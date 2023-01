Ni Twingos, ni Casios; los chollos son estos portátiles, teléfonos, smart TVs y más: Cazando Gangas

Llegamos al comienzo del fin de semana cargados de ofertas con las que ahorrarnos algo de dinero en nuestras compras. Es un buen momento para cambiar de televisor, pero también para estrenar un portátil barato, un equipo gaming, un smartphone y mucho más. A mitad de las rebajas de enero, seguimos Cazando Gangas.





Televisión y sonido

Nokia QLED 50″

Podemos estrenar también una excelente smart TV como la Nokia QLED de 50 pulgadas, que nos sale por sólo 328 euros en Amazon, que oficialmente tiene un precio de 549 euros.

Este televisor lleva una pantalla 4K QLED de 50 pulgadas, compatible con HDR10 y Dolby Vision. Lleva sistema operativo Android TV, ofrece sonido Dolby Digital 5.1 y DTS HD con 2 x 12W más un subwoofer de 12W y viene con Chromecast integrado y compatibilidad con Google Assistant.







Nokia Smart TV – 50 Pulgadas (126 cm) Android TV (QLED 4K UHD, WLAN, Dolby Vision, HDR10, DVB – C/S2/T2, Netflix, Prime Video, Disney)

Samsung 50QN90B

Aunque ayer la teníamos más barata, la Samsung 50QN90B sigue siendo un chollazo si aprovechamos las rebajas y los cupones disponibles en la web de la marca. Usando los cupones DESCUENTO5, XATAKATV5 y NEO4K-150 al hacer nuestro pedido, este modelo cuyo precio oficial es de 1.748,99 euros se nos queda en 839,10 euros, ahorrándonos por tanto 909,89 euros.

Hablamos de una smart TV de gama alta con 50 pulgadas de diagonal sobr un panel NeoQLED 4K con una tasa de refresco de 144 Hz y retroiluminación MiniLED Quantum HDR 2000. Es compatible con HDR10+, HDR10 o HLG, y con FreeSync Premium Pro. Además, lleva 4 puertos HDMI 2.1 y ofrece nada menos que 60 W de potencia y sonido Dolby Digital Plus.







Samsung Smart TV Neo QLED 4K 2022 50QN90B – Smart TV de 50″ con Resolución 4K, Quantum Matrix Technology, Procesador Neo QLED 4K con Inteligencia Artificial, Quantum HDR 2000

LG OLED65C26LD

Una smart TV habitual de nuestras selecciones de ofertas se puede encontrar hoy más barata que hace 7 días: la LG OLED65C26LD puede ser nuestra por 1.619 euros en lugar de 2.599 oficiales. Nos ahorramos 980 euros (180 más que la semana pasada) en El Corte Inglés, pero sólo hasta la medianoche del domingo día 22.

Este modelo nos ofrece un panel OLED de 65 pulgadas 4K, compatible con HDR10 Pro y HLG, sonido Dolby Atmos con 20 W de potencia o 4 puertos HDMI 2.1 más 3 puertos USB: es perfecta para disfrutar tanto con nuestras películas favoritas como con los últimos videojuegos, con consolas como la Xbox Series X y la PlayStation 5.







Televisore Lg Smart TV OLED evo 4K

Samsung HW-B650/ZF

Para mejorar el audio de nuestra smart TV podemos hacernos ahora con una barra de sonido como la Samsung HW-B650/ZF, que encontramos en las Semanas Outlet de MediaMarkt por 199 euros: lleva un descuento de 200 euros sobre los 399 habituales (está al 50% de su precio).

Este equipo nos ofrece sonido 3.1 Dolby y DTS, con 430 W de potencia, viene con subwoofer independiente e inalámbrico y dispone de conectividad inalámbrica con Bluetooth 4.2, puerto USB o conector HDMI ARC entre otras prestaciones.







