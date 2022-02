Mucho antes de las freidoras de aire estaban las freidoras de agua: funcionamiento, diferencias y modelos destacados

Las freidoras de aire, airfryers o coloquialmente "freidoras sin aceite" son el pequeño electrodoméstico de moda por su versatilidad. No obstante, no son la única alternativa a las clásicas freidoras de aceite "de toda la vida": anteriormente existían las freidoras de agua y aceite, una variación que presenta ciertas ventajas frente a las tradicionales. En este artículo os explicamos cómo funciona cada tipo de freidora, sus ventajas e inconvenientes. Asimismo os proponemos algunas candidatas de lo más interesantes que podéis comprar en estos momentos.

Qué tecnología emplea cada una

Freidoras de aceite

El funcionamiento de estas freidoras es el más conocido: unas resistencias eléctricas son las encargadas de calentar el aceite que llena una cubeta. En ella sumergiremos los alimentos, que se freirán completamente rodeados de aceite a alta temperatura.

Insistimos en el verbo freír porque la fritura es un tipo de preparación (en aceite o en otra grasa) que le confiere ciertas propiedades a los alimentos.

Desde un punto de vista nutricional, la fritura es una bomba calórica... pero claro, estamos hablando de alimentos más fat que fit, como los nuggets o las croquetas.

Pero la fritura con aceite también aporta un extra gastronómico. Miguel Ayuso, director de Directo Al Paladar, lo explica:

"Cuando fríes, el alimento está sumergido en aceite. El aceite caliente transforma la cobertura, también aportando sabor a esta, pero el interior de los alimentos se cocina – si se hace bien – de forma uniforme y muy rápida. Estos son dos parámetros importantes: sabor y tiempos."

En la práctica, prosigue Ayuso: "En freidora normal quedan muy bien los alimentos que requieren cocciones cortas, porque se hacen rápido. Por ejemplo las croquetas (cuyo interior, recordemos, ya está cocinando, porque una bechamel ya lleva una cocción anterior) o el pescado."

¿Cómo es la limpieza? De forma periódica es necesario sustituir el aceite, algo que en los modelos más modernos y avanzados puede hacerse o bien mediante una especie de grifo situado en la parte inferior o con un depósito extraíble. En las más básicas y/o veteranas tendrás que volcarlas. Posteriormente tendrás que desmontarla y limpiarla con agua y jabón, aunque hay partes que pueden lavarse en el lavavajillas.

La CleanFry Infinity 4000 (56 euros) es una freidora bastante clásica en cuanto a funcionamiento que destaca por sus acabados en aluminio, potencia y gran capacidad para su precio, ideal para familias numerosas amantes de la fritanga.

Uno de los puntos más interesantes es que se desmonta con facilidad para que puedas introducir la cubeta, cestillo de freír y filtro en el lavavajillas.





Cecotec Freidora Eléctrica CleanFry Infinity 4000. Capacidad de 4 l, Temperatura hasta 190ºC, Cubeta Esmaltada Apta Lavavajillas, Filtro OilCleaner Mantiene el Aceite Limpio, Full INOX, 3270 W

Moulinex es todo un clásico en pequeño electrodoméstico para la cocina y esta Easy Pro AM338070 (56 euros) es una buena candidata por facilidad de uso y diseño. Con cestillo de 3 litros apto para el lavavajillas, 2300W de potencia y acero inoxidable con una ventana para ver cómo evoluciona la fritura.





Moulinex Easy Pro AM338070 - Freidora 2300 W de 3 litros con cuba extraíble de acero inoxidable apta para lavavajillas, con 2 niveles de cocción, termostato regulable y ventana transparente

La Princess 183001 (68 euros) es una freidora moderadamente compacta para uso doméstico, pero ambiciosa en cuanto a diseño y prestaciones. Con 3200W de potencia y un cestillo de 3 litros, dispone de una zona fría con filtro que maximiza la vida útil del aceite y facilita su mantenimiento.





Princess 183001 Freidora Superior, Zona fría y filtro de seguridad, 3200 W, 3 litros, Acero inoxidable, Negro

La Tefal Oleoclean Pro INOX & Design FR8040 (114 euros) es un modelo semiprofesional con cestillo de 3 litros (1,2 kg de patatas) y 2400W de potencia para cocinar entre 150 ºC a 190 ºC. Con malla de filtrado y cuba de acero inoxidable que puedes extraer para la limpieza.





Tefal Oleoclean Pro INOX & Design FR8040 freidora, 2300 W, 3.5 litros, Acero Inoxidable

Freidoras de agua y aceite

Que no sea tan conocida como las freidoras de aceite o las airfryers no significa que sea una tecnología nueva: las freidoras de agua y aceite llevan décadas en las cocinas.

Fuente | Movilfrit

El agua y el aceite tienen densidades diferentes, motivo por el cual no se mezclan. En una freidora con este sistema, los alimentos se fríen en aceite caliente en la parte superior y en la parte inferior van cayendo los residuos, precisamente donde está el agua. Separando ambos líquidos hay un filtro.

