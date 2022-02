Nintendo Switch supera a la mítica Wii en ventas. Siguiente objetivo: derrotar a la PlayStation 4

Que la Nintendo Switch ha sido todo un melocotonazo para Nintendo no es ningún secreto. Las ventas de la consola híbrida han ido realmente bien, hasta el punto de que, de acuerdo a la última información proporcionada por Nintendo, finalmente han superado a las de un titán de la talla de la Nintendo Wii.

Según el último informe financiero de Nintendo, la Nintendo Switch ha conseguido superar la barrera de los 100 millones de unidades vendidas (103,54 millones, para ser exactos). La Nintendo Wii, sin soporte desde finales de 2020, se quedó en 101,63 millones de unidades vendidas. De esa forma, habemus sorpasso en el histórico de Nintendo, pero ahora queda el siguiente paso: derrotar a los titanes restantes.

La PlayStation 4, en el punto de mira

Sabiendo que la Nintendo Switch ya ha vendido 103,54 millones de unidades, la pregunta que cabe hacerse es qué consolas tiene por delante. Si nos ceñimos a los datos oficiales proporcionados por las diferentes compañías, la híbrida de Nintendo tiene a gran parte de la competencia en casa.

Por un lado, en el ranking de consolas más vendidas de la historia, la Nintendo Switch se posiciona en quinto lugar. Ha dejado atrás a la PlayStation original, a la Wii, a la PlayStation 3 y a la familia Game Boy Advance, que no es precisamente poco. Algo curioso es que la Nintendo Switch ha superado a la Wii en ventas de hardware (103,45 millones de unidades vs. 101,63 millones), pero no de software (766,41 millones de unidades en Switch vs. 921,85 millones de unidades en Wii).

¿Qué tiene por delante? En cuarta posición tenemos a la PlayStation 4, que gracias a los últimos informes de Sony sabemos que ha vendido 116,6 millones de unidades hasta la fecha. En pocas palabras, 15 millones de unidades más que la Switch. Probablemente sea cuestión de tiempo que acabe sobrepasándola, ya que, aunque Sony sigue fabricando PS4, la PS5 ya está en la calle y es el futuro de la firma.

En tercera posición tenemos a la Game Boy y Game Boy Color, que pertenecen a la misma familia y cuyas ventas computan en una única cifra. De acuerdo a Nintendo, la familia Game Boy ha vendido 118,69 millones de unidades. Ostenta así el bronce del ranking, aunque por la mínima. De nuevo, cabe esperar que la Nintendo Switch acabe dejando a las Game Boy atrás.

Hasta aquí la Nintendo Switch lo tiene «fácil», ya que la diferencia de unidades vendidas es menor. Sin embargo, tumbar a la consola que se encuentra en segunda posición no va a ser sencillo. Hablamos de la familia Nintendo DS (no incluye a la 3DS), lanzada en 2004 y con 154,02 millones de unidades vendidas hasta la fecha. La Nintendo DS ha sido, con diferencia, el mayor éxito de Nintendo en cuanto a ventas y sus cifras hablan por sí solas: 154 millones de consolas vendidas y 948,76 millones de juegos.

De superar a la Nintendo DS, el siguiente paso de la Switch será derrocar a la mítica y siempre presente PlayStation 2. La consola de Sony, lanzada en el 2000, ha vendido más de 155 millones de unidades. La diferencia con respecto a la Nintendo DS es mínima, así que no sería extraño que la Switch, si sigue creciendo a este ritmo y supera a la DS, acabe llegando a la primera posición. No es un camino fácil, pero sí un camino posible.

Visto lo visto, así es como queda el ranking de las diez consolas más vendidas de la historia, con Nintendo Switch en quinta posición y con la PlayStation 4 y la Game Boy Color en el punto de mira. ¿Qué pasará a lo largo de este año? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que no es ningún secreto es que la Switch le ha salido redonda a Nintendo.

empresa año de lanzamiento unidades vendidas PlayStation 2 Sony 2000 <155 millones nintendo ds Nintendo 2004 154,02 millones game boy Nintendo 1989 y 1998 118,69 millones Playstation 4 Sony 2013 116,6 millones Nintendo switch 2017 104,54 millones playstation Sony 1994 102,49 millones wii Nintendo 2006 101,63 millones playstation 3 Sony 2006 <87,4 millones xbox 360 Microsoft 2005 <84 millones game boy advance Nintendo 2011 81,51 millones