Samsung HW-B650/ZF

Soundcore Life Q30

Aunque no es el mejor precio que hemos visto, quienes busquen unos buenos auriculares de diadema inalámbricos y con cancelación de ruido activa se pueden ahorrar algo de dinero con los Soundcore Life Q30 de Anker. En Amazon tenemos cupón de descuento del 10% que nos los deja en 71,99 euros en lugar de los 79,99 habituales.

Estos superventas, como decimos son un modelo inalámbrico con conectividad Bluetooth que también incluye , ecualización mediante app y 40 horas de autonomía.

Smartphones, smartwatches y accesorios

Samsung Galaxy M23 5G

En smartphones, podemos hacernos con un reciente terminal con 5G como es el Samsung Galaxy M23 5G, que es toda una ganga porque lleva nada menos que 111,64 euros de descuento, pasando de 290,64 a 179 euros.

Se trata de un modelo de gama media que cuenta con pantalla IPS Full HD+ de 6,6 pulgadas a 120 Hz. Monta un procesador Snapdragon 750G, más 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En el apartado fotográfico, lleva una triple cámara con 50+8+2 Mp con estabilizador óptico y en batería contamos con unos enormes 5.000 mAh con carga rápida a 25 W.







Samsung Galaxy M23 5G (128 GB) Azul Claro – Teléfono Móvil Android, Sin Tarjeta SIM, Smartphone con 4 GB de RAM (Versión Española)

Samsung Galaxy A53 5G

Podemos hacernos también con el equilibrado Samsung Galaxy A53 5G, que, en su versión de 128 GB de capacidad está rebajado en la web de la marca, de 448,49 a 339 euros, pero con el cupón XATAKA5 se nos queda un poco más barato, por 322,05 euros concretamente.

Este smartphone es un gama media con pantalla Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resolución Full HD+ a 120 Hz, que monta un chip Exynos 1280, 6 GB de RAM más 128 GB de almacenamiento ampliable, cámara cuádruple con 64+12+5+5 Mp, y una cámara frontal de 32 Mp. Además, su batería ofrece 5.000 mAh, con carga rápida de 25W por USB-C.







Samsung Galaxy A53 5G (128 GB) Negro – Teléfono Móvil con Pantalla de 6,5», Smartphone Android de 6 GB de RAM, Memoria Interna Ampliable, Batería de 5000 mAh y Carga Super Rápida (Versión ES)

OnePlus Nord 2 5G

Amazon tiene también rebajado esta semana un terminal de gama media muy equilibrado como es el OnePlus Nord 2 5G. Lo encontramos por 349,90 euros rebajado desde los 499, por lo que nos ahorramos unos 149 euros en su compra.

Se trata de un smartphone que nos ofrece pantalla AMOLED Full HD+ de 6,43 pulgadas, más un procesador Dimensity 1200-AI de MediaTek con modem 5G. Además, es la versión más potente, que cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Por otro lado, lleva batería de 4500 mAh y cámara principal triple con sensor Sony de 50 Mp







OnePlus Nord 2 5G con 12GB RAM y 256GB de memoria con Cámara triple y 65W Warp Charge – 2 años de garantía – Grey Sierra

Amazfit GTR 2

Si lo que estamos buscando estas rebajas es un reloj inteligente, ahora tenemos la versión 2022 del Amazfit GTS por sólo 95,94 euros en Amazon, con una rebaja de unos 55 euros desde los 149,90 oficiales.

Este smartwatch es un modelo muy completo, con forma redonda, que cuenta con una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas Always on, y destaca por su autonomía de hasta 14 días en un uso normal. Nos ofrece seguimiento de la actividad física con sensores cardiaco y de oxígeno en sangre incluidos aunque no GPS.