Cuando llega el momento de limpiar la freidora, abrimos el grifo situado en la parte inferior de esta para cambiar el agua y extraer los sólidos depositados. Esto facilita el mantenimiento del aparato. Antes de volver a usarla, reponemos el agua vertiéndola sobre el aceite, que volverá a colocarse en la zona inferior como se puede ver en el esquema.

Como ves, en realidad se trata de una freidora de aceite en cuanto a funcionamiento y preparación de los alimentos, pero con un sistema de separación de residuos optimizado para que estos no aporten sabor a los alimentos que cocinamos a posteriori.

Está especialmente indicada para cocinas que preparan frituras con frecuencia, permitiéndoles maximizar el uso del aceite, por lo que son más habituales a nivel profesional.

La MOVILFRIT Lux 5 (232 euros) es una freidora eléctrica con potencia de 2000W y tamaño para 4 personas con un diseño redondo con tapa para homogeneizar la fritura y evitar salpicaduras. Su manejo es extremadamente sencillo, con un simple dial.

Fabricada en acero inoxidable, dispone de un práctico grifo para la evacuación de aceite sucio en la parte inferior.





MOVILFRIT 117.054 Lux 5 - Freidora con sistema de aceite-agua, 25.8 x 25.5 x 31 cm, 2000 W

Freidoras de aire

Ya no adelantábamos en la intro: se llaman coloquialmente freidoras sin aceite, pero no lo son. De hecho, ni son una freidora (porque no fríen) ni se olvidan del aceite, porque salvo que el alimento sea bastante graso, es conveniente y recomendable añadir unas gotas. Sin embargo, esta licencia es una cuestión psicológica para simplificar la realidad: son mini hornos de convección.

Así, las airfryers cocinan los alimentos combinando la función de grill con aire caliente que circula a altas velocidades. Resumiendo, no hacen nada que no pudieras hacer ya con tu horno.

Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El primer punto a su favor es el calórico: mientras que con una freidora de aceite los alimentos absorben el 10% de su peso en aceite, con este pequeño electrodoméstico la preparación es más saludable.

Por otro lado, tienes la versatilidad que da un horno, permitiéndote preparar clásicos de la fritanga como patatas o los nuggets, pero también postres o pizzas.

Eso sí, recuerda que no estás friendo, por lo que una croqueta nunca va a quedar igual con una freidora de aire que con una de aceite. Miguel Ayuso matiza que las piezas pequeñas o que se hacen muy rápido, como el pescado, "tienden a quedar secos porque se hace antes la cobertura que el interior".

Comparada con un horno también hay ventajas: el tiempo y el gasto energético es inferior con las freidoras sin aceite, aunque estamos limitados por las dimensiones de su cestillo.

¿Cómo es la limpieza? Como no hay apenas aceite, la limpieza es similar a la de la bandeja del horno, esto es, tendremos que extraerla y lavar el cestillo con agua y jabón o en lavavajillas, si así lo permite.

La Princess 182020 XL (84 euros) es una aifryer potente (1500W) y fácil de usar gracias a su panel táctil con 7 programas. No obstante, viene con recetario. Cuenta con un cestillo de 3,2 litros para preparar unas 5 raciones de patatas





Princess 182020 Freidora sin aceite XL, Panel de Control Digital Táctil, Fácil de Usar y de Limpiar, 8 programas, 1500 W, Tiempo y Temperatura regulable, capacidad de 3.2 litros, 30 Recetas PDF

Si eres techie y buscas un modelo que puedas controlar con el móvil o con asistentes de voz, ojo a la minimalista Xiaomi Mijia Smart Air Fryer (94 euros) que cuenta con un pequeño panel OLED integrado en un dial para manejarla de forma manual. Muy interesante en cuanto a especificaciones, con 1500W de potencia para alcanzar 200 grados y cestillo de 3,5 litros.





Xiaomi Mijia Smart Air Fryer - Freidora Sin Aceite, Capacidad 3.5 L, regulable 40-200, Apagado automático, Pantalla OLED, 1500W, Asistente de voz Google y Alexa integrado, Blanco, Versión Española

Aunque ahora hay muchos fabricantes que diseñan y comercializan freidoras de aire, el "honor" de ser la primera marca recae en Philips, pionero en estos minihornos de convección.

La Philips HD9252/90 Airfryer (119 euros) es una solvente freidora que destaca por su diseño y facilidad de uso, de nuevo con panel táctil. Con 1400W de potencia, cuenta con un cestillo de 4,1 litros (800g de patatas), capacidad suficiente para guarniciones para 4 personas o para 2 - 3 si lo quieres para plato principal.





Philips HD9252/90 Airfryer - Freidora de aire caliente original (1400 W, para 2-3 personas, 800 g/4,1 l, pantalla digital), color negro

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.