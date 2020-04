Nubia Red Magic 5G, análisis: el rival a batir en relación calidad/precio para los móviles gaming de 2020

Los móviles estándar están apostando por implementar pantallas con tasas de refresco mayores y en cierto modo comiéndoles el terreno a los de gaming, lo cual era casi algo exclusivo de los mismos. Pero eso no significa que las marcas se rindan en este campo y en el análisis del Nubia Red Magic 5G vemos la última propuesta de esta marca, actualizada a nivel de diseño, prestaciones y para la susodicha conectividad.

Es una línea de Nubia dedicada específicamente a este ámbito y, como el Red Magic 3, presenta rasgos bastante característicos y centrados en la buena experiencia durante horas de juego. En este caso, además de un launcher específico para el juego tenemos de nuevo unos gatillos táctiles y un ventilador que protagoniza la disipación de los componentes.

Ficha técnica del Nubia Red Magic 5G

NUBIA RED MAGIC 5G DIMENSIONES Y PESO 168,5 x 78 x 9,75 mm

218 gramos PANTALLA AMOLED de 6,65 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

Formato 19,5:9

144 Hz PROCESADOR Snapdragon 865

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 8/12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 125/256 GB UFS 3.0 CÁMARA TRASERA 64 MP

8 MP gran angular

2 MP macro CÁMARA DELANTERA 8 MP SISTEMA OPERATIVO Android 10 BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida 55W CONECTIVIDAD 5G

4G

WiFi 6

Dual GPS

Dual SIM OTROS Gatillos táctiles

Ventilación

Refrigeración líquida

Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO 8 GB + 128 GB: 579 euros

12 GB + 256 GB: 649 euros

Diseño: se nota, se siente, Red Magic está presente (y el 5G)

La estética de los móviles de gaming sigue jugando en otra liga: se mantiene quizás la competición por tener el frontal más despejado, pero muchas otras tendencias de diseño parecen quedar olvidadas. El minimalismo se disipa como el calor lo hace por las rejillas de ventilación y curiosamente no vemos pantallas curvadas (en un tipo de móvil en el que prima la buena interacción y la buena experiencia táctil, qué cosas).

Hablando de la parte trasera, el protagonismo se reparte entre las áreas que se iluminan, la tira central con logos y cámaras y la «x» que se dibuja uniendo las esquinas. En rojo, todo en rojo sobre negro en el modelo que hemos probado, fiel a esa estética de productos gaming (si bien hay otra variante del Red Magic 5G menos «tradicional» en este sentido).

En este caso los objetivos a cumplir en el agarre son algo distintos al haber optado de nuevo por dos zonas sensibles a modo de botones accesorios: los gatillos. Después hablaremos de su función, pero se encajan en el lado derecho (con los de volumen y encendido/bloqueo) dejando espacio a una de las rejillas de ventilación.

El otro lado de este marco de metal integra dos elementos clave en la experiencia gamer que puede ofrecernos este móvil: el botón de Espacio de juego y el contacto para el dock. El primero está en la parte de arriba, de manera similar al botón de silencio de los iPhone o el deslizador para los modos de sonido de los OnePlus, siendo en este caso rojo brillante. En este lado vemos también otra de las rejillas de ventilación.

Hay jack de audio y se aloja en el borde superior, que como el inferior es plano. El altavoz principal mantiene el diseño de las rejillas de ventilación, casi guardando la simetría horizontal con la bandeja para las SIM y el USB.

Del módulo de cámaras no hemos dicho mucho, dado que como decíamos al principio aquí se suelen desligar de las modas de los móviles estándar y no vemos una gran joroba a modo de semáforo, ficha de dominó o vitrocerámica. El gran angular está fuera del módulo e integrado en la trasera, mientras que la cámara principal y el objetivo macro (arriba del todo) se encajan dentro de un saliente muy discreto en grosor aunque no tanto en forma (hexagonal).

La trasera es de cristal, bien encajada en ese chasis de aluminio del que hemos hablado aunque con un toque en brillo que hace que se diferencia del mismo. Veremos que aunque se ensucie con relativa facilidad, también se limpia fácilmente y sobre todo lo que se agradece es que hayan logrado que no resbale demasiado: en un móvil de este tipo la ergonomía y el agarre son quizás más determinantes, estando pensado para sostener durante horas sin interrupción.

Eso sí, lo que suele pasar es que podemos tapar el altavoz principal con nuestra mano de apoyo, especialmente si vamos a estar usando los gatillos táctiles y tenemos los dedos relativamente cortos. Esto ocurre en el agarre horizontal, no habiendo ningún problema sujetándolo en vertical.

Puede que también nos ocurra que no estemos acostumbrados a un botón de encendido/bloqueo tan central, estando habitualmente más cercano a la esquina superior. Al igual que ocurre con el altavoz, es en parte cuestión de acostumbrarse a su posición, aunque los bloqueos accidentales no serán extraños.

