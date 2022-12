Nadie dijo que la Navidad tenía que salir cara: siete regalos tecnológicos que llegan a tiempo y salen muy baratos

El que vayas corto de presupuesto no significa que no puedas hacer regalazos en Navidad. No al menos si son para un tecnófilo. Hemos encontrado varios artículos como auriculares, pulseras deportivas, despertadores inteligentes y más, que te harán quedar de lujo pero que no te harán un agujero en el bolsillo.





Chromecast con Google TV (HD)

Regalo perfecto para aquellos que no tengan una smart TV, convertir una tele cualquiera (siempre que tenga un puerto HDMI), es tan fácil como añadirle un Chromecast con Google TV, cuya versión HD sólo cuesta 29,99 euros en lugar de los 39,99 euros habituales. Tanto en Amazon como en MediaMarkt, aunque allí con gastos de envío.

Este nuevo Google Chromecast es la versión con menor resolución del modelo con Google TV, un Android TV con una capa que da más visibilidad a los contenidos, y de una resolución 1080p a 60 fps. Es compatible con HDR10 y HDR10+, pero no con Dolby Vision.







Chromecast con Google TV (HD) – Reproduce contenido en streaming en el televisor con el mando de control por voz – Películas, series en HD

Lenovo Smart Clock Essential

Para los más dormilones, el regalo ideal puede ser un despertador inteligente como el Lenovo Smart Clock Essential. Además de servir como reloj para la mesilla de noche, este modelo nos ofrece Alexa incorporado, lo que nos da funciones extra y nos permite programar alarmas con la voz.

Suele tener un precio de 49,99 euros pero ahora mismo, en MediaMarkt lo podemos encontrar por sólo 22,99 euros, con lo que nos ahorraremos 27 euros en su compra.







Lenovo Smart Clock Essential

Echo Dot 3ª generación

La forma más económica de entrar en el mundo de servicios y prestaciones que ofrece Alexa la tenemos en el Echo Dot de 3ª generación, que es también perfecto para regalar esta Navidad ahora que vuelve a estar rebajado a mitad de precio. Lo tenemos por 24,99 euros en lugar de los 49,99 habituales.

Con este pequeño altavoz podremos no sólo escuchar música, sino también controlar dispositivos del hogar conectado o pedir información entre otras muchas cosas. Con controles fáciles, gracias a sus 4 botones en la parte superior. Contamos también con una discreta iluminación LED, conectividad WiFi y Bluetooth y salida de audio por jack de 3,5, para conectarlo a altavoces externos.







Echo Dot (3.ª generación) – Altavoz inteligente con Alexa, tela de color antracita

Nintendo Game&Watch: The Legend of Zelda

¿Algún jugón nostálgico en la familia? Si es así, no hay mejor (y más económico) regalo que una videoconsola de bolsillo de tipo “Game & Watch” como la Nintendo Game&Watch: The Legend of Zelda.

El modelo conmemorativo que celebra los 25 años de vida de la saga de Zelda, con 4 juegos en total: The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link’s Awakening más el minijuego Plaga de Topos y que además nos sirve como reloj de sobremesa, puede ser nuestro por sólo 22,99 euros en lugar de los 59,99 oficiales si la compramos en MediaMarkt.







Game&Watch: The Legend of Zelda

realme Buds Air Pro

Sólo 35,99 euros por unos auriculares true wireless con cancelación de ruido de una marca reconocida es todo un chollo. Y eso es lo que nos ofrece Amazon con los realme Buds Air Pro. Podemos comprarlos en color negro rebajados en 20 euros (más si comparamos con los 89,99 oficiales).

Estos auriculares ofrecen cancelación de ruido activa con modo transparencia, 5 horas de autonomía (25 en total con la carga que proporciona el estuche), control por gestos o resistencia IPX4 all agua y el sudor.







realme Buds Air Pro – Wireless Earphones Black

Mi Smart Band 6

Las pulseras deportivas se están convirtiendo en otro clásico de las navidades y los amigos invisibles. Si queremos ir a lo seguro la superventas del sector es sin duda la Xiaomi Mi Smart Band 6, y puede ser nuestra por 34,99 euros en Amazon con 10 euros de descuento sobre los 44,99 euros habituales.

Esta pulsera nos ofrece una pantalla AMOLED de 1,56 pulgadas, sensor de ritmo cardiaco, medición de oxígeno en sangre SpO2, resistencia al agua hasta a 5 ATM de presión, 30 modos deportivos y hasta 14 días de autonomía.







Mi Smart Band 6 *1.56 Pantalla Completa Amoled* 30 Modos de Entrenamiento* Monitor SpO2* Resistente al Agua hasta 50 m* Aplicación Conection Mi Wear y Mi fit

Tile Mate (2022)

Por último, para regalar a aquellos despistados que siempre olvidan las llaves, podemos hacernos con una (o más) etiquetas localizadores Tile Mate, ahora que están a un precio de risa. Con un precio habitual de 24,99 euros, en Amazon lo encontramos en oferta flash por 18,74 euros, pero además, tenemos un cupón para marcar que nos lo dejará en 17,24 euros, aunque sólo para el blanco.

Con este localizador podremos encontrar nuestros objetos en un radio de unos 60 metros y tendremos compatibilidad tanto con iOS como con Android, así como con Alexa y Google Assistant.







Tile Mate (2022) buscador de objetos Bluetooth, Pack de 1, Radio búsqueda 76m, compatible con Alexa, Google Smart Home, iOS, Android, Busca llaves, mandos y más, Blanco

Más ofertas

