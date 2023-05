Nintendo no va a permitir que se filtre nada del nuevo ‘Zelda’. Aunque eso implique suspender a streamers inocentes

La filtración de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom‘ está dando unos cuantos dolores de cabeza a Nintendo. Aunque no ha disminuido ni un ápice el descomunal interés por el juego, que nos llega esta misma semana, se está filtrando parte de su contenido más de la cuenta, con usuarios que parecen haber tenido acceso al juego antes de tiempo. Nintendo no está (lógicamente) nada contenta, hasta Reggie Fils-Aimé se ha pronunciado al respecto, y está tomando medidas para impedir que ese contenido filtrado se vea antes de tiempo.

La última víctima de las duras medidas de Nintendo ha sido una streamer y creadora de contenido, Alanah Pearce, que también es guionista en Sony Santa Monica. Pearce estaba reaccionando en directo a contenidos del futuro juego de Zelda, pero no era ante una filtración, sino a las primeras impresiones publicadas por un medio, SkillUp. Se trataba de un contenido aprobado por Nintendo, ya que el medio había accedido de forma legal a esa parte del juego, en un evento en Australia.

A Pearce solo le quedó reaccionar en redes ante el error de Nintendo: en Twitter escribió «Lol, mi canal de Twitch ha sido suspendido en pleno stream porque estaba reaccionando al vídeo de impresiones de Zelda de SkillUp», y grabó vídeos explicando cómo su canal de Twitch había sido desmonetizado por la denuncia de Nintendo (la plataforma le informó de que la denuncia no tenía nada que ver con el medio, sino con la propia compañía responsable de las aventuras de Link).

Finalmente, Pearce pudo recuperar su cuenta en solo una hora, cuando posiblemente Nintendo reaccionó a la falsa denuncia y la ha retirado. El suceso quedó en anécdota, pero es buena prueba de hasta qué punto Nintendo está apostando en firme por este juego: es una apuesta ganadora, está claro y dadas las entusiastas primeras impresiones que está recogiendo, pero siendo uno de los más firmas candidatos a juego del año, todas las precauciones de la compañía son pocas.

Cabecera: Nintendo

En Xataka | La mejor forma de prepararnos para el nuevo ‘Zelda’ es este excelente juego de mundo abierto que pinchó en ventas