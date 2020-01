Nintendo dejará de reparar la Wii a partir de marzo: la empresa japonesa cierra el servicio de reparaciones

Corría noviembre de 2006 cuando Nintendo anunció la Wii, una de las consolas de sobremesa más vendidas de las historias. Actualmente, el ranking lo lidera la siempre eterna PlayStation 2, seguida por la PlayStation 4 y la PlayStation original, quedándose la Wii en cuarta posición con 101,63 millones de unidades vendidas. 14 años han pasado desde su lanzamiento y Nintendo ha decidido que es hora de dejar de repararlas.

A través de un comunicado en su web japonesa, la empresa de Super Mario afirma que «es difícil asegurar las piezas necesarias para la reparación«, por lo que «finalizaremos la aceptación de las reparaciones el 31 de marzo de 2020«, es decir, que a partir de marzo no se repararán más consolas. Advierten también que «incluso antes de la fecha de vencimiento, si las piezas necesarias para la reparación ya no están en stock, es posible que no podamos recibir reparaciones».

El modelo de 2006

Nintendo se refiere sola y exclusivamente al modelo RVL-001, con independencia del color del mismo. Este modelo fue el que comenzó a venderse en 2006, es decir, la Wii original, la que se colocaba en formato vertical. Posteriormente, en octubre de 2011, se lanzó el modelo RVL-101, que es igual en lo que a especificaciones se refiere, pero está diseñada para colocarse en horizontal y no es compatible con elementos de la GameCube.

El tercer modelo fue la Wii Mini, cuyo modelo es la RVL-201. Está hecha para colocarse en horizontal, no tiene conectividad en línea y no es compatible con elementos de GameCube. Nintento no ha hecho mención a los modelos RVL-101 y RVL-201, así que, hasta nuevo aviso, el fin de las reparaciones solo afecta a la Wii más antigua.

La Wii, recordemos, fue sustituida por la Wii-U, que fue lanzada en 2012 y cuyas ventas no han sido tan potentes como su antecesora. Los últimos datos de Nintendo, correspondientes a septiembre de 2019, muestran que solo se han vendido 13,56 millones de unidades. Por poner la cifra en contexto, la Nintendo Switch ha venido 41,67 millones de unidades y la Nintendo 3DS 75,45 millones de unidades.

Actualmente, Nintendo mantiene, principalmente, tres consolas, que son la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite (que es parecida, pero enfocada al juego portátil) y la Nintendo 3DS. Ninguna de ellas ha conseguido todavía superar a la consola más vendida de Nintendo hasta la fecha, que no es otra que la Nintendo DS original (154,02 millones de unidades), seguida por la Game Boy (118,89 millones de unidades).

Vía | Engadget