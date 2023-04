NVIDIA GeForce RTX 4070, análisis: esta bestia tiene la mala uva necesaria para gobernar con puño de hierro la gama media

La esperábamos con impaciencia. La primera tarjeta gráfica GeForce RTX 40 de gama media ya está aquí. Los tres modelos superiores que hemos analizado durante los últimos meses, las RTX 4090, 4080 y 4070 Ti, tienen una vocación muy clara de afianzarse en la gama alta, y sus precios lo reflejan con mucha contundencia. La GeForce RTX 4070 que estamos a punto de poner a prueba no es ninguna ganga, pero se sitúa unos 400 euros por debajo de la RTX 4070 Ti, lo que la pone a tiro de un abanico más amplio de usuarios.

NVIDIA nos la propone como un reemplazo apropiado de las GeForce GTX 1080 y GeForce RTX 2070, y la defiende como el hardware ideal para renderizar la mayor parte de los juegos de última generación a 1440p y con el trazado de rayos activado con una cadencia superior a los 100 FPS. Eso sí, con la tecnología DLSS 3 habilitada. Suena bien, pero a los usuarios nos interesa ir más allá de lo que nos dice el fabricante y comprobar cómo rinde con un abanico de títulos amplio para identificar si realmente está a la altura. Así se las gasta la GeForce RTX 4070.

NVIDIA GeForce RTX 4070: especificaciones técnicas

NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI NVIDIA GEFORCE RTX 4070 NVIDIA GEFORCE RTX 3070 TI nvidia geforce rtx 3070 arquitectura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere transistores 35.800 millones 35.800 millones 17.400 millones 17.400 millones fotolitografía 4 nm TSMC 4 nm TSMC 8 nm Samsung (tecnología de integración personalizada para NVIDIA) 8 nm Samsung (tecnología de integración personalizada para NVIDIA) núcleos cuda 7.680 5.888 6.144 5.888 núcleos rt 60 (3ª generación) 46 (3ª generación) 48 (2ª generación) 46 (2ª generación) núcleos tensor 240 (4ª generación) 184 (4ª generación) 192 (3ª generación) 184 (3ª generación) unidades de cálculo (cu) 60 46 48 46 caché de nivel 1 128 Kbytes (por SM) 128 Kbytes (por SM) 128 Kbytes (por SM) 128 Kbytes (por SM) caché de nivel 2 48 Mbytes 36 Mbytes 4 Mbytes 4 Mbytes frecuencia de reloj máxima 2,61 GHz 2,47 GHz 1,77 GHz 1,73 GHz memoria dedicada 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 bus de memoria 192 bits 192 bits 256 bits 256 bits velocidad de transferencia de la memoria 504,2 GB/s 504,2 GB/s 608 GB/s 448 GB/s shader tflops (fp32) 40 29 22 20,3 operaciones de rasterización 80 ROP/s 64 ROP/s 96 ROP/s 96 ROP/s unidades de mapas de texturas 240 TMU 184 TMU 192 TMU 184 TMU tasa de texturas 626,4 Gtexeles/s 455,4 Gtexeles/s 339,8 Gtexeles/s 317,4 Gtexeles/s tasa de píxeles 208,8 Gpíxeles/s N.d. 169,9 Gpíxeles/s 165,6 Gpíxeles/s directx 12 ultimate Sí Sí Sí Sí interfaz pci express PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 revisión hdmi 2.1 2.1 2.1 2.1 revisión displayport 1.4a 1.4a 1.4a 1.4a dlss 3 Sí Sí No No ranuras ocupadas 2 2 2 2 temperatura máxima de la gpu 90 ºC 90 ºC 93 ºC 93 ºC consumo medio 226 vatios 186 vatios 290 vatios 220 vatios potencia recomendada para la fuente de alimentación 700 vatios 650 vatios 750 vatios 650 vatios conectores de alimentación 2 x 8 pines o 1 PCIe Gen 5 de 300 vatios o más 2 x 8 pines o 1 PCIe Gen 5 de 300 vatios o más 2 x 8 pines (incluye adaptador a 12 pines) 1 x 8 pines precio 999,90 euros 649,90 euros 689,89, euros 619,90 euros



La arquitectura Ada Lovelace de la GeForce RTX 4070, bajo nuestra lupa

NVIDIA no se ha andado con delicadezas a la hora de comunicar qué representa para esta compañía la llegada de la arquitectura Ada Lovelace: un salto gigantesco en términos de rendimiento y eficiencia.

