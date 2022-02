Movistar Plus+ como mero agregador: qué futuro tiene la plataforma si SkyShowtime le deja sin series exclusivas

La confirmación hace apenas unos días (porque la noticia la conocíamos desde el verano) de que SkyShowtime, la plataforma de CBS y Universal con 10.000 horas de contenido, llegaría a España a finales de 2022, levantó un sinfín de cuestiones. Una de ellas, si estamos empezando a presenciar cómo toma forma una auténtica burbuja de plataformas que acabará dejando por el camino algunos de los competidores que se disputan un mercado que, sin duda, pronto empezará a acusar ciertos límites.

La segunda, mucho más específica, es qué rumbo va a tomar una de nuestras plataformas con más clientes, Movistar Plus+, de la que continuamente nos llegan noticias acerca de pérdidas de catálogo y exclusividades. Se lleva hablando desde diciembre, por ejemplo, de cómo va a tener que compartir los derechos de emisión de LaLiga con DAZN (aunque tendrá preferencia a la hora de escoger qué partidos emite).

Y ahora el anuncio de Sky Showtime deja a Movistar sin la exclusividad (y posiblemente acaben saliendo de su catálogo) de producciones de plataformas como Peacock, Paramount+, Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Showtime, Paramount Pictures y Nickelodeon, todas propiedad de ViacomCBS. Cabe preguntarse en qué quedará la estrategia de Movistar Plus+ entonces.

Lo que le queda a Movistar Plus+

Actualmente, Movistar Plus+ cuenta con una potente rama de producción propia. Con ella no puede llegar a los límites de competidoras de Netflix o HBO Max, pero sí que tiene una línea de producción definida y exitosa. Pese a la inesperada cancelación de la gran ‘Reyes de la noche‘, la superproducción ‘La fortuna‘ ha hecho que se hable de sus proyectos. En 2022 volverán ‘Paraíso’, ‘Nasdrovia’, ‘La unidad’ y estrenará como mínimo cinco series nuevas: la primera adaptación de un podcast español, ‘El gran apagón’, ‘Rapa’, ‘El inmortal’, ‘Sentimos las molestias’ y ‘Todos mienten’.

Su otra baza fuerte son las películas: están los estrenos que llegan a la plataforma con unos meses de antelación con respecto a otros servicios. Por ejemplo, actualmente películas como ‘Chaos Walking‘, ‘Spiral: Saw‘, ‘Mortal Kombat’, ‘Este cuerpo me sienta de muerte’, ‘Despierta la furia’ o ‘Expediente Warren: Obligados por el demonio‘, por decir algunos éxitos recientes, solo están disponibles en Movistar Plus+ bajo suscripción. Muchas de ellas se pueden ver en plataformas como Apple TV, Filmin o Rakuten TV, en términos de alquiler o compra, pero no incluidos en el servicio básico

A estas películas se suman una buena cantidad de producciones adicionales que la plataforma estrena cada mes bajo el sello ‘Cine inédito’. Por ejemplo, solo en el pasado mes de enero han aterrizado películas como ‘Stardust’, ‘John y el hoyo’, ‘In the Earth’, ‘Help’, ‘El verdadero norte’, ‘La casa de los conejos’ o ‘Un romance con Fígaro’. Y aparte está, cómo no, la producción propia fuera de ficción, con la que nutren canales como #0: la salida de Buenafuente de la plataforma puede suponer un palo en ese sentido, pero Telefónica anunció el contrato de Dani García para conducir un programa en la misma línea en los próximos meses.

¿Y qué posibilidades se abren para la plataforma?

Con todo, Movistar Plus+ se va a encontrar con un nuevo obstáculo cuando SkyShowtime llegue a España. No necesariamente desaparecerán sus series de la parrilla, pero tendrá que llevar a nuevos acuerdos: por ejemplo, el caso más popular es el de ‘Juego de Tronos’, que se emitía simultáneamente en su estreno semanal en HBO y en Movistar Series gracias a un acuerdo con WarnerMedia. Puede que veamos algo por el estilo y que, por ejemplo, las series de Showtime se estrenen a la vez en SkyShowtime y Movistar.

No es una posibilidad del todo descartable, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las series más notorias del catálogo de Movistar (como la nueva temporada de ‘Dexter’ o el fenómeno de culto ‘Yellowjackets’) proceden de Showtime. Paramount+, por su parte, está completamente repartida por todas las plataformas, y tiene sentido pensar que algunas de sus series más esperadas, como las futuras ‘Halo‘, ‘Bel-Air’ o la nueva serie de Star Trek servirán para reforzar el catálogo de exclusivas de SkyShowtime.

Y hay una dificultad añadida: el resto de las plataformas también están produciendo material propio en forma de series, en algunos casos con mucho éxito. ‘30 monedas‘ o ‘Todo lo otro’ en HBO Max, ‘Valeria’ en Netflix o ‘El Cid’ en Prime Video son series que perfectamente podrían estar en Movistar+ y que, gracias a la mayor penetración de esas plataformas en el mercado español al estrenarse en servicios más económicos, están llegando a un público más joven y más abundante que series como ‘La fortuna’, que se mueven quizás en una onda más seria.

Quizás el futuro de Movistar Plus+ (y, lateralmente, Vodafone, en una situación similar aunque a escala más reducida -eso sí: tiene en exclusiva HBO Max en su oferta-) pase por el de convertirse no en una plataforma con contenidos exclusivos, sino en un agregador de ofertas externas. Un «Google de contenidos», como anticipaba hace unos meses El Confidencial. Su músculo económico le puede permitir construir paquetes de ofertas en las que se incluyan distintos servicios de streaming (algunos exclusivos, como hace ahora con Disney+) que por su lado también se puedan contratar de forma independiente.

Sería «El Netflix de los Netflix», por así decirlo, en un panorama en el que la oferta se diversifica y el consumidor encuentra cada vez más complicado pagar media docena de servicios independientes (y eso solo hablando de streaming audiovisual). Queda por ver si Movistar apostará económicamente por mantener algunos de sus contenidos o tendrá que plantearse un volantazo en el planteamiento de un negocio que cada vez tiene m´ás actores implicados.