Amazfit GTR 2 Smartwatch Reloj Inteligente Fitness 12 Modos Deportivos 5 ATM Alexa Asistentes de Voz 3GB Almacenamiento de Música Llamadas telefónicas Bluetooth Aluminium

Garmin Fenix 6S Pro

Y para los amantes de los deportes al aire libre, tenemos también un reloj a tener en cuenta. El Garmin Fenix 6S Pro es un modelo con pantalla redonda de 1,3 pulgadas siempre visible, incluso al sol más intenso, que nos ofrece GPS, GLONASS, Garmin Pay3, resistencia al agua hasta las 10 ATM de presión, y carga solar entre otras prestaciones.

El Corte Inglés lo tiene rebajado en dorado a 499 euros en unos 301 euros, (desde los 799,99 oficiales), y lo podemos encontrar a precio igualado en Amazon.







Garmin Fenix 6S Pro Solar White Gold 010-02409-11

Portátiles, gaming e informática

HP Omen 17-ck1000ns

Aunque sólo lo encontramos en El Corte Inglés, tenemos un portátil gaming con un ofertón que agradecerán quienes estén buscando un equipo muy potente. El HP Omen 17-ck1000ns puede ser nuestro por 1.399,02 euros en lugar de 1.799 euros. Lleva un 22% de descuento equivalente a unos 400 euros menos, pero sólo hasta la medianoche del domingo 22.

Este equipo con pantalla de 17 pulgadas Full HD, pesa 2,78 Kg, viene con teclado completo y sin sistema operativo y monta un procesador Intel Core i7 12700H de última generación, junto a una gráfica GeForce RTX 3060 con 6 GB de memoria dedicada más 32 GB de RAM y un SSD con 1 TB de capacidad.







HP Omen 17-ck1000ns

Acer Aspire 3 A315-56

Aquellos que estén decidiéndose por un portátil barato, tienen a un precio muy, muy ajustado el Acer Aspire 3 A315-56, por sólo 279 euros, en lugar de los 439 habituales: la rebaja para él es de 160 euros.

Este equipo lleva una pantalla de 15 pulgadas Full HD, pesa 1,9 Kg, cuenta con teclado completo y viene, sin sistema operativo. Viene además configurado con un procesador Intel Core i3-1005G1 de décima generación, enfocado al bajo consumo energético, con gráfica integrada Intel UHD Graphics más unos modestos 4 GB de memoria RAM (ampliables hasta los 32, eso sí), y un SSD con 256 GB de capacidad.







Acer Aspire 3 A315-56 – Ordenador Portátil 15.6” Full HD LED, Laptop (Intel Core i3-1005G1, 4GB RAM, 256GB SSD, Intel UHD Graphics, Sin SO), PC Portátil Color Negro – Teclado QWERTY Español

iPad Mini

Mucho ojo a esta oferta si estabas pensando en comprar la tableta pequeña de Apple. Ahora mismo, siempre que lo elijas en color blanco, el iPad Mini sólo WiFi de 64 GB puede ser tuyo en Amazon por 533,36 euros en lugar de los 649 oficiales. Te ahorrarás 115,64 euros en su compra nada menos.

Hablamos del modelo de menor diagonal de la gama de tabletas de Apple, que nos ofrece una diagonal de 8,3 pulgadas sobre una pantalla Liquid Retina de marcos reducidos y con una resolución de 2.266 x 1.488 píxeles, chip A15 Bionic, Touch ID en el botón lateral o 9 horas de autonomía.







2021 Apple iPad mini (de 8,3 pulgadas con Wi-Fi, 64 GB) – en blanco estrella (6.ª generación)

AOC Agon AGK700

Quienes busquen un teclado gaming de gama alta y no tengan problema con usar un modelo con cable, tienen un estupendo precio para el AOC Agon AGK700 con disposición QWERTY española. Ahora se puede comprar por 81,95 euros, si bien su precio oficial es de 149,99 euros, por lo que el ahorro con él es de unos 68 euros.

