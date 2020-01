No veremos la PS5 en el E3 2020: Sony confirma que no acudirá a la famosa feria de videojuegos por segundo año consecutivo

El año pasado, Sony decidió no participar en el E3 2019 por primera vez en 24 años, algo que, según la compañía, se debía a que la feria había perdido su impacto y no había evolucionado a la par de la industria. Este año existía la duda de si Sony participaría en el E3 2020, algo que sonaba hasta cierto punto lógico si tomamos en cuenta que este año presentan nueva consola. Pero no, Sony ha confirmado que por segundo año consecutivo no estarán presentes en el E3 de la ciudad de Los Ángeles.

Sony va por su cuenta y planta un duro golpe a una de las ferias más importantes del mundo

Un portavoz de Sony Interactive Entertainment declaró a GamesIndustry.biz:

«Tras una evaluación exhaustiva, SIE ha decidido no participar en el E3 2020. Tenemos un gran respeto por la ESA como organización, pero no creemos que la visión del E3 2020 sea el lugar adecuado para lo que buscamos durante este año. «Construiremos nuestra estrategia de eventos globales en 2020 participando en cientos de eventos para consumidores en todo el mundo. Nuestro objetivo es asegurarnos de que los fans se sientan parte de la familia PlayStation y tengan acceso a su contenido favorito. Tenemos una fantástica lista de títulos que llegarán a PlayStation 4, y con el próximo lanzamiento de PlayStation 5, estamos deseando tener un año de celebración con nuestros fans.»

Así que desde Sony son claros: no creen que el actual enfoque que tiene el E3 sea el adecuado para lo que ha planificado este año. Esto por supuesto significa un duro golpe para la feria y sus organizadores, que han visto una caída en la asistencia y relevancia con respecto a otros años.

Por poner un ejemplo, Microsoft no está en el E3, ya que hacen su evento en un recinto ubicado a unos pasos de donde se hace la feria, pero no dependen de la organización y van a su ritmo con eventos, demos y acceso a fans de Xbox.

Desde hace un par de años existe un debate en torno al cómo debe evolucionar el E3, donde compañías como Sony y EA quieren que sea una fiesta para los fans. Y por otro lado, el resto de empresas y desarrolladores, que quieren que el E3 siga siendo un evento centrado en la industria, para clientes y prensa.

Ante esto, la ESA ha hecho algunos cambios, como el dejar que cualquier persona pueda entrar al evento con sólo comprar su entrada. Sony sigue en contra de esta medida, al decir que no es suficiente, y EA también hace su evento para fans por separado durante las días de la feria, pero no está en el recinto principal.

Con esto se confirma lo que muchos temíamos, que es no ver la nueva PlayStation 5 durante el E3 2020, al menos de forma oficial. Por tal motivo se espera que Sony haga un evento independiente centrado exclusivamente en la nueva consola, donde no comparta escenario no nadie más y, como bien dicen ellos, puedan dirigirse a sus fans.