Musk anuncia un «consejo de moderación de contenidos» en Twitter: «No se restablecerán cuentas antes de que se reúna»

Un “absolutista de la libertad de expresión”. Así, de forma rotunda y sin mucho margen para la interpretación, ha llegado a autodefinirse el propio Elon Musk en lo que a credo se refiere. De ahí que una de las grandes incógnitas, de las cuestiones que más expectación generan tras haber tomado las riendas de Twitter, sea cómo gestionará la política de contenidos de la red social.

El también responsable de Tesla y SpaceX lo sabe y probablemente por eso no ha tardado en dar algunas pistas. No rotundas y aún sin fechas, pero pistas relevantes al fin y al cabo. A través de su cuenta, Musk ha anunciado que la empresa se dotará de “un consejo de moderación de contenidos” del que, de momento, solo ha dado un dato: aglutinará “puntos de vista muy diversos”.

El multimillonario no ha entrado en detalles sobre su estructura, alcance, calendario o configuración, más allá de una referencia vaga a su pluralidad, pero sí ha querido avanzar un dato clave: escuchará sus conclusiones antes de pronunciarse sobre la recuperación de cuentas suspendidas.

Escuchar antes de tomar decisiones

“No se tomarán decisiones de contenido importantes ni se restablecerán cuentas antes de que se reúna ese consejo”, recalcaba Musk en su tuit, de hace unas horas. “Para ser muy claros —incidía poco después el empresario, que ya se presenta a sí mismo en su perfil de la plataforma como Chief Twit—, aún no hemos realizado ningún cambio en las políticas de moderación de Twitter”.

Horas más tarde, en respuesta a Mikhaila Peterson, hija del polémico Jordan Peterson, el nuevo responsable de Twitter iba un poco más allá y avanzaba ya parte de la línea a seguir: «Cualquier persona suspendida por razones menores y dudosas será liberada de la cárcel de Twitter».

El mensaje sobre el «consejo de moderación» de Musk no es casual.

Una de las grandes incógnitas sobre la mesa es si el nuevo responsable de la red social restablecerá la cuenta de Donald Trump, excluido en enero de 2021, después del ataque de sus partidarios al Capitolio de EEUU y de que el expresidente publicase mensajes justificándolo.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

En mayo, después de anunciar la compra de Twitter por 54,2 dólares por acción, el propio Musk aseguró que “revertiría la prohibición”. El exmandatario republicano no ha tardado tampoco en pronunciarse sobre el cierre de la compra de Twitter. El viernes utilizó su plataforma Truth Social para mostrar su satisfacción con el cambio de dirección al frente de la red del pájaro azul.

“Estoy muy feliz de que Twitter esté ahora en buenas manos, y ya no esté dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país”, señaló Trump.

Una de las primeras decisiones de Musk al frente de la empresa ha sido prescindir del hasta ahora CEO de Twitter, Parag Agrawal, y otros ejecutivos, incluido Vijaya Gadde, un directivo relevante y respetado en la firma que participó, entre otras decisión de calado, en la suspensión de Trump.

Anyone suspended for minor & dubious reasons will be freed from Twitter jail — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

To be super clear, we have not yet made any changes to Twitter’s content moderation policies https://t.co/k4guTsXOIu — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2022

El mensaje de Musk puede entenderse también como un intento por minimizar los posibles temores de los anunciantes. General Motors —rival de Tesla en el sector de la automoción— anunciaba ayer a través de la CNBC su intención de “pausar” la publicidad en Twitter a la espera de ver cuál es la nueva dirección que adopta la red social tras los cambios en su dirección.

“Estamos trabajando con Twitter para entender la dirección de la plataforma bajo su nueva propiedad. Como es normal con un cambio en una plataforma de medios, hemos suspendido temporalmente nuestra publicidad de pago. Las interacciones de atención al cliente en Twitter continuarán”.

Aunque el alcance, configuración y calendario del “consejo” anunciado por Musk representan aún una incógnita, el organismo, como tal, no es del todo nuevo en la compañía. En 2016 ya anunció un “consejo de confianza y seguridad” con expertos independientes y que busca precisamente mantener un equilibrio en la defensa de la libertad de expresión. En 2019 la plataforma amplió el organismo.

Imagen de portada: Twitter