Nosolorol, el fenómenal viaje desde una revista especializada en juegos de rol a la gran editorial de referencia

Entre su catálogo aparecen licencias superventas como ‘Vampiro’, ‘7º Mar’ o ‘FATE’, y también títulos propios como ‘Blacksad’, ‘Cultos Innombrables’, ‘El Resurgir del Dragón’ o ‘Pequeños Detectives de Monstruos’. De entre las casi cincuenta editoriales de rol en España, de las cuales casi todas tienen menos de cinco trabajadores, Nosolorol entra seguro en el top3. Por número y popularidad de licencias, por catálogo (47 titulos publicó el año pasado) y por facturación (alrededor de 800.000 euros en 2019).

Nosolorol, la empresa, tiene cinco años, pero su actividad editorial es bastante anterior. Se remonta a 2005, cuando Manuel J. Sueiro, su fundador, convirtió lo que por entonces era una revista digital sobre rol en su “proyecto individual de microeditorial». «Era yo con un despachito en casa escribiendo, maquetando y haciéndolo todo con un montón de ayuda de gente de manera desinteresada, haciendo una cosa a medio camino entre el amateurismo y la profesionalidad”, explica el propio Sueiro, hoy director de Nosolorol.

Manuel J. Sueiro, fundador de la editorial. Nosolorol

Durante 10 años –de 2005 a 2015–, Sueiro puso en práctica el “espíritu del microeditor: aspiras a la profesionalidad pero en realidad tienes otro trabajo”. El suyo era profesor universitario. Al llegar de la universidad se ponía con su editorial: leía los materiales, maquetaba los libros, respondía en las redes sociales… “Era un trabajo, pero lo hacía cuando volvía del otro trabajo”.

Una doble vida –“a lo superhéroe o a lo supervillano, depende de a quién le preguntes”– que mantuvo hasta 2012, cuando el futuro inmediato de su proyecto editorial se redujo a dos opciones: “tirar la toalla” o darle un giro “hacia la profesionalidad”, una propuesta que le hizo Sergio M. Vergara, alumno de Sueiro en la universidad. Y eligió lo segundo. Al proyecto se unieron Pedro J. Ramos y Pilar Martín Espinosa, y entre los cuatro configuraron el “plan de profesionalización de Nosolorol” para convertir la microeditorial en un “negocio que fuera sostenible”.

La empresa por dentro

Ahora mismo NSR está formada por 15 personas. Hasta junio de 2018 eran más de 20, pero entonces NSR fundó, junto con Gen X Games (la editorial de juegos de mesa de la cadena de tiendas Generación X), una nueva empresa dedicada a labores comerciales y de distribución (Sistemas Binarios Distribución de Juegos SL), y las siete personas que trabajaban en Nosolorol en el almacén y en tareas comerciales comenzaron a trabajar para Sistemas Binarios.

“El departamento de contenidos es donde empieza todo”, explica Sueiro. Su función es desarrollar los títulos propios y seleccionar las licencias extranjeras para traducir. Una vez ese departamento marca las líneas de lo que se va a hacer, entran en juego los departamentos de edición (donde se traducen y corrigen los textos) y de arte (donde se dibujan, se compran las ilustraciones y se maqueta). Una vez estos departamentos terminan sus funciones y tanto el texto como el arte visual están maquetados, la obra vuelve a edición para su revisión definitiva.

Esther Sanz, directora de arte, ultima a Tyrtareo Gelon, personaje de ‘El Resurgir del Dragón’. Nosolorol

Cuando todo está revisado y aprobado, el documento llega al departamento de producción, donde una persona actúa de enlace con las imprentas para convertir el material digital en el producto físico esperado. Además de todos los departamentos descritos, está el de comunicación, que se encarga de gestionar las redes sociales, la atención al cliente, la participación en eventos o las entrevistas con los medios. A toda esta estructura funcional hay que sumar una persona de administración y la dirección de la empresa, donde se sitúa Sueiro.

Juegos de terror, supermecenazgos de tinieblas y fusión con lo indie

Preguntado el director de Nosolorol por los mejores momentos de la editorial, Sueiro cita tres. El que primero aparece en el calendario es la publicación en 2011 de ‘Fragmentos’, un juego para emular películas de terror. “‘Fragmentos’ funciona excepcionalmente bien en un momento en que el rol no tiene la cuota de mercado que tiene ahora, y eso nos da la esperanza de que puede haberla también para nosotros”.

Tres años después, en 2014, otro hito: el mecenazgo de ‘Vampiro: La Mascarada 20º Aniversario’, que recaudó más de 178.000 euros en lo que fue, y sigue siendo, el mecenazgo de rol en España más cuantioso. “El resultado fue totalmente inesperado. Ya habíamos publicado juegos licenciados, pero esto era ‘Vampiro’, el que en los 90 era el juego definitivo, el tipo de juego que está en el podio junto a [‘La llamada de] Cthulhu’ y, a mucha distancia de ellos, DyD [‘Dungeons&Dragons’]. Y de pronto, nosotros estábamos publicando eso”, explica Sueiro, que cuenta que la licencia de publicar el juego en España costó 10.000 dólares (8.980 euros).

