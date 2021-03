Multa récord a Vodafone España de la AEPD: 8,1 millones de euros por saltarse la protección de datos y no frenar acciones comerciales cuando se les pedía

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 8,15 millones de euros a Vodafone España por el incumplimiento del RGPD, la LGT y la LOPDGDD. Una multa récord en España al superar los 6 millones de euros a Caixabank el pasado mes de enero.

Según explica la Agencia, Vodafone no ha explicado la razón por la que suceden y continúan sucediendo los hechos reclamados, no se indica el origen de los datos relativos al número de línea telefónica o dirección electrónica y no se responde «el motivo por el cual ciertos usuarios han solicitado no recibir acciones de mercadotecnia y sin embargo siguen recibiendo acciones comerciales».

Este último punto, el de las acciones comerciales, ha motivado parte de la sanción de la AEPD a Vodafone. Y es que según explican, Vodafone España ha continuado sus acciones de mercadotecnia tras resoluciones en tutela instando a que las cancelaran.





Tras las decenas de reclamaciones, llega la multa récord a Vodafone

En total, las multas ascienden a 8.150.000 euros, dividido en cuatro sanciones. Una primera multa por cuantía de cuatro millones de euros por una infracción del Reglamento General de Protección de Datos. Una segunda multa de dos millones de euros por otro infracción del RGPD. Una multa de 150.000 euros por una infracción grave de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE) y una cuarta multa grave de dos millones de euros por infringir la La Ley General de Telecomunicaciones.

Entre los agravantes de la sanción, que ha derivado en multa récord, se señala la gravedad de las infracciones, haciendo constar que Vodafone ha sido sancionada desde enero de 2018 en más de 50 ocasiones. No es algo puntual, pues constan un total de 162 reclamaciones en un plazo de menos de dos años debido a la «gran cantidad de acciones de mercadotecnia mediante llamadas telefónicas». Un total de 200 millones de acciones comerciales, según la AEPD.

Vodafone habría salido beneficiado de estas acciones comerciales, pues el número de usuarios en telefonía móvil, banda ancha fija, fibra y Vodafone TV han crecido. Asimismo, la AEPD señala que Vodafone es una de las mayores operadoras de telecomunicaciones, con una facturación anual superior a los 1.600 millones de euros. En un plazo de seis meses, Vodafone España deberá acreditar ante la AEPD que se han ajustado las acciones en lo relativo a las leyes de protección de datos.

Por el momento Vodafone no se ha pronunciado, aunque podrían recurrir la sanción. Desde Xataka hemos contactado con la compañía para conocer su posición.

