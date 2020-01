Nintendo tiene la receta para gamificar sus parques de atracciones: una pulsera de actividad de Super Mario

El parque temático Super Nintendo World que abrirá sus puertas este año en Osaka tiene un nuevo aliciente para visitarlo: una pulsera de actividad para exprimir el parque temático experimentando la sensación del juego en nuestras propias carnes.

Hace unas horas tuvo lugar la presentación mundial del Super Nintendo World, que será inaugurado este verano antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Después, le seguirán Orlando, Hollywood y Singapur. Como en cualquier otro parque temático que se precie, caben esperar atracciones y espectáculos, pero la gran N se ha propuesto añadir un plus de jugabilidad gamificando la vista al parque con una pulsera.

«A life-size, living video game» — Thierry Coup shows us the new app used to enjoy Super Nintendo World with a wrist band, touting an interactive experience #Nintendo pic.twitter.com/n468l5elnO

— Kurumi Mori (@rumireports) January 14, 2020