En cualquier caso, más allá de la apuesta por la tecnología de integración de 4 nm de TSMC en detrimento de la litografía de 8 nm de Samsung utilizada en la fabricación de los procesadores gráficos GeForce RTX 30, las nuevas GPU de NVIDIA nos entregan una nueva generación de núcleos RT y núcleos Tensor, así como más núcleos CUDA que nunca.

También llegan de la mano de frecuencias de reloj más altas e implementan tecnologías de procesado de la imagen más sofisticadas. Así se las gastan las brutales (y caras) GeForce RTX 40.

Más núcleos CUDA, y, además, llegan los núcleos RT de 3ª generación

Los núcleos CUDA se responsabilizan de llevar a cabo los cálculos complejos a los que se enfrenta una GPU para resolver, entre otras tareas, la iluminación general, el sombreado, la eliminación de los bordes dentados o la física. Estos algoritmos se benefician de una arquitectura que prioriza el paralelismo masivo, por lo que cada nueva generación de GPU de NVIDIA incorpora más núcleos CUDA.

La arquitectura de los núcleos CUDA prioriza el paralelismo masivo, de ahí que cada nueva generación de GPU de NVIDIA incorpore más unidades de este tipo

Como cabía esperar, los procesadores gráficos de la familia GeForce RTX 40 tienen muchos más núcleos de este tipo que sus predecesores. De hecho, la GPU GeForce RTX 4090 incorpora 16.384 núcleos CUDA, mientras que la GeForce RTX 3090 Ti se conforma con 10.752. La GeForce RTX 4080 tiene 9.728, por lo que la GeForce RTX 3080 Ti la supera con sus 10.240 núcleos de este tipo. Eso sí, la RTX 3080 nos propone 8.704 núcleos CUDA. La GeForce RTX 4070 Ti, por su parte, tiene 7.680 núcleos de este tipo, mientras que la RTX 3070 Ti se conforma con «solo» 6.144 núcleos CUDA.

Los núcleos RT (Ray Tracing), por otro lado, son las unidades que se encargan expresamente de asumir una gran parte del esfuerzo de cálculo que requiere el renderizado de las imágenes mediante trazado de rayos, liberando de este estrés a otras unidades funcionales de la GPU que no son capaces de llevar a cabo este trabajo de una forma tan eficiente. Son en gran medida responsables de que las tarjetas gráficas de las series GeForce RTX 20, 30 y 40 sean capaces de ofrecernos ray tracing en tiempo real.

NVIDIA asegura que sus núcleos RT de 3ª generación duplican el rendimiento de sus predecesores al procesar las intersecciones de los triángulos

NVIDIA asegura que sus núcleos RT de 3ª generación duplican el rendimiento de sus predecesores al procesar las intersecciones de los triángulos que intervienen en el renderizado de cada fotograma. Además, estos núcleos incorporan dos nuevos motores conocidos como Opacity Micromap (OMM), o ‘micromapa de opacidades’, y Displaced Micro-Mesh (DMM), que podemos traducir como ‘micromalla de desplazamientos’.

Dejando a un lado los detalles más complejos, el motor OMM tiene el propósito de acelerar el renderizado mediante trazado de rayos de las texturas empleadas en la vegetación, las vallas y las partículas. El procesado de estos tres elementos representa un gran esfuerzo para la GPU, y el objetivo de este motor es, precisamente, aliviarlo. Por otro lado, el motor DMM se encarga de procesar las escenas que contienen una gran complejidad geométrica para hacer posible el renderizado en tiempo real mediante trazado de rayos.