Aunque es pesado, es bastante más fino de lo que parece y logran mantener la ergonomía, considerando que hay más botones que pulsar y más elementos que no obstaculizar

Sobre todo el que no resbale mucho beneficia en cuanto a las dimensiones, dado que hablamos de un móvil con una superficie considerable, aunque como ahora veremos en comparación a otros tampoco llama la atención. De hecho, aunque es pesado es bastante más fino de lo que parece y logran mantener la ergonomía considerando que hay más botones que pulsar y más elementos que no obstaculizar.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Nubia Red Magic 5G 168,6 78 9,8 218 6,65 4.500 131,508 128,88 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,9 104,47 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 Samsung Galaxy S20 Ultra 166,9 76 8,8 220 6,9 5.000 126,84 111,62 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57 Pixel 4 XL 160 75,1 8,2 193 6,3 3.700 120,46 98,78 LG V60 ThinQ 169,4 77,7 8,9 219 6,8 5.000 131,62 117,15 OPPO Reno 10x Zoom 162 77,2 9,3 210 6,6 4.065 125,07 116,31 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Xiaomi Mi 10 Pro 162,5 74,8 9 208 6,67 4.500 121,55 109,39

En comparación a otros topes de gama de diagonal similar, queda entre los más pesados y grandes. De hecho, de la selección que os hemos puesto en la tabla es el más voluminoso, aunque logra pesar menos que el iPhone 11 Pro Max, el Samsung Galaxy S20 Ultra y el LG V60 ThinQ.

Más allá de los datos sobre el papel, el Nubia Red Magic 5G es un móvil pesado de los que cansa sostener durante mucho rato, especialmente si estamos usándolo para leer o ver algo sosteniéndolo con una mano. Esto no se aprecia tanto con el agarre con dos manos en horizontal, por lo que será más importante según qué uso vayamos a darle (en principio, lo sujetaremos mucho rato así para jugar).

Algo que no hay que olvidar del diseño es la iluminación de la parte trasera. Algo que es más para lucir que para disfrutar, ya que obviamente no lo veremos al usarlo. No es algo muy llamativo, iluminándose el logo y los dos triángulos laterales según configuremos (por defecto se enciende el logo en rojo con el Espacio de juegos, por ejemplo).

Pantalla: cuando a la principal mejora se queda a unos metros de la meta

Sin duda, uno de los fuertes de este móvil es la pantalla y su tasa de refresco. El panel AMOLED de este Nubia Red Magic nos da hasta 144 hercios, con opciones a 90 y 60 Hz, y algunos otros añadidos que veremos a continuación al hablar de los ajustes para la pantalla.

Se trata de una pantalla de 6,65 pulgadas con resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles). Esto es en cierto modo una lástima, viendo que en 2018 el Razer Phone 2 ya tenía mayor resolución y que el OnePlus 8 Pro permite que la tasa de refresco sea de hasta 120 Hz con un panel QHD+.

Aunque el FullHD+ es muy correcto para una experiencia aceptable, se hace “poco” al hablar de un móvil armado hasta los dientes a nivel de hardware para jugar

Aunque el FullHD+ es muy correcto para una experiencia aceptable, se hace “poco” al hablar de un móvil armado hasta los dientes a nivel de hardware para jugar y con una pantalla que puede dar una fluidez superior a la media. Son 388 píxeles por pulgada de densidad y hubiese estado bien algo más cercano a los 450 o incluso 500 (por mantener la referencia, el OnePlus 8 Pro tiene 513 ppp, el Samsung Galaxy S20 Ultra 511 ppp y hasta 120 Hz, ninguno de los dos siendo móvil gaming de base).

La pantalla es plana, sin curvas, con un aspecto ratio de 19,5:9. Viene bastante bien calibrada a niel de temperatura, aunque siempre podremos personalizar esto en los ajustes de pantalla.

Si es cierto que la saturación viene alta de fábrica, pero puede solucionarse estableciendo el modo natural de color (sRGB). La temperatura puede ajustarse de manera gradual con un deslizador, lo cual se agradece a la hora de que nos quede como más nos gusta.

No hay notch, módulo o agujero en la pantalla para la cámara frontal, probablemente por buscar que la pantalla dé la mejor experiencia en las partidas y que no haya elementos que roben espacio o puedan molestar de alguna manera. Se guarda la simetría con los marcos, siendo el superior y el inferior más anchos, y en el superior vemos además del altavoz y la cámara frontal un LED de notificaciones que podemos también ajustar a nuestro gusto.

En los ajustes de pantalla veremos la opción de activar o no el modo oscuro, pero para encontrar la configuración de la pantalla ambiente tendremos que ir a “Siempre en exhibición” (un posible lost in translation). De hecho, esto tiene incluso su acceso directo de fábrica en el escritorio (como veremos en el apartado de software), como dándole importancia, y lo que hemos visto es que la tiene porque es la única manera de que sepamos qué batería restante nos queda.

Para la pantalla ambiente hay bastantes opciones de personalización, aunque la función es la que vemos habitualmente de mostrar la hora, algún indicador de notificación y en este caso el porcentaje de batería restante.

Con lo respectivo al brillo, el nivel máximo del mismo es suficiente para verse bien al sol. El ajuste de brillo automático a veces tiene algo de lag, pero pasa muy pocas veces y no es problemático ni mucho menos.

