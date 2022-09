No sabemos qué opina la gente de ‘Los Anillos de Poder’. Amazon está controlando las críticas en IMDB

No sabemos qué opina la gente de ‘Los Anillos de Poder’. Amazon...

Es indiscutible que, por encima de sus virtudes (un lujo visual que deja notar cada dólar invertido en la licencia) y defectos (cierta elefantiasis narrativa cuyas últimas consecuencias de momento desconocemos), ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder‘ está resultando polémica. Desde que se mostraron las primeras imágenes, los fans más radicales del original de Tolkien y de anteriores adaptaciones se prepararon para recibir con uñas y dientes a esta nueva propuesta de Amazon.

Dejando de lado nimiedades como que un Elfo no puede ser de raza negra, Galadriel no puede llevar armadura o los Pelosos no existían en este o aquel momento de la historia de la Tierra Media y que denotan que los fans de Tolkien son tristememente más conservadores de lo que era un autor nacido en el siglo XIX, lo cierto es que la serie tiene problemas. El laberinto de derechos al que se ha tenido que enfrentar Amazon y el propósito de la compañía de hacer una serie para todos los públicos ha obligado a Prime Video a reducir la violencia, el tono épico, a inventar personajes y, en general, a traicionar el tono enciclopédico y colosal de las novelas.

Todo ello ha dado pie a una serie con la que Amazon se juega mucho: su presupuesto arranca con 250 millones de dólares por pago de derechos ya antes de arrancar con la producción. A partir de ahí, tenemos un mastodóntico gasto que obliga a Prime Video a garantizar cinco temporadas antes de corroborar el éxito comercial o artístico. El primero parece que ya ha llegado: Amazon ya ha anunciado que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder fue visto por más de 25 millones de espectadores en su primer día de emisión, convirtiéndose en el estreno más importante de la historia de la plataforma.

Pero los fans siguen si tenerlas todas consigo. A causa de ello, se produjo el típico review-bombing (votos negativos en masa en agregadores de opiniones online como Rotten Tomatoes o IMDB a una producción antes incluso del estreno, lo que deja claras las intenciones de esos votos) que registró unas puntuaciones catastróficas y que Amazon no se podía permitir. Por ello ha puesto en marcha unas contramedidas rara vez vistas y muy poco ortodoxas.

No hay suspensos para ‘Los Anillos de Poder’

Por una parte, y como dueña que es de la base de datos por excelencia de internet, Amazon ha puesto freno de forma artificial al review bombing que se desató en IMDB. Se trata de una acción que no ha sido confirmada por Amazon ni por la propia IMDB, y cuyo alcance real está por determinar, ya que no se sabe cuántas críticas negativas han sido eliminadas. Pero lo que está claro es que han sido manipuladas. Solo hay que comparar el total de reseñas que quedan de Los Anillos de Poder (74 en el momento de escribir este artículo) con las que hay del spin-off de ‘Juego de Tronos’, ‘La Casa del dragón‘ (805).

De esas 74 reviews, ninguna baja de una puntuación de 6/10, y solo 9 están por debajo del 8/10. Solo hay que comparar con la serie de HBO Max, donde abundan las puntuaciones exageradamente bajas y los comentarios insultantes, como suele ser habitual en cualquier producción de gran éxito. Paradójicamente, y pese a la posible intervención de Amazon, la puntuación de ‘Los Anillos de Poder’ sigue siendo mucho más baja (6’8) que la de La casa del dragón (8’8).

Eso es debido a que Amazon no ha controlado las puntuaciones sin review de texto. Ahí está el grueso de las puntuaciones negativas: aunque siguen abundando las puntuaciones exageradamente altas (un 32,8% de 10), las proporciones son más razonables según se baja (10’6% para el 9, 10’2% para el 8), y así hasta llegar a un notable 24’6% para el 1, la segunda puntuación más poblada y señal de auténtico review bombing). La proporción en ‘La Casa del dragón’ es más sensata: 54,9% para el 10, y se desciende escalonadamente hasta llegar a un 4’9% para el 1.

Tres días de margen para las reviews

Esta táctica en realidad no ha arrancado con ‘El Señor de los Anillos’, sino con otra serie de la plataforma: ‘Ellas dan el golpe’, el remake de la película de 1992 sobre los orígenes de la liga de béisbol femenina que, por supuesto, recibió un considerable odio injustificado por su fuerte mensaje progresista. Fue el pasado 12 de agosto, y Amazon aplicó un retraso de 72 horas para poder postear reseñas de la serie en la propia web de Prime Video, como precaución ante un posible review bombing, según contó Variety.

Sin embargo, ha sido su aplicación con ‘Los Anillos de Poder’ lo que ha llamado la atención. En primer lugar, por razones obvias y la importancia de la serie. Pero además, porque Amazon ha decidido imponerlo como norma para todas las series de su catálogo. Sin embargo, esto supone un rincón de internet con mucho menos impacto en las impresiones generales sobre la serie. En Rotten Tomatoes (que aplica políticas propias de control de review bombing) la serie tiene ahora un muy poco lustroso 39%. Era de prever que las manipulaciones no oficiales acabaran jugando en contra de la serie.