Los núcleos Tensor evolucionan: llega la 4ª generación

Al igual que los núcleos RT, los núcleos Tensor son unidades funcionales de hardware especializadas en resolver operaciones matriciales que admiten una gran paralelización, pero estos últimos han sido diseñados expresamente para ejecutar de forma eficiente las operaciones que requieren los algoritmos de aprendizaje profundo y la computación de alto rendimiento. Los núcleos Tensor ejercen un rol esencial en la tecnología DLSS (Deep Learning Super Sampling), de ahí que tengan un claro protagonismo en la reconstrucción de la imagen mediante DLSS 3.

Según NVIDIA, la 4ª iteración de estos núcleos es mucho más rápida que su predecesora, logrando multiplicar su rendimiento por cinco en determinadas circunstancias. Un apunte interesante: el motor de transformación FP8 utilizado por primera vez por esta marca en estos núcleos para llevar a cabo cálculos con números en coma flotante de 8 bits procede de la GPU H100 Tensor Core diseñada por NVIDIA expresamente para los centros de datos que trabajan con algoritmos de inteligencia artificial.

Estas dos tecnologías nos prometen marcar la diferencia en las GeForce RTX 40

El esfuerzo computacional que conlleva el renderizado en tiempo real de un fotograma mediante trazado de rayos es descomunal. Esta es la razón por la que cada nueva generación de procesadores gráficos no puede conformarse únicamente con introducir una cantidad mayor de las mismas unidades funcionales presentes en sus predecesoras.

La fuerza bruta importa, pero no es suficiente en absoluto. También es imprescindible elaborar estrategias que consigan abordar los procesos involucrados en el renderizado de una forma más inteligente. Más ingeniosa.

Las tecnologías ‘Shader Execution Reordering’ y ‘Ada Optical Flow Accelerator’ persiguen incrementar el rendimiento de la GPU abordando las tareas involucradas en el renderizado de la forma más eficiente posible

Este es el enfoque que pone sobre la mesa NVIDIA con las GPU GeForce RTX 40, y a nosotros nos parece la opción correcta. Precisamente las dos tecnologías en las que estamos a punto de indagar, conocidas como Shader Execution Reordering (SER) y Ada Optical Flow Accelerator, persiguen llevar a la práctica este propósito: incrementar el rendimiento de la GPU abordando las tareas involucradas en el renderizado que desencadenan un mayor esfuerzo computacional de la forma más eficiente posible.

La tecnología Shader Execution Reordering (SER) se responsabiliza de optimizar los recursos de la GPU reorganizando en tiempo real y de una manera inteligente los sombreadores (shaders), que son los programas que llevan a cabo los cálculos necesarios para resolver los atributos esenciales del fotograma que se está renderizando, como la iluminación o el color.

De alguna forma esta técnica lleva a cabo un procedimiento similar a la ejecución superescalar de las CPU, lo que, según NVIDIA, permite a la tecnología SER multiplicar por tres el rendimiento del renderizado mediante trazado de rayos, incrementando, por el camino, la cadencia de imágenes por segundo en hasta un 25%. No pinta nada mal.

Por otro lado, la tecnología Ada Optical Flow Accelerator tiene el propósito de predecir qué objetos se van a desplazar entre dos fotogramas consecutivos para entregar esa información a la red neuronal convolucional involucrada en la reconstrucción de la imagen mediante DLSS 3.

Según NVIDIA esta estrategia multiplica por dos el rendimiento de la anterior implementación de la tecnología DLSS, y, a la par, mantiene intacta la calidad de imagen. De nuevo, suena muy bien, pero los usuarios tendremos que ir comprobando poco a poco si realmente esta innovación está a la altura de las expectativas que está generando.