Hablando de la frecuencia de actualización de la pantalla, es algo que sigue estando condicionado a los juegos. Pocos soportan los 144 Hz de momento, estando ‘Real Racing 3’, ‘Dead Trigger 2’, ‘Vain Glory’ y ‘Free Bullet’, aunque no siempre se notan demasiado (de éstos sobre todo podremos percibirlo en el ‘RR3’ y ‘Free Bullet’). En el ‘PUBG’ se notan los 90 Hz si los jugamos con la máxima tasa de refresco que también da el juego, quizás más que los 144 Hz en los anteriores.

Donde sí se nota mucho si establecemos o no una tasa alta o la estándar de 60 Hz es en las transiciones del sistema. La fluidez en los scroll es muy alta a 144 Hz, lo cual agradecemos quienes buscamos un flujo de trabajo y uso ágil.

Así queda Monument Valley 2 en el Nubia Red Magic 5G.

Así queda el ‘PUBG’ en el Nubia Red Magic 5G.

Rendimiento: la prueba de que la máxima exigencia no requiere RAM de récord

En este apartado podemos hablar algo más de los juegos, al ser las apps que más ponen a prueba los componentes en general y de este Red Magic 5G. En este caso vamos a ver qué tal se porta el Snapdragon 865 de Qualcomm con 8 GB de RAM LPDDR5, aunque hay un modelo con 12 GB. Con estos ingredientes el móvil rinde muy bien. No hemos podido probar el 5G, pero en LTE y WiFi el Red Magic 5G puede con todo, sin titubeos, ya sea un videojuego pesado como la reproducción de cualquier streaming.

Aquí cabe hablar de la temperatura. Con los gráficos a tope y la máxima tasa de refresco el móvil se ha llegado a poner bastante caliente en la parte superior, teniendo el ventilador encendido (unos 37,1 grados centígrados jugando al ‘PUBG’).

Normalmente no llega esas cifras, aunque lo que veremos que es que el ventilador tampoco resulta milagroso. Según lo que hemos estado probando con distintos juegos y distintas exigencias a nivel de gráficos, como mucho logramos uno o dos grados de diferencia jugando con o sin él.

Eso sí, a los componentes siempre les vendrá bien que se disipe el calor y cierto es que un sistema como éste (ventilador, “túnel de viento” y refrigeración líquida) probablemente funcione mejor que otro más sencillo. Lo que hemos visto es que el ruido del ventilador apenas se oye (sobre todo si tenemos el sonido de los juegos activados) y que tampoco molesta en ningún sentido.

Como hemos dicho, no llega a calentarse demasiado aunque estemos un buen rato jugando. Lo suyo es hacerlo al máximo aprovechando sus prestaciones y salvo un par de veces no hemos percibido una temperatura demasiado alta de manera prolongada, sólo puntualmente alguna subida como la que hemos comentado.

Hablando de benchmarks, os dejamos los que hemos podido pasar al Nubia Red MAgic 5G en comparación a otros móviles con configuración similar (aún no hay muchos con el Snapdragon 865) y otros procesadores rivales.

Nubia Red Magic 5G OnePlus 8 Pro Huawei P40 Pro Samsung Galaxy S20 Ultra Nubia Z20 LG V50 ThinQ OPPO Reno 10x Zoom Honor View30 Pro iPhone 11 Pro Procesador Snapdragon 865 Snapdragon 865 Kirin 990 Exynos 990 Snapdragon 855+ Snapdragon 855 Snapdragon 855 Kirin 990 Apple A13 Bionic RAM 8 GB 12 GB 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 4 GB AnTuTu 586.961 570.630 465.493 522.873 361.365 315.066 361.293 463.513 409.070 Geekbench 4.4/5.0 (single/multi) 925 / 3.214 (5.5) 885 / 3.136 (5.0) 943 / 2.527 (5.0) 819 / 2.315 (5.0) 753 / 2.539 (5.0) 3.507 / 10.948 (4.4) 3.153 / 11.143 (4.4) 758 / 2.894 (5.0) 5.475 / 13.232 (4.4) 3D Mark (Sling Shot) 9.448 8.726 4.074 8.184 – 6.492 7.161 – – PCMark Work 13.414 9.476 10.426 8.948 9.364 8.649 8.712 –

Software: cuando un launcher completísimo se ve enmascarado por una capa a medio cocer

Software especial el de este Red Magic 5G, viendo con respecto a versiones anteriores que la estética propia se ha hecho mucho más dueña de las interfaces y que cual Dr. Jekyll tiene su Hyde en forma de Espacio de juegos a tiro de botón físico. En este móvil vemos Android 10 con Red Magic OS en su versión 3.0, el cual se presenta con el launcher estándar de manera preestablecida y sólo activaremos el Espacio de juego con el botón físico, como hemos explicado (posteriormente hablaremos de él en detalle).

La capa disfraza completamente la estética de Android stock. Es un aspecto que se aleja bastante a Material Design y que recuerda más a los inicios de MIUI y otras capas de personalización en su aspecto primario, o a la personalización con packs de iconos que permiten algunos launchers tipo Nova.

