estrictamente fue en 2017 cuando lanzó el Moto Z2 Force, un tope de gama con componentes de primera línea (y de ese año). De ahí que tenga bastante interés que la marca, dentro de los cambios que ha ido haciendo en sus líneas de móviles, ahora pueda volver a apostar por este sector.

Dos modelos nuevos, uno con pinta de buque insignia

Desde que la compañía lanzase el primer Motorola One, su primer móvil con muesca pero dentro de la gama media, se añadió una nueva línea a los habituales Moto G, Moto E y Moto Z. Los sucesivos Moto One se han asentado en esta gama, viendo ejemplos como el Moto One Action o el Moto One Zoom, tratando quizás de llevar características menos comunes a precios más asequibles.

Esto puede cambiar de confirmarse que Motorola prepara un Moto One 2020. Uno o varios, si bien por ahora se habla de los nombres en clave «Burton» y «Racer» con sus versiones con 5G, refiriéndose también a este próximo buque insignia como Moto Edge+.

El supuesto Motorola de gama alta, filtrado por XDA

Más interesante que los nombres son las posibles especificaciones. Según lo filtrado, la pantalla de este o estos móviles sería curvada a los lados (tipo Waterfall) y se pasaría del notch al agujero para la cámara frontal.

Serían pantallas de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+, con lo cual veríamos una estrategia similar a la que vemos en los móviles de gama alta de Xiaomi o algunos de los de Huawei y OnePlus, dejando a un lado resoluciones mayores. La tasa de refresco sería de 90 hercios, una cifra que hoy en día ya no es de récord (y menos aún con los Redmi y POCO en 120 hercios) pero que quedaría por encima de los 60 Hz habituales.

Las informaciones que sustentan la existencia de dos modelos hablan, por una parte de una configuración con el Snapdragon 865 y 8/12 GB de RAM, siendo éste el modelo que podría contar con conectividad 5G en algunas versiones. El otro modelo integraría el Snapdragon 765, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y también alguna versión con 5G.

Hablando de las baterías, «Burton» incluiría una de mayor capacidad, de más de 5.000 mAh, mientras que el inferior la integraría de 4.660 mAh (que tampoco estaría mal). Se habla de que el sensor de su cámara principal sería de 48 megapíxeles, pero no hay más apuntes sobre las cámaras.

Los últimos años de Motorola

En 2017 vimos Motorola de las líneas G, X, E, C y Z, abarcando todas las gamas. En 2018 nacían los One (P30), se mantenían los G, los E y los Z, con un Z3 que integraba un procesador de Qualcomm para gama alta pero que contaba con un año de antigüedad (el Snapdragon 835), y en 2019 se mantuvieron estas familias, con los G7 que no vimos el año anterior, un solo G8 y bastante más presencia de los One. También con la aparición estelar del nuevo Moto Razr, una apuesta bastante arriesgada (pero sin especificaciones de gama alta).

La compañía (de la mano de Lenovo) ha ido reduciendo su presencia a nivel de cuota de mercado hablando de todas las gamas de smartphones a nivel mundial, quedando en un 3% en 2019 por debajo de Vivo u OPPO según los datos de Counterpoint Research. Una consecuencia de que muchos fabricantes hayan reforzado sus gamas de entrada y media, con lanzamientos potentes en cuanto a relación calidad-precio e incluso bifurcándose en más marcas como Xiaomi y OPPO.

Será interesante ver si Motorola vuelve a considerar la gama alta para intentar recuperar cuota de mercado en un sector que tampoco está nada fácil, si bien una de las claves podría ser que intentasen buscar una combinación con precio más reducido como veíamos en OnePlus (hasta los OnePlus 7 o Xiaomi, con el aliciente de presentar Android (casi puro). Veremos si el 23 de febrero nos sorprenden finalmente con esto.