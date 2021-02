Muy buenas noticias con la vacuna de Johnson & Johnson: eficacia como las mejores y con sólo una dosis

Mañana es un día clave. El comité asesor de la FDA se reúne el viernes para decidir si da su visto bueno a la vacuna de Johnson & Johnson. La agencia norteamericana no tiene obligación de seguir las recomendaciones del comité, pero en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna no sólo lo hizo, si no que lo hizo al día siguiente. Pero no es un día clave solo por eso.

Lo es porque, si tomamos como referencia esas otras aprobaciones, la aprobación norteamericana es la «antesala informal» de la europea. Con todos los datos encima de la mesa, con la pandemia extendiendo aún sus tentáculos sobre el continente y las críticas sobre la gestión de las vacunas, todos los estados miembros dan por hecho que Europa ya estará vacunando con ella en marzo.

Es decir, si todo va bien, mañana caerá la primera pieza del dominó que acabará con la llegada de las vacunaciones masivas en Europa en poco más de un mes. Porque esa es la verdadera oportunidad que ofrece la vacuna de Johnson & Johnson: «efectiva», «segura» y de una única dosis, la Ad26.COV2.S puede ser el «arma secreta» que cambie la escena epidemiológica del continente.

¿Qué dicen los informes de la FDA?

Porque, más allá de la expectativa, la reunión del comité asesor de la FDA viene cargado de documentos. Algunos confeccionados por la farmacéutica; otros, por la misma agencia. Eso no da la oportunidad de aterrizar los datos y ver exactamente qué tenemos entre manos.

La primera cosa a tener en cuenta es que la vacuna presenta una eficacia global del 66% en la prevención de las distintas variantes del SARS-CoV-2. El ensayo implicó a 44.000 personas en varios países del mundo. Si nos fijamos en países concretos, vemos que la mayor eficacia fue del 72% en Estados Unidos y la menor del 64% en Sudáfrica. Todo parece apuntar a que esto se debe precisamente a la llamada «cepa sudafricana» (que parece interferir con la memoria del sistema inmune).

Eso sí, en casos graves, hospitalizaciones y muertes, los resultados son homologables a las vacunas ya aprobadas. Estando por encima del 85% de eficacia. Recordemos que la vacuna de J&J utiliza un enfoque muy similar a la de Oxford. En concreto, han usado la tecnología que lleva más de diez años desarrollando el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston y que ha creado ya vacunas (o proyectos de ellas) contra el Ébola, el VIH y el Zika: el vector ‘adenovirus 26’ (Ad26).

Estamos lejos de las apabullantes cifras de las vacunas de ARNm, pero atendiendo a la tecnología, a la diversidad demográfica de sus ensayos y asus cifras, la FDA parece tener claro que es efectiva, segura y, sobre todo, fácil de utilizar. Es decir, todo parece indicar que con una campaña vacunal bien diseñada, los resultados pueden ser muy buenos. Y eso es lo que puede cambiar las cosas: en España (que tiene comprometidas suficientes vacunas para vacunar a la mitad de la población), en una Europa tocada por los problemas con AstraZeneca y, sobre todo, en el mundo.