Escritorio de fábrica en el Nubia Red Magic 5G.

Eso sí, para quien atienda a temas de apps preinstaladas de más, no vemos nada de bloatware ni apps de terceros más allá de las de Google. Ni siquiera hay muchas propias, más allá del manual de usuario y las utilidades básicas.

Apps de fábrica en el Nubia Red Magic 5G.

Las de Google no pueden eliminarse al uso, tendremos que inhabilitarlas si queremos dejar de verlas. Tampoco podremos eliminar el manual de usuario, pero tampoco es que vaya a molestar mucho aunque seamos usuarios avanzados a nivel de software.

Los ajustes de la capa son algo distintos a que lo que solemos ver en Android “puro” y la mayoría de capas. Vemos que hay algunas expresiones algo peculiares como la que veíamos en pantalla de “Siempre en exhibición” para la pantalla ambiente, pero más allá de eso veremos apartados como neo AI o algunos específicos para ese hardware también particular que lleva el Red Magic 5G, como los LEDs de la trasera o el ventilador.

En neo AI encontramos simplemente distintas informaciones sobre las posibilidades del móvil para aumentar el rendimiento o tratar de mejorar la experiencia, bien en juegos o bien en general (por ejemplo, qué se logra con la tasa de refresco alta). La verdad es que es un apartado un tanto prescindible que podrían haber dejado para el manual de usuario.

Bastante más útil es la configuración de las luces, pudiendo activarlo o no y ajustar qué queremos que se encienda (Espacio de juegos, llamadas, etc.). También podemos configurar que se desactiven automáticamente si la batería restante pasa a estar por debajo del 20%.

En el apartado del ventilador podemos activarlo o no, pudiendo ajustar en el primer caso si lo activamos a mano o dejamos el ajuste inteligente. Interesante que hayan añadido la opción de activarlo para carga rápida, dado que es un proceso que suele incrementar mucho la temperatura del terminal. A esto se suma, por cierto, lo que veremos al hablar del Espacio de juegos.

Distintas opciones de navegación también para este móvil, pudiendo elegir entre los botones tradicionales, los gestos sin elementos y las barras. Hay algunas opciones en cada una, como la opción de hacer desaparecer las barras o el activar un doble gesto para cuando estemos en pantalla completa.

El apartado de Bienestar digital y control parental sí se conserva como vemos en Android stock y en la mayoría de capas, con el gráfico circular de nuestra actividad con el móvil por franjas y opciones para poder desconectar con algo de ayuda. Podemos desactivar apps puntuales en el modo sin distracciones y podemos activar el modo descanso para desactivarlo todo mientras dormimos y tener una alarma que nos ayude a establecer hábitos de sueño.

Hay algunos extras en Más recursos, como una captura de pantalla vitaminada o el modo a una mano. También hemos de ir a este apartado si queremos activar el doble toque para encender pantalla o levantar para activar la misma.

No hay demasiadas opciones de personalización, aunque sí podemos elegir si queremos las apps en cajón o escritorio únicamente, así como la cuadrícula. Parece que es un software bastante centrado en que no falten opciones para el juego siendo bastante conformista en todo lo demás y tendiendo a lo básico.

Lo que más preocupa es que hay algunas carencias y bugs. Hemos tenido el móvil bastante tiempo y recibido algunas actualizaciones (alguna de ellas bastante esencial para reparar errores importantes), pero nos sigue dando la impresión de que la versión de la capa no está demasiado madura.

Vemos por ejemplo que no permite mostrar el menú de compartir en archivos en el Gestor de archivos (cuando es posible y ocurre en multitud de capas, no es cosa del tipo de archivo). Hay veces que no instala un acceso directo porque de alguna manera entiende que existe (y no está) o que aparece una notificación (aparentemente de algo del sistema) en chino, sin que podamos hacer nada ni saber de qué se trata.

Esto aparece cada vez que se pone en marcha el Espacio de Juegos. Seguimos sin saber qué significa.

Es por ello que, visto que el equipo parece estar trabajando en actualizaciones al menos de momento, esperamos que poco a poco se vaya completando y dejando más acabada. No hay errores graves como reinicios o cierres, pero sin duda esto afecta a la experiencia.

Espacio de Juegos

El Espacio de Juegos en este caso no son una serie de ajustes que pueden redistribuir recursos de rendimiento y red inalámbrica según el caso, sino que se trata de un modo o perfil que limita el uso completo del móvil al videojuego. Se activa con el botón físico que hemos mencionado previamente y tendremos que desactivarlo si queremos abrir alguna de las apps que no forman parte de este espacio.

Al activarlo, el escritorio pasa a ser uno propio del espacio en el que sólo aparecen los juegos que se añaden automáticamente, así como los que podamos agregar nosotros. También hay botones directos para desactivar el ventilador y la tira de LED central, que por defecto se activarán al iniciar este Espacio de Juegos, así como el cambio de visualización de los juegos (en slider o en cuadrícula), un acceso directo a la configuración del accesorio controlador de RedMagic y lo que denominan Centro Personal, que es donde podemos ajustar todo lo relativo a las prestaciones del móvil con el juego:

Ver el tiempo que hemos dedicado a los juegos (diario y semanal).

