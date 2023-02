Musk sigue buscando vías para rentabilizar Twitter. La última idea: cobrar 1.000 dólares al mes por el check dorado

Twitter sigue buscando formas de rentabilizar una plataforma que, según datos desgranados por el propio Elon Musk en pleno reajuste de personal, al menos en noviembre registraba un saldo negativo de cuatro millones de dólares diarios. Y su apuesta para lograrlo es clara: con el negocio de la publicidad pasando por horas bajas, marcado por la pérdida de importantes anunciantes en los últimos meses, la compañía se ha volcado con el servicio de suscripción Twitter Blue.

La herramienta se presentó de forma oficial en 2021, pero ha sido el aterrizaje de Musk al frente de la plataforma lo que le ha dado un impulso clave. Clave, que no sencillo. A finales del año pasado el servicio se vio marcado por sonoras polémicas por las suplantaciones de identidad en la red, lo que incluso llevó a Musk a dar marcha atrás y ponerlo en stand by antes de relanzarlo de nuevo.

Una de las novedades es el uso de diferentes colores en los checks de verificación de las cuentas. Además de la marca azul, para las de las empresas se optó por una marca dorada y para las instituciones otra gris. Ahora la compañía querría tantear una nueva vía de negocio aprovechándose precisamente de ese código.

Según avanza The Information y recoge The Verge, Twitter estaría valorando cobrar a las marcas 1.000 dólares mensuales para mantener su insignia dorada. A esa cuota se añadirían 50 euros, también al mes, por cada cuenta afiliada.

The Information, que asegura haber accedido a mensajes internos, apunta en cualquier caso que aún se estaría trabajando en la estructura de precios, por lo que podría no ser la definitiva. De momento tampoco se habrían fijado fechas.

Los datos que desgrana coinciden con los avanzados por el consultor de redes sociales Matt Navarra, quien ha compartido en su cuenta personal de Twitter pantallazos de mensajes en los que se cita la cuota de mil dólares al mes.

Twitter is reportedly emailing businesses offering gold check mark verification for $1000 PER MONTH!

And affiliate account verification for $50 each per month pic.twitter.com/hohTPKLKdi

— Matt Navarra (@MattNavarra) February 3, 2023