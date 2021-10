Nueve adaptaciones del maestro del horror cósmico H.P. Lovecraft que puedes ver ya en streaming

La influencia de H.P. Lovecraft como uno de los grandes autores de literatura de terror y ciencia-ficción no solo se detecta en sus muchos imitadores, sino en las innumerables adaptaciones que genera su obra. Ayer incluíamos en nuestra agenda dos personales visiones de un par de sus clásicos, la semana pasada hablábamos de la estupenda ‘Black Mountain Side’ como una buena regurgitación de sus constantes. Y nuestras plataformas de streaming están llenas de adaptaciones más o menos fieles, más o menos oficiales, de sus textos.

Hemos seleccionado 13 de ellas para que disfrutes de un fin de semana lleno de tentáculos, saberes prohibidos y cultistas tronados. No garantizamos que no acabes bramando «Cthulhu fhtagn!» en la cola del súper, pero son los peligros de asomarse a conocimientos para los que el ser humano no está preparado. Agarra tu sudadera de la universidad de Miskatonic y vamos allá.

‘El monstruo del terror’ (1965)

Remotísima inspiración en ‘El color caído del espacio’ (el relato de Lovecraft que más se repite en esta lista) para una producción de la mítica AIP que se cuenta entre lo más recordado del Boris Karloff anciano. Tenemos Arkham, tenemos meteorito del espacio, tenemos colores indescriptibles y hasta criaturas con tentáculos en jaulas. El resultado es divertido, trotón y camp, perfecto para una buena dosis de horror ingenuo en colores pastel.

‘La maldición del altar rojo’ (1968)

La mítica Tygon (una de las competidoras británicas más peleonas de la histórica Hammer Films) tomó como punto de partida para esta historia de cultos en la campiña inglesa ‘Los sueños en la casa de la bruja’, un relato de casas encantadas de Lovecraft, y lo adornó con tres superestrellas del género: Christopher Lee, Barbara Steele y Boris Karloff. Son ellos los que dan brío a una producción irregular y estática, pero donde es divertido encontrar las trazas oníricas de la historia original, y que tiene en Steele pintada de verde y con vestido ceremonial una de sus instantáneas más memorables.

‘Re-Animator’ (1985)

El éxito inesperado que despertó un maremoto de imitaciones y adaptaciones de Lovecraft parte en realidad de uno de sus textos menos conocidos, uno que no tiene nada de típicamente lovecraftiano y que fue escrito con ánimo caricaturesco. Por eso este milagrito donde chocaron los talentos de Charles Band, Stuart Gordon, Brian Yuzna y Jeffrey Combs sigue siendo hoy tan divertida y brutal como en su día. Los desmanes con el cuerpo decapitado son icónicos, y la figura del científico loco quedaría para siempre marcada por la interpretación de Combs. Ojo a la soberbia secuela, ‘La novia de Re-Animator’ y a la inferior pero tambieén muy divertida ‘Beyond Re-Animator’, todas en Filmin.

‘Granja maldita’ (1987)

Basándose muy remotamente en ‘El color caído del espacio’, esta estupenda serie B tiene reparto y ambientación norteamericanas, pero producción parcialmente italiana. Nada menos que Lucio Fulci estuvo, según se comenta, dirigiendo la segunda unidad, y lo cierto es que se nota en el resultado, lleno de maquillajes supurantes y escenas con insectos. El resultado es un insospechado puente entre la propia trilogía de horror vagamente lovecraftiano de Fulci y el cine norteamericano de terror de la época. Vamos, una fiesta.

‘El innombrable’ (1988)

Imposible encontrar un título para una película más lovecraftniano que este, aunque luego el producto final vaya por derroteros más de adolescentes asustados en casa tenebrosa. Aún así, el producto final es una divertida historia con abundante gore, guiños al universo Lovecraft y un estupendo monstruo final que se ha convertido por méritos propios en un icono de las adaptaciones del escritor.

‘Hechizo letal’ (1991)

Aunque no adapta oficialmente ningún relato de Lovecraft, este espléndido telefilm de HBO se ganó una merecida consideración de culto en los noventa gracias a su edición en vídeo en países como España. Supone un repaso lleno de humor y homenajes a la mitología de Lovecraft bañada en una atmósfera de cine negro, con Fred Ward como el detective Lovecraft en busca del Necronomicon para un cliente, y Julianne Moore como femme fatal que tontea con la magia negra. Vamos, igual que ‘El halcón maltés’, pero con Primigenios.

‘Dagon, la secta del mar’ (2001)

Stuart Gordon, tras ‘Re-Animator’ y ‘Re-Sonator’, volvió a probar suerte con Lovecraft en una de las producciones más desvergonzadas de la llorada Fantastic Factory. Basándose casi más en ‘La sombra sobre Innsmouth’ que en el brevísimo relato ‘Dagon’, el resultado es un desvergonzado carrusel de sustos, branquias y cultos delirantes, tremendamente divertido (la película es básicamente una persecución loca sin freno) y con un acierto indiscutible: vincular a los Primigenios con la Galicia profunda y pesquera.

‘Color Out of Space’ (2020)

Nadie esperaba que una adaptación de Lovecraft protagonizada por Nicolas Cage fuera a ser la más fiel de las posibles, pero el resultado está ahí para pasmo de propios y extraños. Por supuesto, Richard Stanley tuvo que introducir innumerables elementos que no estaban en el original (del espectacular body horror final a… ehm… las alpacas), pero esencialmente, el original literario en el que un meteorito de procedencia desconocida transforma a los habitantes de una granja está bien presente aquí, sobre todo gracias a un espléndido e inquietante uso del color.

‘Territorio Lovecraft’ (2020)

Como otros elementos de esta lista, no exactamente una serie basada en Lovecraft, sino una inspiración directa en su obra, o más bien en el estilo de literatura pulp de la época, subvirtiendo los elementos racistas que muchas veces subyacían en los textos del autor. Aquí los héroes son afroamericanos lectores ávidos de literatura popular, que se apropian de la mitología lovecraftniana en una trepidante historia de ocultismo en la América racialmente más conflictiva.