Ni «master» ni «blacklist»: el mundo del software se rebela contra las referencias a la esclavitud

Conectarse al ‘master’, el repositorio maestro de cualquier proyecto de GitHub, es algo que los desarrolladores hacen a diario. Lo mismo que configurar ‘listas negras’ (blacklists) que permiten bloquear el acceso a ciertos servicios.

Esos términos que forman parte del vocabulario tecnológico tienen connotaciones racistas que se han acentuado con el movimiento BlackLivesMatter tras el asesinato de George Floyd, y ahora empresas como GitHub están tratando de impulsar el uso de otros términos más neutrales.

Leah Culver, co-fundadora de la aplicación de podcasts Breaker y de protocolos como OAuth y oEmbed protestaba hace unos días al hablar de cómo esos términos informáticos no eran adecuados.

I refuse to use “whitelist”/“blacklist” or “master”/“slave” terminology for computers. Join me. Words matter.

Lo cierto es que términos como «master/slave» se llevan usando años no solo en el ámbito del desarrollo, sino también al hablar por ejemplo de las viejas configuraciones de discos duros —seguro que muchos recordáis los «jumpers» para configurarlos— o en la conexión de periféricos al bus de un sistema informático.

Dichos conceptos siempre han suscitado cierta controversia por sus connotaciones raciales, y ahora varias empresas están impulsando cambios para dejar de usar esos términos y sustituirlos por otros más neutros. Por ejemplo usar «principal» (main), «por defecto» (default), «raíz» (root) o «primario» (primary) para sustituir al concepto de «maestro» (master).

Lo mismo ocurre con las «listas negras» y las «listas blancas» que por ejemplo usamos para admitir o bloquear ciertas palabras en los comentarios que llegan a un blog. En lugar de esos conceptos se quieren usar «lista de permitidos» y «lista de exluidos/denegados».

Desarrolladores de proyectos de primer nivel como Android ya han comenzado a trabajar en estos cambios, y lo mismo ocurre con los responsables de lenguajes como Go, la librería PHPUnit, el proyecto OpenSSL o la utilidad de descargas Curl.

It’s a great idea and we are already working on this! cc @billygriffin22

— Nat Friedman (@natfriedman) June 12, 2020