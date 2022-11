‘Mundo extraño’ es otro fracaso espectacular de Disney en taquilla: malos tiempos para su animación

Resulta complicado determinar con exactitud qué ha fracasado en ‘Mundo extraño’. La prensa conservadora ya señala al poco habitual romance gay escondido en su argumento con la cantinela del ‘get woke, go broke’, pero no parece motivo suficiente para el descalabro de una película que, in duda, aspiraba a mucho más en un fin de semana de indudable importancia para las majors como es el de Acción de Gracias, donde suelen cuajar las propuestas familiares y de animación.

Las cuentas claras. La taquilla estadounidense para esta película de Disney que recupera la ambientación y el argumento de las viejas películas de aventuras con un mensaje sobre la paternidad y sus consecuencias ha arrojado cifras muy poco lucidas: 4.174 cines en Estados Unidos, 18’6 millones de dólares recaudados en todo el fin de semana (que allí cuenta con cinco días), aproximadamente la mitad de lo que estaba previsto en las consideraciones más optimistas. En su estreno mundial en 42 mercados adicionales la cosa no hay ido mucho más allá: apenas 9’2 millones de dólares extra.

Disney, sin embargo, está lejos de ser una perdedora en este fin de semana: por tercer fin de semana consecutivo, ‘Black Panther: Wakanda Forever‘ ha liderado la taquilla con 64 millones de dólares, convirtiéndola ya en la quinta película más taquillera del año en su país de origen. En la mundial lleva ya 675 millones de dólares. Por cierto: ‘Mundo extraño’, pese a su decepcionante recaudación, no deja de ser la segunda película más taquillera del fin de semana, lo que deja claro hasta qué punto están polarizadas las cifras: o un triunfo arrollador o un fracaso sin paliativos.

Una mala racha. ‘Mundo extraño’ no es el primer descalabro que la facción animada de Disney ha tenido en los últimos años. Después de la pandemia, y tras experimentos como el estreno simultáneo en salas y streaming de ‘Raya y el dragón‘, ninguna película ha cuajado al cien por cien. Por ejemplo, se estimaba que ‘Encanto‘ no conseguiría tener beneficios si no recaudaba más de 300 millones de dólares y apenas lo consiguió en sus primeros pasos en taquilla (aunque luego rebasó la cifra gracias al extraordinario empuje que le proporcionaron su paso por Disney+ y la viralización de su banda sonora en redes sociales).

‘Lightyear‘ marcó el funesto hito de ser una de las pocas películas de Pixar que han pinchado en taquilla (200 millones de presupuesto, apenas 220 de recaudación, insuficiente para alcanzar beneficios). Y ‘Red‘, pese a una estupenda acogida crítica, fue uno de los mayores fracasos de la Disney reciente en términos absolutos (aunque es cierto que salió pronto de los cines para ir a Disney+, donde no es tan fácil cuantificar los éxitos financieros -pero posiblemente si la película hubiera estado pensada inicialmente para un estreno en streaming habría disfrutado de un presupuesto mucho menos abultado-).

Se busca un giro de timón. Con el concurso de Disney+ es un poco complicado determinar hasta qué punto este tipo de pinchazos son tan trágicos como en el pasado. Si ‘Mundo extraño’ va a Disney+, se estrena pronto y por todo lo alto y garantiza una buena cantidad de suscripciones, puede considerarse una inversión, como mínimo, defendible. Pero está claro que aunque llegue a las mejores previsiones, las pérdidas de esta nueva película rondarán los 100 millones de dólares, y a Disney no le va a satisfacer ese resultado (y en este caso, China no va a salvar los muebles: sus personajes gays han impedido el estreno en aquel país y otros asiáticos).

Disney debe encontrar una forma de sanear estos números. Porque la animación sigue gustando en taquilla: la nueva película de ‘Sailor Moon’, subtitulada ‘Eternal’, se ha visto en Occidente en Netflix, pero en Japón ha arrasado. ‘Peter Rabbit 2: A la fuga’ triplicó en recaudación su discreto presupuesto de 54 millones de dólares. La secuela animada de ‘La Familia Addams’ también rondó los 150 millones de dólares. Hemos visto fracasos como ‘El dragón de los deseos’, pero la buena salud de franquicias como los Minions demuestra que no se trata del cine de animación, sino de Disney.

20 años de otro desastre. Curiosamente, Disney celebra en estos días el vigésimo aniversario del estreno de otra película conocida por su descalabro en taquilla. Se trata de la soberbia ‘El planeta del tesoro‘, una magnífica adaptación de ‘La isla del tesoro’ en clave de ciencia ficción, pionera en el uso de efectos por ordenador mezclados con animación tradicional. Dirigida por dos históricos como John Musker y Ron Clements (‘La sirenita’, ‘Aladdin’), recaudó solo 110 millones frente a 140 de presupuesto.

Una auténtica pena dada su calidad, y que arrancó una etapa dubitativa para el estudio, sepultado por el éxito de su entonces rival Pixar, y de la que solo salió triunfante con el estreno de películas como ‘Enredados‘, ya bien entrado el siglo. En cualquier caso, ‘Mundo extraño’ acaba quizás con la intención de Disney de hacer películas de aventuras de corte más clásico (a ‘El planeta del tesoro’ y esta se suma otro gran fiasco: ‘John Carter‘), y es una definitiva señal de aviso para la búsqueda de soluciones para su departamento de animación.