La editorial ha seguido haciendo mecenazgos:

‘Vampiro: La Mascarada 20º Aniversario’ 178.123 euros (2014).

‘Hombre Lobo: El Apocalipsis 20º Aniversario’ 127.849 euros (2015).

‘Vampiro: Edad Oscura’ 137.653 euros (2016).

‘Mago: La Ascensión 20º Aniversario’ 168.008 euros (2017).

‘Changeling: El Ensueño 20º Aniversario’ 93.486 euros (2018).

‘Kult’ 69.166 euros (2019).

Que una editorial como NSR recurra al micromecenazgo para financiar algunos de sus títulos resulta bastante sorprendente, pues esta fórmula –que recuerda a la preventa– es propia de editoriales mucho más pequeñas que suelen recaudar, por regla general, entre 5.000 y 20.000 euros por título. Sueiro explica que «es una manera de hacer participe a los aficionados de una obra que para ellos tiene un valor emocional poderoso». «Formar parte del juego es algo que creemos que la gente celebra y le gusta”.

“Nosotros –prosigue Sueiro– buscamos la via de hacer ediciones de coleccionista que de otra manera son imposibles de hacer al precio normal. En la última edición de ‘Changeling’, por los 50 euros que te vale el manual, te llevas marcapáginas, postales, cuadernillos, glosario, hojas de personajes… Yo esto lo podría hacer sin mecenazgo pero no al mismo precio que cuesta el manual. Es como la edición de coleccionistas de videojuegos”. No te voy a ocultar que también es poner sobre la mesa una financiación que escapa a los cauces tradicionales y que evidentemente viene muy bien, pero nosotros no hacemos mecenazgos de manera sistemática, sino que hacemos mecenazgos selectos”. Para 2020 ya hay uno: ‘Wraith: El Olvido 20º Aniversario’.

Además de la publicación de ‘Fragmentos’ y del mecenazgo de ‘Vampiro: La Mascarada 20º Aniversario’, Sueiro destaca también como pilar de la Nosolorol actual la fusión, en 2015, con la editorial conBarba, especializada en juegos indies. La fusión de ambas compañías aportó personal (Fran Castillo, fundador de conBarba, dirige hoy el departamento de contenidos de NSR) y también algunas de las licencias independientes más conocidas, como ‘Blades in the Dark’, ‘Dungeon World’ o ‘Worlds in Peril’, así como el sistema genérico superventas ‘FATE’.

Conflicto laboral y futuro internacional

Más allá de las dudas de seguir o no seguir de 2012 que culminaron en profesionalizar la microeditorial, Sueiro también recuerda otro momento difícil: el conflicto laboral que tuvo lugar en 2017, cuando un empleado denunció a la empresa por sus condiciones laborales. “Fue ruido en las redes sociales que dura el tiempo que dura y que el efecto que tiene en la realidad es el que tienen las cosas de las redes sociales en todo momento”, explica el director de Nosolorol, que compara este episodio con la polémica que levantó el final de ‘Juego de Tronos’. “Hay un montón de gente de pronto que pide que cambien el final de ‘Juego de Tronos’ durante un montón de días, y ahora quién coño se acuerda del final de ‘Juego de Tronos’. No tiene ninguna importancia”. Fruto de la denuncia del trabajador, con quien la empresa llegó a un acuerdo económico, Nosolorol tuvo que pagar cerca de 30.000 euros por aplicar un convenio colectivo incorrecto.

De vuelta a 2020, los planes a futuro de Nosolorol son seguir publicando juegos propios (ojo: se acabaron las aventuras autojugables, el sistema ‘Hitos’ se desarrollará a través de básicos), traducir licencias extranjeras (como ‘Forbidden Lands’), lanzar el juego organizado de ‘Cultos Innombrables’ para el segundo semestre del año y, muy especialmente, mirar al exterior. “La internacionalización es la asignatura pendiente”.

«Que nuestros títulos se hayan vendido en otros países ha ocurrido poco menos que por accidente»

“Que nuestros títulos se hayan vendido en otros países ha ocurrido poco menos que por accidente, porque las editoriales extranjeras nos contactaban a nosotros”, subraya el director de Nosolorol refiriéndose a ‘Cultos Innombrables’, juego que está licenciado en Francia y Alemania. “Hemos empezado con ’Pequeños Detectives de Monstruos’, que ha sido una combinación de pena y gloria a partes iguales, con resultado modesto aunque se ha financiado”. ‘Blacksad’ para EEUU es la siguiente gran apuesta internacional de Nosolorol, aunque Sueiro se muestra cauto: “fuera de España no nos conoce nadie. Hay que ser modestos y tenemos que andar poco a poco.”