Las capturas de pantalla que hemos hecho durante los juegos.

La configuración del ventilador.

La posibilidad de activar el Red Magic Moment, un registro automático de jugadas pudiendo establecer si se graba toda la partida o sólo ciertas acciones.

Ajustes de red.

Toda la configuración de la iluminación y otros aspectos como las marcas de agua en las capturas.

Ayuda sobre el Espacio de Juegos.

Cuando abramos el juego, podremos acceder a algunas opciones de configuración directas gracias a un panel lateral que aparece al deslizar. En él podemos encontrar a cuánto están yendo red, GPU y CPU, además de opciones para activar mejoras, el ventilador, cambiar la tasa de refresco de la pantalla o bloquear notificaciones, así como hacer “súper capturas” o ajustar el brillo.

Así queda el módulo de accesos del Espacio de Juegos sobre el ‘PUBG’.

Lo que más notaremos aquí es que el ventilador está en marcha, sobre todo cuando se pone a mayor frecuencia. Logra mantener la temperatura como mucho a 36 grados centígrados, que no es poco pero no se traduce en un calor molesto o preocupante a nivel externo (al menos a corto plazo).

La tasa de refresco la notaremos si el juego la soporta, siendo pocos los que admiten 144 Hz de momento. En todo caso, es un espacio que es muy completo para un móvil dedicado a dar la mejor experiencia al jugador, al dar mucha información y opciones.

Biometría

El reconocimiento facial no siempre es avanzado y suele ser 2D, pero es un sistema que es bastante cómodo por lo general. Algo que no encontramos en el Red Magic 5G, aunque en la última actualización se intuye que es cuestión de software y que la función podría estar activa en un futuro.

Podemos hablar pues del lector de huellas, que viene integrado en la pantalla. Es un sistema que tiene bastante margen de mejora en este móvil, dado que nos ha fallado varias veces teniendo que usar el método alternativo de desbloqueo que hayamos configurado.

Ésta fue la última actualización que recibimos. Pese a especificar el reconocimiento facial, éste no aparece activo en el terminal.

Con la última actualización además parece que tiene un funcionamiento algo peor. Cuando hablamos de fallo es refiriéndonos a poner bien la huella pero aún así no reconocerla, probando con varias en un mismo intento.

Cuando funciona lo hace bien, con una velocidad adecuada. Pero teniendo en cuenta que tampoco hay reconocimiento facial (o no está activado), este apartado puede mejorar mucho.

Cámaras: se multiplica el número de cámaras traseras pero no tanto la calidad

En el anterior Red Magic se integraba un sensor de 48 megapíxeles en la cámara principal, pero se mantenía una única lente (a lo Pixel). La evolución de la parte fotográfica se ha fundamentado en dos aspectos: intentar mejorar este sensor principal y dar mucha más versatilidad, y eso vamos a ver que se ha conseguido.

El Nubia Red Magic 5G tiene un total de tres cámaras traseras, con ese peculiar (y a su vez tradicional) diseño que veíamos antes. Vemos un sensor principal de 64 megapíxeles con una lente con apertura f/1.8 (de 1/1,72 pulgadas), un gran angular con un sensor de 8 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles para la lente macro.

La cámara frontal, por su parte, dispone de un sensor de 8 megapíxeles y una lente con apertura f/2.0. Aunque lo que realmente nos ha sorprendido (casi abrumado) es la app de cámara, os la mostramos en detalle.

App de cámara

Aunque la apuesta fotográfica de este móvil no es de las más fuertes que vemos en la gama alta (echando mano de un sensor macro antes que de un teleobjetivo), la app se presta a ser lo más completa posible. Lo negativo de esto es que puede jugar algo en contra de la experiencia de usuario.

La navegación por la app es con pestañas no editables entre las que vemos el modo automático (Foto), modo PRO, Vídeo, Noche y Vertical. Ésta última debería corresponderse al modo retrato (el cual al principio se empezó a conocer por esta denominación por una mala traducción, allá por 2017, por parte de Huawei y otros fabricantes que lo introducían después del iPhone 7 Plus), aunque veremos que, como la denominación, la experiencia tampoco nos da lo que conocemos como modo retrato, enfoque selectivo u otras denominaciones.

En la interfaz del modo de fotografía en automático vemos accesos rápidos para el flash, la inteligencia artificial, los filtros, el HDR y un desplegable con el temporizador, las live photo y los ajustes. Lo llamativo es que aquí tenemos opción de disparar con la lente estándar, pero nada del gran angular o el macro.

Para el primero tendremos que poner el modo PRO, pudiendo disparar con todo igualmente en automático pero eligiendo la lente gran angular. Para el modo macro podremos ir a la pestaña de Cámara familiar, otra traducción cuestionable de lo que sería la de “Más” que vemos en EMUI y otros software.

