Nueve series y películas llenas de robots, ciencia y civilizaciones futuras para adentrarte en la obra de Isaac Asimov

Isaac Asimov es uno de los grandes nombres de la literatura de ciencia- ficción y más allá, ya que cultivó también la divulgación y el ensayo, convirtiéndose en uno de los escritores clave en el siglo XX a la hora de comunicar e imaginar sobre ciencia. Entre sus obras clásicas sin duda destacan la serie de ‘Fundación’ (que en 2021 será adaptada en una flamante y esperada serie en Apple TV+) y los cuentos de robots, tan bien entramados y fundamentales para el género que las famosas tres leyes de la robótica han trascendido más allá, convirtiéndose en piedra angular a la hora de tratar el tema de la ética con IAs reales.

Como tantos otros autores clásicos de ciencia-ficción, Asimov ha sido adaptado al cine y la televisión en numerosas ocasiones, aunque su impacto y su trascendencia está en producciones que no llevan su nombre en los créditos. La influencia del autor está en películas, como ‘Star Wars’ o ‘Blade Runner’, que no se inspiraron directamente en sus obras, pero en las que se percibe la influencia de su visión de las administraciones espaciales o las leyes de la robótica, tal es la magnitud de su alcance. Hoy revisamos algunas de las que sí lo hicieron. Estas son nueve de las mejores películas y series ligadas directamente a los libros de Isaac Asimov.

The Caves of Steel (1964)

Un episodio de la serie ‘Story Parade’, donde la BBC adaptaba libros de autores modernos, y cuyo éxito acabaría derivando en ‘Out of the Unknown’, que entre otros clásicos de Asimov versionearía su secuela, ‘El sol desnudo’. Como con tantas producciones de la época, el episodio -dirigido por Terry Nation, creador de ‘Doctor Who’- está perdido y solo se conservan algunos fragmentos. El libro ‘Bóvedas de acero’ pertenece al universo de las historias de robots y cuenta cómo, en el siglo XLVII, la Tierra está aislada bajo inmensas bóvedas, lo que ha desarrollado en los habitantes del planeta una agorafobia que les obliga a permanecer aislados de cualquier contacto con el exterior.

Out of the Unknown (1965-1971)

Esta serie de la BBC es un auténtico clásico de la ciencia-ficción televisiva, y en cada episodio se adaptaba una historia del género, con nombres como Philip K. Dick o el propio Asimov entre los elegidos. Algunos de los relatos que se adaptaron de Asimov fueron ‘El pasado muerto’, ‘Engañabobos’ o ‘Satisfacción garantizada’, con el estilo propio del género de la época en la BBC (véase el arranque de ‘Dr. Who’), entre experimental y familiar. Por desgracia, la mayoría de los episodios se han perdido y de la veintena que quedan muchos solo pueden disfrutarse con fragmentos y reconstrucciones.

Viaje alucinante (1966)

La película de esta lista con una relación más tangencial con Asimov, ya que no se trata de una adaptación de un libro: la productora le contactó para que escribiera la novelización del guión, pero a la velocidad a la que escribía Asimov, el libro acabó saliendo antes. Además, hizo correcciones y, no contento con ello, firmó una secuela literaria completamente propia en 1987. La película es un clásico camp de las películas de reducciones de tamaño para entrar en cuerpos, un precedente de ‘El chip prodigioso’ de efectos especiales legendariamente coloristas y mucha ingenuidad y sentido de la maravilla.

The Ugly Little Boy (1977)

Un singular cortometraje para televisión inspirado en el relato ‘El niño feo’, en el que los viajes en el tiempo son empleados esta vez para llevar a un niño prehistórico a un futuro cercano. Allí, una enfermera infantil descubrirá que la criatura incivilizada tiene más inteligencia de la que aparenta y se enfrentará a sus compañeros, que quieren experimentar con él. Una fábula humanista que gracias a su escasa duración retrotrae a series míticas como ‘The Twilight Zone’ y es capaz de permanecer fiel al original.

La abundancia de relatos en la obra de Asimov le ha llevado a ser adaptado en numerosas ocasiones en cortometrajes. Algunos de los más notables son el español ‘El robot embustero’ en 1966 (del histórico humorista y autor teatral Tono, adaptando ‘¡Embustero!’), ‘All the Troubles of the World’ en 1978 (basado en el relato ‘Todos los problemas del mundo’) o el reciente ‘Spell my name with an S’ de 2014 (basado en el relato ‘Mi nombre se escribe con S’).

El fin de la eternidad (1987)

Ponemos el título en castellano, pero en realidad ninguna de las dos adaptaciones que se han llevado a cabo de la famosa novela de Asimov sobre una asociación que vive por encima del tiempo, haciendo pequeños cambios a lo largo y ancho de los siglos para mantener la estabilidad, han llegado a España. Esta es la más popular, una película rusa rodada una década después de un telefilm húngaro, y en ambos casos, las limitaciones de medios y escenarios dan a los resultados una radicalidad estética muy interesante y, en el fondo, bastante fiel a la novela original.

La muerte de los soles (1988)

Una novela corta de 1942 es la que inspira esta historia de un planeta en el que nunca se hace de noche, ya que los seis soles que lo rodean arrojan luz continuamente sobre él. Hasta que un eclipse múltiple sumerge el lugar en la oscuridad. El director y guionista de la película, Paul Mayersberg, obtuvo cierto prestigio escribiendo dos producciones protagonizadas por David Bowie, la bélica ‘Feliz Navidad, Mr. Lawrence’ y la fantástica cinta de ciencia-ficción de culto ‘El hombre que cayó a la Tierra’. Aquí, bajo la égida de la New Horizons de Roger Corman (que produciría una nueva e inferior versión en el año 2000), las restricciones presupuestarias someten un poco a un proyecto que, con todo, tiene muy dignas ideas visuales.

Probe (1988)

Otra serie que no parte de un libro previo de Asimov, pero que sí puede presumir de una implicación más directa del autor que ‘Viaje alucinante’, esta vez como co-creador: ‘Probe’, estrenada en 1988 en ABC y cancelada tras solo siete episodios. La serie mezclaba elementos de ciencia-ficción suave con tramas de procedural, y el argumento giraba en torno a un científico con memoria fotográfica que ayuda con sus conocimientos a solucionar casos policiacos. Según el escritor, el personaje y el tipo de tramas estaba basado en aventureros de la cultura popular como Johnny Quest.

El hombre bicentenario (1999)

El regreso de Asimov a la gran pantalla fue con esta bienintencionada adaptación de uno de sus relatos más populares (y con elementos de ‘El robot humano’, escrita a medias con Robert Silverberg), inmersa del todo en sus ficciones de robots. De hecho, las tres leyes dan el pistoletazo de salida a una película en la que Robin Williams da vida a un androide que ayuda en las tareas del hogar y desarrolla y es capaz de entender los sentimientos. Aunque algo blanda y familiar en exceso, sus estupendas interpretaciones y su adaptación fiel de las ideas de Asimov le dan un interés extra

Yo, robot (2004)

La adaptación más conocida de Asimov es un thriller de ciencia-ficción competente y trepidante, que se beneficia del buen gusto y talante visionario de su director Alex Proyas (‘Darl City’). Sin embargo, la película no se inspira en ninguna obra en concreto y se aleja del tono humanista de ‘El hombre bicentenario’, proponiendo un violento thriller futurista que no tiene demasiado en común con el estilo de Asimov. Eso sí, se mencionan las leyes de la robótica y se recupera parte de esa fascinación primigenia, casi infantil, por la vida artificial, que tantas y tan esenciales dudas éticas despierta.