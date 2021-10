NVIDIA GeForce Now ya funciona en Microsoft Edge y abre la puerta a jugar títulos de Steam en una Xbox

NVIDIA está dándole una buena dosis de potencia y compatibilidad a GeForce Now, su servicio de streaming de videojuegos. Hace unos días la compañía anunció un nuevo plan, RTX 3080, que permite jugar en 1.440P a 120 FPS gracias a un superordenador (y una membresía de 100 euros cada seis meses) y, de paso, confirmó que iban a activar la compatibilidad con Microsoft Edge.

Ese momento ha llegado. NVIDIA GeForce Now ya es compatible con Microsoft Edge en Xbox, por lo que ya es posible jugar a juegos de Steam directamente desde la nube a través de una Xbox. Y no solo desde una Xbox Series X, sino también desde una Xbox One de 2013.

El hardware no importa, todo sucede en la nube

NVIDIA se está esforzando para llevar su servicio a todas las plataformas posibles. Que llegue a Xbox es el siguiente gran paso. La versión de Microsoft Edge de Xbox tiene poco que envidiar a la versión de escritorio, hasta el punto de que se puede (con paciencia) usar para trabajar o para jugar a Google Stadia.

Gracias a GeForce Now, los usuarios de Xbox podrán usar su consola para jugar a títulos de Steam e incluso a algunos free to play, como ‘League of Legends’ o ‘Counter Strike’. La calidad, evidentemente, dependerá de la membresía, pero cabe destacar que NVIDIA GeForce Now permite jugar gratis en sesiones de una hora.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia’s GeForce Now. Here’s a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

El servicio tiene soporte para mando (una cosa menos en la que pensar al tener el de la Xbox) y, por supuesto, para teclado y ratón. De esa forma, se pueden jugar a títulos completamente pensados para PC desde el salón, todo gracias a la nube y una conexión a Internet que, al ser una Xbox, puede ser por Ethernet (algo recomendable para jugar en streaming).

Más allá de las opciones para los poseedores de una Xbox Series X|S, lo más interesante es que GeForce Now funciona en las Xbox One de anterior generación. La Xbox One procesa imágenes hasta en FullHD, por lo que con un plan RTX 3080 podríamos, sobre el papel, jugar en 1.440p a 120 FPS con un hardware que no es lo suficientemente potente para hacerlo de forma nativa.

Vía | The Verge