En Cámara familiar encontramos hasta 16 modos más, entre los que encontramos: Multiexposición, LightDraw, Abertura electrónica, Rastro de estrellas, Trayectoria, DNG, Clon, Lapso de tiempo, Cámara lenta, Panorama, Macro, 3D, Desenfoque del zoom, Art Camera, Foto de identificación y Fantasma. Vale la pena al menos describirlas brevemente porque dan lugar a confusión sólo por el nombre:

Multiexposición: superpone dos disparos consecutivos, dándonos tiempo a cambiar el encuadre del segundo sin limitación.

LightDraw: lo que hemos visto en otros casos como “pintura de luz”, una exposición muy lenta que permite crear estelas.

Abertura electrónica: muy similar al modo apertura de Huawei, pero pudiendo ajustar manualmente además de la apertura el enfoque, la velocidad de obturación, el balance de blancos y la exposición. Va a ser lo más cercano a modo retrato que podamos tener.

Rastro de estrellas: un modo de larga exposición para intentar crear fotografías de estelas.

Trayectoria: es una especie de multiexposición, pero no queda demasiado claro qué objeto tiene. No hemos sacado nada en claro.

DNG: para disparar y que se guarde el RAW.

Clon: otro tipo de multiexposición para superponer objetos parados con objetos en movimiento.

Lapso de tiempo

Cámara lenta

Panorama

Macro: el modo Macro será el que nos permitirá utilizar el tercer objetivo de este móvil.

3D: crea un clip al dar la vuelta al objeto que nos interesa.

Desenfoque del zoom: aplica efectos de desenfoque muy exagerados.

Art Camera: se trata del típico filtro que emula pinturas, como la app Prisma.

Foto de identificación: para sacar fotografías estilo documento de identidad.

Fantasma: crea un clip con efecto de larga exposición.

Hay dos desventajas en tanto modo: que muchos son totalmente prescindibles o ni siquiera se llegan a entender. Además, la pestaña Cámara familiar en sí a veces ni siquiera aparece, por lo que es bastante complicado sacar según qué fotografías con este móvil.

Hablando de los ajustes, es interesante darnos una vuelta por ellos por si queremos ver qué opciones hay marcadas automáticamente por defecto. Entre ellas están la marca de agua y la resolución a 16 megapíxeles, de hecho en cuanto queramos disparar a 64 megapíxeles tendremos que ir hasta este menú.

Lo único que podemos hacer en el modo «vertical» (retrato) es aumentar el efecto belleza, llamado «Bonito».

La interfaz de disparo podría mejorar: lo suyo sería poder tener acceso a las tres lentes en el modo automático como suele ser habitual en cualquier app de móvil con dos o más cámaras. El modo macro además dispone de una lupa que nos amplía el área de enfoque con peaking, que eso se agradece, pero puede resultar también confuso.

Podría haber tutoriales o explicaciones para los modos más distintos para poder sacarles partido y sobre todo ser una app más estable. De hecho, la app de cámara es el mejor ejemplo de los problemas que tiene este launcher y/o capa de software.

Cámara trasera

El Red Magic 5G es un smartphone gamer, no un móvil para fotografiar si queremos lo mejor en fotografía del momento. Esto no es algo que diga el fabricante, es la conclusión que obtenemos tras probar tantas y tantas opciones.

La fotografía en automático nos da tomas con detalle demasiado bajo y muy contrastadas. Veremos que la interpretación de iluminaciones y sombras tiene mucho margen de mejora y que la colorimetría normalmente queda algo apagada.

Fotografía en automático.

El rango dinámico tampoco destaca en automático, viendo que en HDR podremos ver algo más. No obstante, aunque a veces en esta toma vemos que hay una mejor gestión de las sombras, podemos tener fotografías sobreexpuestas y algo quemadas, sin que tampoco ganemos en un cielo más definido o “coloreado” que en el disparo en automático.

El disparo de 64 megapíxeles nos ofrece una fotografía más grande, de 9.248 x 6.944 píxeles, pero no precisamente mejor. Normalmente saldrá sobreexpuesta en relación al disparo automático a 16 megapíxeles y no vemos una clara ganancia de detalle viendo el recorte y comparando con la de 16 megapíxeles en la misma situación.

Veremos que en el modo automático se nos ofrece una serie de zoom, con aumentos predefinidos de 3x, 5x y 10x (pudiendo ir gradualmente). Es zoom digital y la calidad es algo baja, viendo que normalmente en 5x y 10x tendremos acuarelas.

El gran angular normalmente da tomas subexpuestas, sobre todo comparando con las fotografías con la lente estándar en la misma situación. Conviene dejar activada la corrección de curvatura de la lente, dado que aún así es bastante exagerada.

Nubia Red Magic 5G – Fotografía con el gran angular.

Donde más sufre esta cámara es en interiores poco iluminados. Ahí la calidad desciende mucho, especialmente si recurrimos a alguno de los modos que hemos citado antes o a la cámara frontal (luego lo veremos)

Fotografía en automático.

Con el disparo nocturno lo que hemos de tener en cuenta es que la lentitud nos va a jugar una mala pasada con los 64 megapíxeles, normalmente dándonos fotos movidas. Dado que además no encontramos un cambio significativo entre un tamaño y otro a nivel de resolución (y menos si no vamos a imprimir la foto), mejor dejarlo en 16 megapíxeles.

