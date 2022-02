Móviles plegables, enrollables o con tres pantallas: así son los conceptos que nos ha enseñado TCL en el MWC22

Llegó el Mobile World Congress. TCL, a pesar de no contar con un stand físico en la propia Fira, se ha sumado al congreso de telefonía más importante del mundo. Más allá de la serie 30, ha mostrado una serie de conceptos en los que la compañía ya está trabajando. Alguno de ellos es funcional, pero nunca llegó a salir a la venta.

TCL es el segundo fabricante de paneles de televisores más grande del mundo. De hecho, los televisores de Xiaomi son fabricados por ellos.

La compañía ha remarcado que los dispositivos expuestos no son móviles, sino conceptos que, probablemente, acabarán llegando al mercado cuando la compañía de por finalizado su desarrollo.

Existen casos como el TCL Chicago que son totalmente funcionales, de hecho, la compañía ha mostrado una evolución de este dispositivo plegable con cámara bajo la pantalla.

Dejan muy claro que no quieren ser los primeros en lanzar móviles plegables, aunque aseguran que serán parte de su porfolio pronto. Buscan democratizar los móviles plegables para poder competir en distintas gamas más asequibles, dado que en la actualidad son dispositivos reservados para la gama premium.

TCL Chicago, el plegable tipo concha

El TCL Chicago es uno de los pocos conceptos plegables de la lista cuyo que tiene nombre. Ni tan siquiera la nueva generación de este dispositivo con cámara bajo la pantalla tiene denominación, algo que llama bastante la atención.

Es un móvil completamente funcional. El sistema operativo se adapta a las diferentes posiciones del dispositivo, dado que la bisagra, al igual que el Samsung Galaxy Z Flip3 permite dejar la pantalla en diferentes ángulos fijos.

La pantalla que se alberga en la parte trasera es completamente funcional e incluso es posible ejecutar apps desde la misma. También verte a ti mismo, reflejando aquello que ve la cámara frontal.

Se corresponde con el único dispositivo que hemos podido tener en la mano y plegarlo con nuestras propias manos el plegado. No es excesivamente pesado y lo que hemos podido probar, nos ha gustado bastante, aunque nadie nos ha sabido decir el motivo por el que no llegó a ver la luz, lo que es una pena.

TCL Fold ’n Roll, plegable y enrollable al mismo tiempo

A pesar de que los móviles plegables quizás sean los más vistosos, lo cierto es que existen otras tecnologías realmente llamativas como, por ejemplo, los móviles enrollables.

Quizás aún hay muy pocos dispositivos con esta tecnología que se comercializan, pero TCL ha juntado la tecnología de los móviles plegables y la de los móviles enrollables.

El Fold ’n Roll es un dispositivo que junta lo mejor de los dos mundos. Es un móvil plegable, pero que además tiene una pantalla enrollable para convertirse en una auténtica tablet.

Desconocemos las pulgadas que tiene este dispositivo tanto plegado como desplegado, aunque podemos decir que no es precisamente pequeño.

De hecho, no es que fuesen maquetas, sino que son dispositivos que nosotros no podíamos tocar, pero sí algunos empleados de la compañía que mostraban, con cuidado, cómo se doblaba. Eso sí, lo que no hacían era enrollar y desenrollar la pantalla, aunque se apreciaba un botón específico para abrirse y cerrar la parte enrollable.

Un móvil con tres pantallas

Es un concepto un poco loco, pero así es. Se trata de un mismo panel que tiene tres partes diferentes para poder usar diferentes aplicaciones en cada sección, pero con la posibilidad de usar las tres pantallas desplegadas, o dos de ellas, una por cada lado.

Es el concepto más versátil porque puedes decidir si tener pantalla por ambos lados, solo por una como un smartphone convencional o desplegarlo y contar con las tres, aunque para una de ellas deberás de darle la vuelta al dispositivo.

Por desgracia, este no se aprecia demasiado bien, dado que la pantalla de esta unidad en concreto se había dañado durante el transporte y la pantalla no era posible encenderla.

Eso sí, aunque decidas llevarlo plegado para únicamente tener una pantalla, en el marco cuenta con una pequeña pantalla a través de la que se podrían ver de un vistazo la barra de notificaciones. Tenía tres sensores en la parte trasera.

El Fold de TCL

Si empezábamos con el concepto tipo concha, acabamos con el plegable tipo libro. Es un dispositivo que tiene el mismo mecanismo de cierre que el Samsung Galaxy Fold.

En este caso cuenta con dos pantallas principales que, al igual que el anterior, pueden doblarse para ambos lados. Lo puedes cerrar por completo para que las pantallas estén protegidas y solo contar con una pequeña pantalla a lo largo de la bisagra para conocer las notificaciones entrantes o bien hacer uso de las dos pantallas por ambos lados.

Al igual que el resto de modelos tampoco ha salido al mercado, a pesar de que como hemos comentado, tanto el plegable tipo concha como este concepto ya cuentan con homólogos de diferentes fabricantes en el mercado.

Por el momento, TCL no se ha aventurado a ofrecer una fecha en la que este tipo de dispositivos estaría disponible. Además, hay que tener en cuenta que el mercado principal de la compañía es China, donde ya cuenta con un gran ecosistema que muy lentamente va llevando al resto de partes del mundo.