NVIDIA nos promete que las GeForce RTX 40 son más eficientes que las RTX 30

Una de las consecuencias de la adopción de la tecnología de integración de 4 nm de TSMC frente a la litografía de 8 nm utilizada por Samsung para fabricar las GPU de la familia GeForce RTX 30 consiste en que los últimos procesadores gráficos de NVIDIA deberían ser perceptiblemente más eficientes. Y sí, eso es precisamente lo que nos promete esta marca.

Según NVIDIA la temperatura máxima que alcanzan bajo estrés las GPU GeForce RTX 4090 y 4080 asciende a 90 ºC

La diapositiva que publicamos debajo de estas líneas describe la relación que existe entre la energía consumida y el rendimiento que nos entregan las GPU con arquitectura Turing, Ampere y Ada Lovelace. Y, efectivamente, esta última implementación gana por goleada a sus predecesoras. Aun así, no debemos pasar por alto las exigencias de las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA si nos ceñimos a su consumo eléctrico.

Según NVIDIA la temperatura máxima que alcanzan bajo estrés las GPU GeForce RTX 4090, 4080 y 4070 Ti asciende a 90 ºC, pero el consumo medio de la RTX 4090 roza los 450 vatios, mientras que la RTX 4080 coquetea con los 320 vatios, y la GeForce RTX 4070 Ti roza los 226 vatios. Por otro lado, NVIDIA sugiere que los equipos en los que va a ser instalada una RTX 4090 cuenten con una fuente de alimentación de 850 vatios o más, mientras que la RTX 4080 requiere una fuente de al menos 750 vatios. Y la RTX 4070 Ti, 700 vatios.

DLSS 3 multiplica por cuatro el rendimiento con ‘ray tracing’

La técnica de reconstrucción de la imagen empleada por NVIDIA recurre al análisis en tiempo real de los fotogramas de nuestros juegos utilizando algoritmos de aprendizaje profundo. Su estrategia es similar a la que emplean otros fabricantes de hardware gráfico: la resolución de renderizado es inferior a la resolución de salida que finalmente entrega la tarjeta gráfica a nuestro monitor.

El motor gráfico renderiza las imágenes a una resolución inferior a la que esperamos obtener, y después la tecnología DLSS escala cada fotograma a la resolución final

De esta forma el estrés al que se ve sometido el procesador gráfico es menor, pero a cambio es necesario recurrir a un procedimiento que se encargue de escalar cada uno de los fotogramas desde la resolución de renderizado hasta la resolución final. Y, además, debe hacerlo de una forma eficiente porque, de lo contrario, el esfuerzo que hemos evitado en la etapa anterior podría aparecer en esta fase de la generación de las imágenes.

Esta es la fase en la que entra en acción la inteligencia artificial que ha puesto a punto NVIDIA. Y los núcleos Tensor de la GPU. El motor gráfico renderiza las imágenes a una resolución inferior a la que esperamos obtener, y después la tecnología DLSS escala cada fotograma a la resolución final aplicando una técnica de muestreo mediante aprendizaje profundo para intentar recuperar el máximo nivel de detalle posible.

En las imágenes que hemos utilizado para ilustrar este artículo podemos ver que el procedimiento implementado en DLSS 3 es más complejo que el utilizado por DLSS 2. De hecho, la nueva técnica de reconstrucción de la imagen de NVIDIA aprovecha la presencia de los núcleos Tensor de cuarta generación de las GPU GeForce RTX 40 para hacer posible la ejecución de un nuevo algoritmo de reconstrucción llamado Optical Multi Frame Generation.

‘Optical Multi Frame Generation’ analiza dos imágenes secuenciales del juego en tiempo real y calcula la información del vector que describe el movimiento de todos los objetos

En vez de abordar la reconstrucción de cada fotograma trabajando con píxeles aislados, que es lo que hace DLSS 2, esta estrategia genera fotogramas completos. Para hacerlo analiza dos imágenes secuenciales del juego en tiempo real y calcula la información del vector que describe el movimiento de todos los objetos que aparecen en esos fotogramas, pero que no son procesados por el motor del propio juego.