Hablando del modo noche, se trata de una manera automática de poder reducir un tanto la ISO con respecto al modo automático. Veremos que sienta mejor si la luz escasea dado que si hay suficiente obtendremos fotografías sobreexpuestas, de ahí que aunque podamos ganar definición por la falta de ruido la podemos perder por la sobreexposición, dando un resultado un tanto descompensado.

¿Qué hay del botón AI? Que nos ofrece un poco más de saturación, nada exagerado, que el disparo automático. Y la verdad es que en este caso no viene mal, por lo que hemos comentado antes de que la viveza de los colores queda en muchas ocasiones algo corta (se arregla con simple edición).

El modo retrato (“vertical”) es algo incomprensible. Muchas veces no se produce ningún desenfoque y tampoco podemos ajustar nada. Es como si disparásemos en automático la mayoría de las veces, como ocurre con la cámara frontal (ahora lo veremos).

Modo retrato (vertical).

Podemos intentarlo con el modo de apertura electrónica, si bien éste siempre nos dará resultados en 16:9 como vemos en el modo de pintura artística y otros de los que se esconden en la pestaña de Cámara familiar. Al menos así nos podemos asegurar que la cámara dispara con la apertura más conveniente para obtener desenfoque de fondo.

La misma fotografía de antes con el modo de apertura electrónica.

La cámara macro también ha quedado un poco por debajo de nuestras expectativas, sin ser algo dramático pero viendo un desempeño inferior al que hemos visto en otros móviles con este tipo de lente (ahora, casualmente, tan de moda). Se agradece el peaking en el enfoque, pero incluso con ello en interiores solemos obtener fotos con algo de neblina y bajo detalle, aunque con buena luz suele salir bien parada.

Fotografía con el macro.

Fotografía macro.

Cámara frontal

Los selfies van a tener un nivel muy bajo de definición y van a necesitar de una escena muy bien iluminada para salir bien. La colorimetría también queda algo apagada y normalmente veremos tomas demasiado contrastadas.

Fotografía en automático

Fotografía en automático.

En interiores la cámaras sufre bastante: se pierde detalle, quizás haya desenfoque y aparece el ruido. De noche veremos que la nitidez está aún menos presente, aunque hay buen trabajo con la exposición y la colorimetría.

El modo retrato es, de nuevo, extraño y aleatorio. Lo único que podemos ajustar es “bonito”, que es el modo belleza, pero en realidad llega incluso a ser irónico que ante una clara falta de definición en el primer plano la única opción que tengamos es la que, por definición, implica una ausencia total de detalle. Ni una toma con desenfoque en la parte trasera, ni una.

Fotografía en modo retrato.

Vamos a jugar a que adivinéis en cuál pusimos el «bonito» al máximo.

Vídeo

El Nubia Red Magic 5G se suma a esa élite de móviles que permiten grabar en 8K en 2020 (potenciado por el Snapdragon 865). En esta resolución obtenemos tomas con un nivel de detalle correcto, aunque podremos observar una ligera exageración de contornos (quizás por intentar aumentar el rango dinámico de manera automática).

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

El 4K se defiende bien a nivel de nitidez, menos si grabamos en situaciones o entornos poco favorables a nivel de iluminación. Los colores no son demasiado realistas según qué situaciones, con un rango dinámico demasiado ajustado incluso de día y con luz natural abundante, aunque ocurre independientemente de la resolución.

Las tomas en 1080p no muestran mucha diferencia para bien en lo referente a exposición, colores y rango dinámico, si bien siempre serán menos definidas que las 4K. La captura de sonido es correcta en los tres casos, aunque en la cámara frontal tendremos que ir con cuidado para no tapar ningún micro.

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

Confuso también el símbolo de la estabilización. Cuando la queramos tendremos que ver la mano (el icono tradicional para la función de estabilización) y no esa especie de trípode. Y sí que compensa tenerla activada viendo que las tomas son mucho más fluidas.

[embedded content]

[embedded content]

En cuanto a la cámara frontal, las tomas guardan bastante consonancia con los resultados que veíamos en fotografía. Vemos que el sonido queda algo atenuado con respecto a las tomas que hicimos con las traseras en la misma situación, probablemente porque el micro queda tapado por accidente.

[embedded content]

[embedded content]

[embedded content]

Sonido: unas partidas bien ambientadas

El Nubia Red Magic 5G busca estar preparado para que los gamers tengan una buena experiencia auditiva y viene tanto con estéreo como con jack de 3,5 milímetros. Lo que veremos a continuación es que les falta algo de apoyo de software para tener quizás una mejor experiencia, pero veamos el desempeño de cada salida.

Hablando de los altavoces, la ecualización de serie favorece sonidos más bien planos y diferenciados como los que hay en los videojuegos. Veremos sobre todo cuando se trata de música el rango dinámico no es muy amplio y que aunque los bajos están bien podría haber mejor compensación entre graves y agudos.

Sí que está muy conseguido que el sonido sea envolvente incluso en altavoces. La verdad es que quizás no sea el mejor audio para escuchar un podcast o algún vídeo de diálogos con voces habladas, pero el audio en el juego está muy conseguido y para música y multimedia en general no está mal.

