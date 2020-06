Nikola Motor es el fabricante de vehículos eléctricos más prometedor desde Tesla: ya supera a Ford en bolsa y anuncia las reservas de su pickup de hidrógeno

Para algunos, Nikola Motor puede ser la nueva Tesla. El fabricante de camiones eléctricos con sede en Arizona debutó en bolsa el pasado 4 de junio y desde entonces sus acciones se han disparado. Tanto, que al segundo día de cotización alcanzó una valoración de 31.000 millones de dólares. Una cifra abrumadora alcanzada pese a no haber entregado todavía ningún camión.

El valor en bolsa no tiene por qué reflejar la realidad de la empresa, pero para hacernos una idea de las cifras alcanzadas es interesante hacer la comparación con Ford. Nikola Motor, que prevé una facturación de 1.000 millones de dólares en 2023, ha superado en bolsa a Ford, cuya facturación para este año se prevé en 115.000 millones de dólares.

Tras el fulgurante inicio en bolsa, Nikola Motor ha hecho dos anuncios importantes: el acuerdo con CNH Industrial (Iveco) y el inicio de las reservas del Nikola Badger, su pickup eléctrica con 900 CV y casi 1.000 kilómetros de autonomía con el que intentará rivalizar con el Tesla Cybertruck y el Ford F-150.

La Nikola Badger es una pickup impresionante. La compañía promete un coche con 600 millas de autonomía (casi 1.000 km), 900 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos. En el interior tenemos una peculiaridad y es que no será un vehículo con batería eléctrica como el caso de Tesla, sino que funcionará con pila de combustible de hidrógeno.

El pasado mes de febrero Nikola mostraba el concepto de su nuevo vehículo y estos días han anunciado que para el 29 de junio tendrá lugar el Nikola World 2020, donde también se iniciarán las reservas del Nikola Badger. En ese mismo evento, se espera que la compañía muestre sus baterías con celdas de 500 Wh/kg.

We open up reservations for the most bad ass zero emission truck on June 29th. See the @nikolamotor Badger in person at #nikolaworld2020 this year. You’ll get to see a real operating truck, not a fake show truck. Expect stamped metal panels, functioning interior w/ hvac, 4×4, etc pic.twitter.com/SkY9zV0bbs

Por el momento se desconoce cuál será el precio de esta nueva pickup, aunque se estima que entre 60.000 y 90.000 dólares. Tampoco hay anunciada fecha oficial de llegada, aunque la compañía espera que la Badger esté en producción en 2022.

«Irá directamente tras el mercado de la Ford F-150 y también será un competidor directo del Tesla Cybertruck», explica Trevor Milton, CEO de Nikola, a TechCrunch.

Si nos fijamos en el aspecto, potencia y autonomía, la declaración de Milton es bastante acertada. En comparación, el Tesla Cybertruck ofrece una autonomía de unos 800 kilómetros. En cuanto al tamaño, el Nikola Badger tiene un tamaño de 5,8 metros de largo por 2,18 metros de ancho y 1,8 de alto, ligeramente más grande que el modelo de Tesla.

Nikola no dispone por el momento de fábrica propia, aunque planea construir en 2021 una instalación de 112.000 metros cuadrados al sur de Phoenix. El objetivo es alcanzar una producción total de 30.000 camiones con pila de combustible para 2027.

Pese al momento dulce que vive Nikola en bolsa, la compañía fundada en 2015 no espera tener ingresos positivos hasta 2021. La compañía el año pasado perdió alrededor de 188 millones de dólares, pero eso no ha impedido que los inversores consideren a Nikola como una de las empresas más prometedoras del mundo del motor.

I’ve wanted to say this my whole adult life; $NKLA is now worth more than Ford and FCA. Nipping on the heels of GM. It may go up or down and that’s life but I’ll do my part to be the most accessible and direct executive on Twitter. Others will follow.