Según NVIDIA esta técnica de reconstrucción de la imagen consigue multiplicar por cuatro la cadencia de imágenes por segundo que nos entrega DLSS 2. Y, lo que también es muy importante, minimiza las aberraciones y las anomalías visuales que aparecen en algunos juegos al utilizar la anterior revisión de esta estrategia de reconstrucción de la imagen.

El procesado de los fotogramas en alta resolución y los vectores de movimiento se alimentan de una red neuronal convolucional

Un apunte interesante más: el procesado de los fotogramas en alta resolución y los vectores de movimiento se alimentan, según nos explica NVIDIA, de una red neuronal convolucional que analiza toda esta información y genera en tiempo real un frame adicional por cada fotograma procesado por el motor del juego.

Para concluir, ahí va otra promesa de esta compañía: DLSS 3 puede trabajar en tándem con Unity y Unreal Engine, y durante los próximos meses llegará a más de 35 juegos. De hecho, es posible habilitar esta técnica en poco tiempo en aquellos títulos que ya implementan DLSS 2 o Streamline.

La GeForce RTX 4070 Founders Edition, en detalle

El diseño del recinto de esta tarjeta gráfica es esencialmente idéntico al de las versiones Founders Edition de las GeForce RTX 4090 y 4080. Eso sí, la RTX 4070 es mucho más compacta. En unos minutos lo comprobaremos. Por otro lado, esta última tiene según NVIDIA un consumo medio de 186 vatios, por lo que esta marca nos sugiere que la alimentemos con una fuente que tenga al menos una entrega de potencia de 650 vatios.

El conector de alimentación de esta tarjeta gráfica es idéntico a la interfaz 12VHPWR que nos proponen las demás GeForce RTX 40 que hemos analizado. Llevamos más de seis meses conviviendo con esta familia de hardware gráfico, y nosotros aún no hemos identificado ningún problema con este conector de alimentación. Sea como sea seguiremos poniéndolo a prueba en el futuro y si surge alguna incidencia, os lo contaremos.

En la siguiente fotografía de detalle podemos ver con claridad la salida de aire alojada junto a los conectores DisplayPort y HDMI. Esta tarjeta incorpora tres salidas DisplayPort 1.4a ideales para instalaciones multimonitor, y, al igual que las RTX 30, también tiene una salida HDMI que implementa la norma 2.1 y que nos permite enviar la señal de vídeo a un televisor (lo ideal es que también sea compatible con este estándar para poder sacar partido a las prestaciones vinculadas a él).

En la siguiente fotografía podemos ver con claridad que la GeForce RTX 4070 es mucho más compacta que la RTX 4080 (el recinto de esta última es idéntico al de la RTX 4090). La versión Founders Edition que hemos analizado mide 244 x 112 mm y ocupa dos ranuras, por lo que es posible instalarla sin problema en la mayor parte de los chasis para PC que podemos encontrar actualmente en las tiendas. Incluso en aquellos que son relativamente compactos, algo que posiblemente no podríamos hacer con las GeForce RTX 4090, 4080 y 4070 Ti, que son mucho más voluminosas.

A 1440p esta tarjeta se siente como pez en el agua. Y en las condiciones más exigentes

La configuración de la plataforma de pruebas que hemos utilizado para evaluar el rendimiento de esta tarjeta gráfica es la siguiente: microprocesador AMD Ryzen 9 5950X con 16 núcleos (32 hilos de ejecución); dos módulos de memoria Corsair Dominator Platinum DDR4-3600 con una capacidad conjunta de 16 GB y una latencia de 18-19-19-39; una placa base ASUS ROG Crosshair VIII Hero con chipset AMD X570; una unidad SSD Samsung 970 EVO Plus con interfaz NVMe M.2 y una capacidad de 500 GB; y, por último, un sistema de refrigeración por aire para la CPU Corsair A500 con ventilador de rodamientos por levitación magnética.

