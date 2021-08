Netflix estrena otra serie de ‘Masters del Universo’ en septiembre, y su trailer nos lleva a una Eternia de pura ciencia-ficción

¿Eres de los que piensan que la reciente y estupenda serie de animación de los Masters del Universo de Kevin Smith para Netflix modificaba de forma excesiva la franquicia original de los personajes? Pues prepárate el cuerpo: el tráiler de la nueva serie de los Masters del Universo, con la que Netflix demuestra que va a exprimir la licencia a fondo, es un volantazo futurista y de acción pura no apto para los fans más devotos del canon.

En esta serie, que llegará el 16 de septiembre a la plataforma, conoceremos de nuevo a Adam, veremos cómo se transforma en He-Man con la cantinela de «Yo tengo el poder» de rigor, y también cómo se enfrenta a un Skeletor altamente estilizado. E intentará salvar a una Eternia futurista en compañía, cómo no, de viejos y nuevos amigos, todos ellos rediseñados a fondo.

Masters inmortales

Con un tono mucho más orientado a todos los públicos, esta nueva ‘He-Man y los Masters del Universo’ cuenta con Bryan Q. Miller (‘Smallville’) como showrunner. Regresan en ella (aunque suerte para identificarlos a todos en el trailer) Teela, la Hechicera, una versión femenina de Ram Man llamada Ram Ma’am, Evil-Lyn, Cringer (y Battle Cat), Man-at-Arms, Beast Man, Trap-Jaw, Baddrah (la mitad de Two Bad) y un Orko cibernético que aquí pasa a llamarse Ork-0.

Este primer adelanto ya vaticina acción a raudales y abundantes dosis de humor, aunque no es la primera vez que la franquicia da un giro futurista: ya lo hizo en la memorable ‘The New Adventures of He-Man’ en 1990. De la animación se encargan un par de estudios que ya han colaborado con Netflix con excelentes resultados: House of Cool (‘Kid Cosmic’) y CGCG (‘Trollhunters’).