Musk va a despedir a buena parte de Twitter. Los elegidos lo descubrirán cuando abran su correo

Twitter está sufriendo cambios radicales desde que Elon Musk la comprara. El más importante a día de hoy es el que afecta a su plantilla. Los rumores iniciales indicaban que Musk despediría al 75% de los empleados, pero él mismo indicó que esa cifra no era precisa. Ahora sabemos que la cifra se acercará más al 50%, y el proceso de despidos ha comenzado ya de una forma terrible.

Despidos por correo electrónico. Como explican en The Washington Post, ayer los directivos de Twitter (firmado simplemente como «Twitter», no por Elon Musk) enviaron un correo interno a todos los empleados de la empresa. En él se indicaba que los despidos se comunicarán por correo con mensajes que llegarán como límite hoy viernes a las 5 PM, hora del Pacífico (1:00 de la madrugada en Madrid).

Here’s the first official communication from Twitter’s new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you’re laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp