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible

Otro elemento muy importante de nuestra plataforma de análisis es el monitor que hemos utilizado en nuestras pruebas: un ROG Strix XG27UQ de ASUS equipado con un panel LCD IPS de 27 pulgadas con resolución 4K UHD y capaz de trabajar a una frecuencia de refresco máxima de 144 Hz. Esta veterana pantalla es una pieza habitual en nuestros análisis y nos permite sacar todo el jugo a cualquier tarjeta gráfica de última generación.

Todas las pruebas las hemos ejecutado con la máxima calidad gráfica implementada en cada juego o test y habilitando la API DirectX 12 en aquellos títulos en los que está disponible. El modo de reconstrucción de la imagen que hemos seleccionado tanto en las tarjetas gráficas de NVIDIA como en las de AMD en aquellos juegos que implementan esta tecnología es el que prioriza el rendimiento. Y, por último, las herramientas que hemos utilizado para recoger los datos son FrameView, de NVIDIA; OCAT, de AMD; y FRAPS. Las tres están disponibles gratuitamente.

No podemos seguir adelante sin detenernos un momento para echar un vistazo a la fuente de alimentación a la que hemos encomendado la tarea de saciar a la GeForce RTX 4070. Durante nuestras pruebas hemos utilizado una fuente Corsair HX1500i modular con una capacidad de entrega de potencia máxima de 1.500 vatios y unas prestaciones acordes a la tarjeta gráfica que estamos analizando. De hecho, durante las decenas de horas que han durado nuestras pruebas esta fuente de alimentación se ha comportado de una manera completamente estable. Además, es sorprendentemente silenciosa.

En el test ‘Time Spy’ de 3DMark la GeForce RTX 4070 ha arrojado unos índices de rendimiento muy buenos, aunque, como cabía esperar, está por debajo de las demás tarjetas gráficas de la familia GeForce RTX 40. En esta prueba también la han superado las Radeon 7900 XTX y XT de AMD, aunque no debemos pasar por alto que estas últimas no pelean con la RTX 4070; compiten con las GeForce RTX 4080 y 4070 Ti respectivamente.

En la prueba dedicada a la tecnología DLSS de 3DMark la GeForce RTX 4070 vuelve a salir bien parada. Y es que al recurrir a la reconstrucción de la imagen empleando esta técnica supera con claridad tanto a la RTX 3090 Ti como a la RTX 3080 Ti a 2160p, aunque no a 1440p. Este resultado nos recuerda el importante salto que ha dado hacia delante NVIDIA al pasar de DLSS 2 a la tercera gran iteración de esta tecnología.

En ‘Microsoft Flight Simulator’ la GeForce RTX 4070 nos entrega un rendimiento estupendo a cualquier resolución. Si recurrimos a la tecnología DLSS 3 obtendremos 100 FPS o más incluso a 2160p, y si prescindimos de esta técnica podremos jugar a 1080p y 1440p con una cadencia sostenida muy próxima a los 60 FPS. No tengo nada que objetar a su capacidad de lidiar con el motor gráfico de este título.

En ‘Cyberpunk 2077’, una vez más, la GeForce RTX 4070 nos entrega un rendimiento muy coherente. Es un poco más lenta que la RTX 4070 Ti, como podíamos prever, pero, aun así, rinde estupendamente a cualquier resolución y con el mejor acabado gráfico siempre que, eso sí, habilitemos la reconstrucción de la imagen mediante la tecnología DLSS 3.

En la siguiente gráfica podemos ver que el rendimiento que nos entrega la GeForce RTX 4070 cuando habilitamos la tecnología DLSS 3 en ‘A Plague Tale: Requiem’ es fabuloso. Incluso a 2160p. De hecho, a esta última resolución arroja una cadencia media de más de 100 FPS.

En ‘F1 22’ la GeForce RTX 4070 vuelve a rendir estupendamente. Sin reconstrucción de la imagen nos permite disfrutar mucho este juego con la máxima calidad gráfica a 1080p y 1440p, y si habilitamos la tecnología DLSS 3 también podemos jugar con totales garantías a 2160p. Nada más que añadir. Otro punto para la RTX 4070.

