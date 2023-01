No, no es tu conexión: Spotify está caído en todo el mundo [Actualizado]

Spotify, la popular plataforma de música vía streaming, está dando fallos en todo el mundo. Al intentar reproducir cualquier tipo de contenido, la aplicación arroja el mensaje “Algo no ha ido como debía”.

En otras pruebas, como podemos ver en la captura de pantalla, las listas de reproducción, el cuadro de búsqueda, la ventana de exploración y todos los otros elementos de Spotify no se cargan correctamente.

La caída no solo afecta a las aplicaciones de Spotify en diferentes plataformas, también alcanza el reproductor online. El sitio open.spotify.com/, que permite consumir contenido desde el navegador, tampoco funciona.

De acuerdo a Downdetector, una página web de referencia para saber el estado de diferentes servicios que se alimenta con información de los usuarios, más de 35.000 personas avisaron de fallos en la app de Spotify.

La compañía, por su parte, ha utilizado su cuenta de Twitter para reconocer el problema, aunque no ha brindado detalles sobre el origen del mismo: «Algo no está del todo bien, y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes».

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) January 26, 2023