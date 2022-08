Netflix adaptará ‘Horizon Zero Dawn’: el popular juego será una serie a cargo del productor de ‘The Umbrella Academy’

Netflix adaptará ‘Horizon Zero Dawn’: el popular juego será una serie a...

En su afán por seguir aumentando el catálogo de series exclusivas basadas en franquicias populares, Netflix acaba de anunciar que va a adaptar ‘Horizon Zero Dawn‘ a formato serie. El juego, uno de los grandes éxitos de PlayStation, fue desarrollado por Guerrilla Game y, a lo largo de su trayectoria, ha vendido más de 20 millones de copias.

Para la serie, Netflix contará con Steve Blackman, productor de ‘The Umbrella Academy‘. De hecho, el anuncio de la serie de ‘Horizon Zero Dawn’ se ha producido durante el anuncio de la cuarta y última temporada de ‘The Umbrella Academy’.

La historia de Aloy, ahora en formato serie

Según ha expresado Blackman el comunicado de Netflix, ‘Horizon Zero Dawn’ es un «juego excepcionalmente bien elaborado, con personajes maravillosos que no se ven a menudo en el mundo de los videojuegos». En cuanto a si Aloy será la protagonista de la serie, la respuesta es que sí, que «Aloy será un personaje principal en nuestra historia«. En palabras de Blackman:

«Desde el punto de vista de la creación de personajes y del mundo, hay una línea clara: me gustan los personajes que tienen una base sólida y son fáciles de relacionar, pero que existen en la periferia. Personajes atípicos que luchan por encontrar su lugar en un mundo de conformidad y estructura. Todas mis historias se esfuerzan por subvertir las expectativas y encontrar una nueva forma de ver los mundos que creemos conocer».

Sobre si la serie narrará los sucesos que acontecen en el juego de Guerrilla, Blackman afirma que tanto él como la productora Michelle Lovretta (‘Killjoys’, ‘The Umbrella Academy’) están «encantados de poder ampliar esta notable IP en una serie para todo tipo de espectadores». No se sabe, por lo tanto, si será una reproducción de lo que sucede en el juego o una historia paralela.

Para la adaptación, Blackman contará con los productores Michelle Lovretta y Abbey Morris; Asad Qizilbash y Carter Swan por parte de PlayStation Productions; Jan-Bart van Beek y Ben McCaw de Guerrilla; y Roy Lee y Matthew Ball de Vértigo

En cualquier caso, es interesante que ‘Horizon Zero Dawn’ vaya a ser una serie. El universo creado por Guerrilla es muy visual. Los países son sensacionales, las bestias robóticas están muy detalladas y la trama es jugosa. Tiene todos los elementos necesarios para convertirse en una serie, aunque todavía faltan muchos detalles por descubrir.

Además de esta serie, Netflix ha anunciado que Blackman trabaja en otra junto a David y Keith Lynch: ‘Orbital‘. Será un thriller espacial basado en la Estación Espacial Internacional. En palabras del productor, «estamos creando una serie que no se parece a nada que haya hecho antes, pero que también comparte mi amor por el humor negro, los personajes que viven al límite y las secuencias de acción salvaje. No podemos revelar mucho más que esto, pero sí podemos decir con seguridad que no habrá extraterrestres».