Nintendo no va a permitir que ‘Super Mario Bros’ se emita en televisión sin su permiso. Argentina lo acaba de descubrir

Los efectos del apabullante éxito de taquilla de ‘Super Mario Bros. La película‘ comienzan a notarse también en la vertiente del negocio que menos interesa a Nintendo: los esfuerzos para que se vea fuera de su control. La primera salida de Mario más allá de las salas de cine ha sido notable por el inusual descaro con el que una televisión tradicional ha desafiado a una empresa que, además, es notable por la visceralidad con la que combate los asaltos a su copyright.

Fue el canal televisivo argentino en abierto GenTV el que emitió la película de reciente estreno el pasado 16 de abril. El canal se precia de escuchar las propuestas de sus espectadores y emitir las películas que se le solicitan, lo que les ha llevado a incluir en su programación, por ejemplo, las películas de Marvel (el pasado día 21 emitieron un maratón con todas las películas de Spider-Man y Ant-Man del MCU… incluyendo ‘Quantumanía‘). Por supuesto, también sin autorización.

Lo que ha llevado a que la situación se conozca en todo el mundo no ha sido el atrevimiento de la emisión, algo que se hace de forma más o menos subrepticia por vías no legales desde que empiezan a circular screeners a pocos días de un gran estreno, sino la retranca con la que se lo ha tomado la propia GenTV. Tras la emisión y la sorpresa en redes, los perfiles oficiales de la cadena se han burlado del tema tirando de memes.

Cuidado con la N

Como comentábamos a propósito de la polémica de Illojuan retransmitiendo en streaming una partida a ‘Breath of the Wild’ ejecutado desde un emulador, Nintendo es conocida por ser especialmente activa en la persecución de aquellos medios o perfiles que difunden sus contenidos sin autorización. Por ejemplo, hicieron cerrar canales de Youtube y Twitch que emitían gameplays de juegos de consolas de la compañía emulados por Steam Deck.

Esta actuación de GenTV posiblemente se topará con una actitud beligerante por parte de Nintendo, ya que ‘Super Mario Bros.’ es una de las películas que, junto a ‘Avatar 2’ está haciendo que las compañías se replanteen las ventanas de exhibición. Tras un periodo de transición, en el que se llegaron a ver recortes tan excesivos como los que llevaron al estreno simultáneo en cines y HBO Max de Warner, se está volviendo a extender el periodo de las ventanas.

‘Avatar 2’, por ejemplo, aún no tiene fecha para el estreno en abierto en streaming o en formatos físicos, aunque sí lleva unas semanas en alquiler en distintas plataformas. ‘Super Mario Bros.’ no va a prolongar tanto la espera desde el estreno en salas, pero también es buen ejemplo de esta tendencia: llegará el 9 de mayo (no oficial: es la fecha que ha filtrado iTunes) a alquiler, así que posiblemente hasta unos meses más tarde no se pueda ver en streaming.

Cabecera: Universal

