«Ni se os ocurra plantar millones de árboles»: por qué el proyecto del COP26 contra la deforestación puede ser un fracaso

Boris Johnson sacaba pecho. Decidido y contundente, dijo aquello de que la humanidad pasaría de ser conquistadora de la naturaleza a su guardiana. Palabras estupendas que eran respaldadas por un proyecto aparentemente notable: el de poner fin a la deforestación en el mundo en 2030.

Las buenas intenciones, no obstante, podrían quedarse en eso, porque ahora varios expertos y estudios previos parecen dejar claro que plantar millones de árboles no es tan buena idea como podría parecer a la hora de luchar contra el cambio climático.

En noviembre de 2019 un grupo de voluntarios plantó 11 millones de árboles en Turquía. La verduzca iniciativa, llamada ‘Breath for the Future’ («Aliento para el Futuro») fue apoyada por el presidente turco Tayyip Erdoğan, que afirmó que gracias a ese esfuerzo su país estaba «trabajando para fomentar una nueva y exuberante Turquía verde».

In the last week I’ve started to receive inquiries from people running tree planting programs wanting my help. I am suggesting that they shut down their programs. Here I will explain why:

— Forrest Fleischman (@ForrestFleisch1) October 1, 2021