Movistar le quita la Copa del Rey a DAZN y renueva la Supercopa de España hasta 2025

Hace unos días, dentro de la estrategia que sitúa el fútbol como eje de sus contenidos, Telefónica alcanzó un acuerdo con Mediapro gracias al cual Movistar emitirá todo el Mundial en un canal dedicado con contenido 24 horas. Ese canal, como ya sabemos, es Gol Mundial y también estará disponible en formato OTT para que los clientes de cualquier operador puedan acceder a él.

Ahora, el operador español acaba de anunciar una nueva adquisición de derechos deportivos, pero en esta ocasión, dentro del fútbol nacional. Hablamos de la Copa del Rey y de la Supercopa de España, que podrán verse en Movistar Plus+ hasta 2025.

Un torneo a repartir con RTVE

Hasta la pasada temporada, podíamos seguir la Copa del Rey en DAZN en co-emisión con Mediaset, pero su adjudicación finalizó en verano y la RFEF volvió a sacar a subasta sus derechos. Hace unas semanas, conocimos que RTVE se había hecho con un bloque de derechos de retransmisión del torneo y emitirá 15 partidos cada temporada, pero faltaba conocer el adjudicatario del resto de la competición.

Y ese no es otro que Movistar. Según ha informado la RFEF, se ha adjudicado a Movistar Plus+ una parte de la Copa de S.M. el Rey, por lo que, junto a RTVE, emitirá el torneo hasta la temporada 2025. El acuerdo recoge que Movistar Plus+ ofrecerá como mínimo 55 partidos cada temporada, 45 de ellos en exclusiva.

El operador tendrá el segundo partido y del quinto en adelante en exclusiva, además del cuarto en simulcast, al igual que las semifinales y la final. Recordemos que en abierto, como mínimo, podremos ver dos partidos de cada ronda, los cuatro encuentros de semifinales y la final. Próximamente, la RFEF comunicará a quién se le adjudica ese cuarto encuentro en abierto.

Además, la RFEF ha adjudicado también el lote único de la Supercopa de España a Movistar Plus+, que se ha hecho así con los derechos de retransmisión del torneo durante los próximos tres años (2022-25), igual que en las tres últimas temporadas.