En ‘Doom Eternal’ la GeForce RTX 4070 ha sido superada a todas las resoluciones por las demás tarjetas gráficas de última generación, aunque, eso sí, le pisa los talones a la Radeon RX 7900 XT de AMD incluso a 2160p. En cualquier caso, en este juego la RTX 4070 rinde muy bien con la máxima calidad gráfica y el trazado de rayos activado sin necesidad de recurrir a la reconstrucción de la imagen mediante inteligencia artificial.

‘Control’ es, como siempre, un hueso duro de roer. Con el trazado de rayos activado la GeForce RTX 4070 rinde bien a 1080p y 1440p, pero sufre a 2160p. No obstante, si moderamos un poco nuestras exigencias gráficas o prescindimos del ray tracing es perfectamente capaz de entregarnos una experiencia satisfactoria también a esta última resolución.

En ‘Death Stranding’ sucede algo parecido a lo que hemos visto en ‘Doom Eternal’. El motor gráfico de este juego está bien optimizado, y, aunque las GPU de última generación no nos entregan con él un rendimiento tan alto como en el título de id Software, rinden de maravilla. La GeForce RTX 4070 alcanza una cadencia de imágenes por segundo muy alta a 1080p y 1440p, y a 2160p roza los 100 FPS sin necesidad de activar el DLSS. Bien por ella.

A pesar de su veteranía, el motor gráfico de ‘Final Fantasy XV’ sigue siendo duro de pelar. Aun así, la GeForce RTX 4070 se siente cómoda con él incluso a 2160p. Eso sí, a 1080p y 1440p nos entrega una cadencia de imágenes por segundo media de más de 120 FPS. A 2160p esta cifra cae hasta los 72 FPS, pero sigue siendo un valor razonablemente bueno. No tengo nada que objetar.

Vamos ahora con nuestras pruebas de medición de la temperatura. En la siguiente gráfica podemos ver que a plena carga la GeForce RTX 4070 se calienta más que la RTX 4080 y la RTX 4070 Ti. Con toda probabilidad las inferiores dimensiones de su recinto condicionan la capacidad de disipación de energía térmica del sistema de refrigeración, pero, aun así, durante nuestras pruebas se ha mantenido permanentemente dentro de un rango de temperaturas saludable.

Para medir el nivel de ruido máximo emitido por cada tarjeta gráfica bajo estrés utilizamos nuestro sonómetro Velleman DVM805. Como podemos ver, la GeForce RTX 4070 es la tarjeta gráfica más silenciosa que hemos analizado durante los últimos meses. Además, no solo emite menos ruido que las demás soluciones gráficas de última generación; también es más silenciosa que las Radeon RX 6900 XT y 6800 XT de la generación pasada.

NVIDIA GeForce RTX 4070: la opinión de Xataka

Nuestro banco de pruebas no deja lugar a dudas: el rendimiento global de esta tarjeta gráfica es, como podíamos prever, más comedido que el de las demás soluciones gráficas de última generación de NVIDIA y AMD. No obstante, esto no significa en absoluto que haya salido mal parada. Todo lo contrario. A 1080p y 1440p rinde de maravilla en cualquier juego y con la máxima calidad gráfica habilitada. Incluso con el trazado de rayos activado.

La GeForce RTX 4070 es la tarjeta gráfica con mejor relación precio/prestaciones de lo que llevamos de generación

Además, también podemos contar con ella para jugar a 2160p. Eso sí, a esta resolución si queremos activar el ray tracing y optamos por el mejor acabado gráfico tendremos que activar la tecnología DLSS 3. No obstante, a mí no me parece un problema porque la calidad de imagen que nos entrega esta técnica es sobresaliente incluso en movimiento. Honestamente, en mi opinión la GeForce RTX 4070 es la tarjeta gráfica con mejor relación precio/prestaciones de lo que llevamos de generación. Nada más que añadir.



