No, Samsung no ha confirmado que los Galaxy S21 tendrán S Pen: la marca dice que «lo más querido de los Note» llegará a otras líneas

Si a muchos de nosotros (aficionados o directamente dedicados al mundo del smartphone) nos preguntaran «¿Qué es lo que caracteriza a un móvil de la serie Samsung Galaxy Note?», sin pensarlo ni siquiera medio segundo diríamos rotundamente el S Pen. El stylus vitaminado de estos móviles se mantiene cada vez más como baza por excelencia de unos móviles cada vez más canibalizados por los Galaxy S (y ahora los Galaxy Fold), pero puede que a este reclamo casi único le quede poco: Samsung habla de llevar «los aspectos más querido» de los Galaxy Note a otras líneas.

Son palabras de T.M. Roh, presidente y jefe de la división de comunicaciones móviles de Samsung en lo que es un comunicado que resume lo más destacado de la marca en sus móviles de 2020 y menciona detalles de los planes futuros en el área. Una afirmación que no es demasiado firme ni concreta sobre a qué se refiere exactamente, pero que por precedentes hace saltar un poco las alarmas (o las expectativas).

¿Decir sin decir?

No, no es una confirmación de que los próximos Galaxy S llevarán S Pen. Otra cosa es que sea probable, pero lo que ha dicho Roh es lo siguiente:

«Hemos estado prestando atención a los aspectos favoritos de la gente en la experiencia Galaxy Note y estamos emocionados por añadir alguna de estas apreciadas características a otros dispositivos de nuestro catálogo» T.M. Roh, Samsung

El directivo lo añade como colofón tras hablar de que en 2021 los Samsung Galaxy «estarán más preparados para los obsesionados con el vídeo en 2021», en referencia al aumento de contenidos en vídeo por tendencia y por necesidad al virtualizar celebraciones por la situación con el COVID-19. También explica que se están centrando en mejorar la aplicación de la inteligencia artificial y llevarlo a más de sus móviles, así como de «ampliar el catálogo de plegables«.

Precisamente tras esto llega la frase que pone en duda al S Pen, al ser algo característico y casi icónico en los Galaxy Note precisamente por ser lo que más diferencia a estos móviles de los Galaxy S. Los primeros buques insignia de la marca cada año y que como ya vimos especialmente des de el Samsung Galaxy Note 9 cada vez hay menos variación a nivel de prestaciones y diseño entre ellos.

De hecho, viendo los Ultra de este año, al Samsung Galaxy Note 20 Ultra le queda poco más que la estética más cuadrada y el S Pen para diferenciarse del Samsung Galaxy S20 Ultra, que además Samsung usó para presumir de zoom digital (aunque el Note mantuvo un tele con OIS). Y las especulaciones que podamos hacer se suman al fortalecimiento de los rumores de cancelación de los Note para 2021, de manera que los esfuerzos se centrarían en los Galaxy S y en los plegables (hablando de la gama alta).

Pero por el momento, no: Samsung no ha movido ficha oficialmente, ni para cancelar los Galaxy Note ni para llevar el S Pen per se a otros móviles. Aunque cabe pensar que al menos el soporte al S Pen podrá estar en los próximos Galaxy S21 o en el sucesor del Samsung Galaxy Z Fold 2 (o sucesores), con el aliciente de quizás vender el S Pen si éstos no lo incluyen.

Antes de la aparición de los plegables, la marca se organizó el calendario de su gama alta para tener dos lanzamientos fuertes (y dos Unpackeds) al año, con una separación de unos seis meses. Ahora (al menos de momento) están los Fold y Flip como otros lanzamientos fuertes y Samsung habla de «ampliar el catálogo de plegables» (aunque no especifica en qué gama), pero al menos en 2019 no hubo cambios con los Note y puede que compense seguir teniendo más lanzamientos fuertes, es decir, incluyendo los Note, sobre todo teniendo en cuenta que nos consta que es una serie con sus fans (incluso con el polémico Note 7).

Desde luego, el S Pen con las últimas actualizaciones (sobre todo desde el Samsung Galaxy Note 10+) da sentido a la línea Note. Habrá que ver qué pasa finalmente con los S21 y con los Note, y sobre todo si los Note-fans quedarán contentos si las líneas convergiesen.