Eso sí, hay poco que podamos hacer a nivel de personalización o ajustes. Podemos activar el audio DTX para lograr algo más de profundidad con auriculares, pero no vemos ecualizador ni ninguna posibilidad más.

También nos encontramos elementos que no acabamos de entender como algo que suena tan divertido como “voz de elefante”, pero que no causa ningún cambio perceptible. Por cierto, el sonido de bloquear pantalla se parece un poco a cuando un disco duro empieza a fallar, algo que si no os gusta (u os da microinfartos como a mí) podéis desactivar aquí.

Batería: lo justo para que sea una experiencia aceptable con este tipo de móvil

El Nubia Red Magic 3 es ligeramente más alto que el 5G, aunque algo menos ancho y pesado, pero al final tiene más volumen y puede que esto sea razón para que cupiese una batería mayor. De los 5.000 mAh del 3 han pasado a 4.500 mAh en el Red Magic 5G, con una pantalla pareja en resolución y diagonal pero con mayor tasa de refresco (opcional).

Como hemos ido viendo en los móviles que dan opción a mayores tasas de refresco de los hasta ahora habituales 60 hercios, vemos que es algo que afecta a la autonomía con más incidencia que la resolución o que usar el modo oscuro o claro. En este caso no vamos a ver una excepción, sobre todo si las horas de uso las empleamos jugando.

Sumando jornadas de usos muy distintos e intercalando frecuencias de refresco nos da una media de algo más de 22 horas

La autonomía media tampoco es un drama: sumando jornadas de usos muy distintos e intercalando frecuencias de refresco nos da una media de algo más de 22 horas, con unas 8 horas de pantalla. Usándolo a 60 Hz es cuando alcanza los picos de 26 o más horas de autonomía, viendo que a 144 Hz puede llegar también a estas cifras si no jugamos. Si lo hacemos (y durante horas) nos va a aguantar unas 14 horas.

No hemos podido realizar el test de autonomía de PC Mark dado que siempre nos ha dado error (no es una app exenta de fallos, pero aquí no tenemos claro si la culpa es de un software u otro). Lo que hemos visto con nuestra propia monitorización es que habiendo estado más cargas completas a 144 Hz normalmente se llegan a las 20 horas, quedando entre 16 y 18 si jugamos un rato (con esta tasa de refresco).

Con esto vemos que sí ha habido un empeoramiento de la autonomía con respecto al Red Magic 3 (donde obtuvimos 29 horas de media por carga con 10 horas de pantalla), pero al final la experiencia no es tampoco decepcionante: podemos mantener los 144 Hz sin que esto suponga un problema en el día a día.

No va a ser un ejemplo de gran autonomía, como tampoco nos parece una gran idea que según el mercado el cargador que venga en el pack tenga una potencia u otra. En el caso de la versión europea es de 18 vatios y con esto tenemos cargas de 0 a 100% (con el móvil apagado) en una hora y media, con aproximadamente un 30% en media hora. No es un drama, pero quizás con el de 55W que se vende en el mercado chino hubiésemos tenido una mejor experiencia con la carga.

Nubia Red Magic 5G, la opinión de Xataka

El Red Magic 5G, como los Red Magic anteriores, sigue sin ser un móvil para todos los públicos. El target es innegable y es el que es: si se quiere un móvil para básicamente jugar, ésta es una buena opción por soportar 5G, tener una pantalla de hasta 144 Hz de tasa de refresco y sonido estéreo, además de los dos gatillos personalizables.

La experiencia podría mejorar de una manera menos específica con un mejor rendimiento fotográfico y, sobre todo, un software terminado y estable. El fuerte de la capa de personalización es el launcher de juego, pero una vez salimos de esta abstracción y volvemos al sistema operativo que usamos para todo lo demás vemos que está algo por detrás de otras capas.

El precio es además bastante atractivo teniendo en cuenta el hardware, al llevar lo último de Qualcomm, una pantalla aceptable (aunque FullHD+), sonido estéreo y 5G, aspectos que pueden encarecer los terminales. Falta ver si la premisa de móvil gamer podrá convencer a este público y si llamará la atención de quien quiera potencia bruta no precisamente para jugar, aunque la estética tampoco es precisamente para todos los públicos.

8.5 Diseño8,75 Pantalla9,25 Rendimiento9,75 Cámara6,75 Software7 Autonomía9,25 A favor El Espacio de juegos no tiene rival: es completísimo y permite un manejo rápido y fácil del hardware.

La tasa de refresco de 144 Hz no puede disfrutarse tanto porque aún hay pocos juegos que la soporten, pero da una fluidez continua.

El sonido acompaña muy bien al juego y los gatillos son un buen añadido (que no va a molestar si no usamos). En contra El software está muy poco maduro. Hay que arreglar muchas funciones, traducciones y estabilidad en general.

Las cámaras están bastante por debajo de lo que debe ofrecer un gama alta de 2020.

En Europa el móvil no incluye el cargador de 55W, sino el de 18W.

El terminal ha sido cedido para el análisis por parte de Nubia RedMagic. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.