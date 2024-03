No solo Son Goku: Todas las obras que le debemos a Akira Toriyama que no son ‘Dragon Ball’

No solo Son Goku: Todas las obras que le debemos a Akira...

La muerte de Akira Toriyama nos ha hecho recordar a su obra más conocida, ‘Dragon Ball’, sus mejores secuencias y su tremenda importancia a la hora de que el mundo del manga y el anime fueran conocidos más allá de Japón. Pero Toriyama es mucho más que eso y te lo demostramos en esta selección de sus creaciones más conocidas más allá de Piccolo, Freezer y compañía.

Teatro manga

Go! Go! Ackman

Tres volumes que recopilan historias a menudo de unas pocas páginas, a veces más extensas, y que Toriyama publicó durante buena parte de su carrera, entre 1983 (antes que cualquier historia larga) y 1997. Son tres libros espléndidos para hacerse una idea de la evolución del autor, porque todo lo que le hace grande está aquí: el humor, el mundo personalísimo, el diseño de personajes y vehículos, la visión luminosa y honesta del universo… Particularmente tengo debilidad por el primer tomo y sus historias de humor tontorrón (pero ya espléndidamente dibujadas), pero todos son imprescindibles, incluido el épico final con el minidemonio de ‘Go! Go! Ackman’

Dr. Slump (1980-1984)

Puro oro cómico en el que quizás es el manga y el anime más conocido de Toriyama después de Dragon Ball. Las aventuras de Arale Norimaki, un robot que parece una niña pequeña, y su creador, Senbei Norimaki: el contraste de caracteres entre ambos y la gloriosa galería de secundarios que viven en Villa Pingüíno hacen el resto. El Superman de ‘Dr. Slump’ es, quizás, mi criatura favorita de todas las creadas por Toriyama. Bueno, y la mierda rosa pinchada en un palo, claro.

Taller de manga (1982-1984)

Aquí se popularizó la imagen de Toriyama como una especie de androide con máscara antigás, autoparodia del propio carácter del autor, poco dado a dejarse ver en público. Bañado en su característico humor, este volumen es una auténtica lección magistral de técnicas y teorías a la hora de hacer un buen manga, desde las tintas a la expresión corporal. Una obra puede que menor, pero que transpira toda la esencia de la filosofía de Toriyama.

Dragon Quest (1986-2024)

Siempre se dice que ‘Dragon Ball’ fue la introducción de Toriyama en occidente, pero lo cierto es que sus diseños ya brillaban en esta franquicia que arrancó en NES, conocida durante un tiempo como ‘Dragon Warrior’ fuera de Asia. El estilo de Toriyama es perfectamente reconocible (con personajes que son curiosos sosías de algunos secundarios de ‘Dragon Ball’), aunque por supuesto la aventura iba por derroteros bien distintos a las de sus éxitos en el manga y el anime. Curiosamente, gracias a videojuegos como este y otros que veremos más abajo, el nombre de Toriyama no se asoció en exclusiva a ‘Dragon Ball’, sino también a algunas de las mejores franquicias RPG de los videojuegos.

Chrono Trigger (1995)

Este clasicazo de Super NES tiene algunos de los mejores diseños jamás concebidos por Toriyama, que se embarcó a fondo en su aspecto visual y diseñó todas las épocas del juego. Los monstruos son especialmente notorios y apuntan a un estilo más grotesco de Toriyama que hace pensar en qué habría sido de él si el éxito de ‘Dragon Ball’ no le hubiera impedido explorar estilos más oscuros. También ayudó a dar forma a la historia, es decir, que el título resultante es más «suyo» que, por ejemplo, ‘Dragon Quest’.

Tobal (1996)

Cuando Square-Enix decidió adentrarse en el hasta entonces inédito para ellos mundo de los juegos de lucha, pidió diseños a Toriyama para que continuara la tradición de ‘Chrono Trigger’ y, antes de eso, ‘Dragon Quest’. El resultado no tuvo demasiado éxito, aunque como sabemos eso no ha mantenido a Toriyama lejos del género: los juegos de ‘Budokai Tenkaichi’ no solo parten de sus creaciones para ‘Dragon Ball’, sino que ha diseñado a menudo en la franquicia personajes exclusivos de los juegos.

Cowa! (1997-1998)

Una auténtica maravilla, que destaca por su trazo sintético y sencillo, pero perfectamente reconocible. Es una de las primeras obras de Toriyama tras acabar ‘Dragon Ball’ y se nota que quiere dar un giro no solo de tono, sino también en lo visual. De nuevo tenemos una búsqueda, la de tres monstruos que buscan un medicamento para salvar a un amigo, y todo rebosa un encanto muy especial, como de cuento de hadas con mucha retranca.

Kajika (1998)

Nos acercamos de nuevo al estilo ‘Dragon Ball’ después de ese bienvenido respiro que supuso ‘Cowa!’, con la que es una de las obras menos inspiradas de su autor por parecerse en demasía a su obra más conocida. Seguiremos las peripecias de un chico que vive bajo un encantamiento que le convierte en mitad humano, mitad zorro. Para volver a la normalidad deberá salvar mil almas, y está embarcado en un viaje por todo el mundo para conseguirlo.

Neko Majin (1999-2005)

Si crees que ‘Dragon Ball’ nunca debió dejar de ser una majadería, échale un vistazo a esta autoparodia de Son Goku y compañía, que se hace un poco cuesta arriba si no conoces todas las referencias al universo de la obra magna de Toriyama, pero que aún así tiene un ritmo y un tono humorístico absolutamente febriles. El propio Goku aparece en la obra y es un buen recordatorio de que Super Saiyans y todo lo que quieras, pero Toriyama era el primero que no se tomaba demasiado en serio su propia épica.

Sand Land (2000)

Otra serie breve, que además vuelve a estar de moda por una película estrenada hace unos meses, una serie que es una versión ampliada de la película y que podremos ver dentro de unas semanas en Disney+ y un videojuego que saldrá este año. La obra más ecologista de un autor que siempre ha demostrado cierta preocupación por el tema, y que nos lleva a un entorno apocalíptico, donde el agua es un bien necesario, y donde el hijo del Rey Demonio acompaña a un explorador en busca de un ansiado manantial.

Blue Dragon (2006)

[embedded content]

Cuando el creador de ‘Final Fantasy’, Hironobu Sakaguchi, se embarcó en un nuevo juego de rol, decidió contar con Toriyama para darle un toque distintivo y original al diseño de los personajes. En él conoceremos la historia de cinco niños que pueden convertir sus sombras en poderosos monstruos, que se pueden domesticar y mejorar para usar en combates. Con Toriyama ya convertido en un mangaka conocido a nivel global, se convirtió en el gran gancho del juego.

Jaco the Galactic Patrolman (2013)

El último manga que dibujó Toriyama, y el penúltimo en el que se vio implicado antes de arrancar con los guiones de ‘Dragon Ball Super’. Se trata de otra serie breve en la que seguiremos a un alienígena que llega a la Tierra para protegernos de otros extraterrestres y traba amistad con un par de humanos. Curiosamente, la serie finaliza enlazando con el principio de ‘Dragon Ball’, haciendo mención a la llegada de Son Goku a la Tierra. El círculo se cierra así para la obra de Toriyama (y la guinda es el cameo de Jaco en ‘Dragon Ball Super’).