Este modelo con reposamuñecas nos ofrece teclas mecánicas con interruptores Cherry MX Red. Lleva sistema antighosting, iluminación RGB, permite la grabación de macros, guarda hasta 3 perfiles de usuario diferentes y su iluminación se puede sincronizar y personalizar con G-Tools, el software de la marca para dicha función.







Agon by AOC AGK700 Teclado para gaming – Disposición española – Interruptores Cherry MX Red – Anti-Ghosting – Software AOC G-Tools – N-Key Rollover

HyperX Cloud Alpha

Y si son unos auriculares par jugar, también tenemos un modelo gaming con cable como los HyperX Cloud Alpha a un precio estupendo en Amazon. Ahora pueden ser nuestros por 59,99 euros, que son 40 euros menos que los 99,99 habituales. Los tenemos al mismo precio en MediaMarkt.

Estos auriculares son compatibles con PS5 y PS4 o XBox Series X y Xbox One además de con PC, su cable de conexión jack 3,5mm es de nylon trenzado y extraíble y cuentan con micrófono de varilla flexible y desconectable.







HyperX Cloud Alpha – Cascos de Gaming con cable trenzado extraíble, compatibles con PS4, Xbox One y platformas de 3.5 mm

WD Elements 20 TB

Si necesitamos mucho almacenamiento extra para nuestro PC de sobremesa, tenemos esta semana muy buen precio en el WD Elements Desktop, un disco duro con una capacidad de 20 TB con conexión USB 3.0.

Amazon nos lo deja en 358,99 euros, su precio mínimo hasta la fecha, con una rebaja de 116,53 euros sobre los 475,52 habituales.







Western Digital – WD Elements 20 TB Desktop Disco Duro con USB 3.0, Color Negro

Hogar y otros

Philips EP2220/10

Los amantes del buen café en casa tienen ahora una ocasión perfecta para hacerse con una cafetera superautomática como la Philips EP2220/10. La encontramos en Amazon por 299,99 euros con casi 55 euros de descuento sobre los anteriores 354,80 euros.

Esta cafetera cuenta con molinillo de café, espumador de leche, sistema antical AquaClean y capaz de preparar hasta 5.000 tazas de café sin descalcificar. Además, para su control, dispone de pantalla táctil.







Philips Serie 2200 Cafetera Superautomática – Espumador de Leche Clásico, Pantalla Táctil Intuitiva, Negro Mate (EP2220/10)

Dyson v15 Detect

Si estamos buscando una buena oportunidad para equipar nuestro hogar con una aspiradora de tipo escoba de Dyson, en las Semanas Outlet de MediaMarkt tenemos la V15 Detect rebajada a 559 euros con 140 euros de descuento sobre los 699 habituales. La tenemos al mismo precio también en El Corte Inglés.

Esta aspiradora nos ofrece 240 W de potencia, cuenta con pantalla LCD o con 3 modos de limpieza y viene con un completo juego de accesorios, (incluye un cepillo digital Motorbar antienredos, un accesorio multifunción y otro para rincones, además del puerto de carga, que hace las veces de estacionamiento vertical).







Dyson V15 Detect

Xiaomi Mi Smart Scale 2

Esta semana volvemos a tener oferta para una báscula inteligente como la Xiaomi Mi Smart Scale 2, que nos ofrece datos de composición corporal además del peso, todo ello directamente en nuestro smartphone, a través de la app correspondiente y gracias a su conectividad Bluetooth.

Justo a tiempo para controlar nuestro progreso en la operación puesta en forma de primeros de año, podemos comprarla en MediaMarkt por sólo 9,99 euros, con 10 euros de descuento sobre los 19,99 euros oficiales. Además, en este caso, tenemos envío gratuito.







Xiaomi Mi Smart Scale 2

Imágenes | Nokia, Samsung, LG, Anker, OnePlus, Amazfit, Garmin, HP, Acer, Apple, AOC, HyperX, Western Digital, Philips, Dyson, Xiaomi

