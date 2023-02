O pagas u olvídate de la identificación en dos pasos con SMS: lo último de Elon para empujar Twitter Blue

Nuevo movimiento de Musk para impulsar la que, sin duda, ha sido su gran apuesta personal desde que se sentó en la silla de CEO de Twitter, hace ya más de tres meses: Blue, el modelo de suscripción de pago. Si hasta ahora ya era necesario pasar por caja para acceder al «check» de verificación azul, explayarse en los tuits, ver menos anuncios o lograr una mayor visibilidad, ahora la plataforma ha querido reforzar su atractivo con otra nueva ventaja: sus usuarios serán los únicos que puedan disfrutar del sistema de autenticación en dos pasos mediante SMS.

Rompiendo con la dinámica de los últimos meses, el anuncio no lo ha hecho el propio Elon Musk desde su cuenta personal, sino que lo ha avanzado la compañía a través de su blog oficial. El mensajes es sencillo: solo podrán acceder al método de autenticación en dos pasos —conocido como 2FA— con SMS los usuarios de pago.

“A partir de hoy ya no permitiremos que las cuentas se inscriban en el método de SMS de 2FA a menos que sean suscriptores de Twitter Blue”, recalca la empresa, que advierte que la disponibilidad puede variar entre países y operadores.

¿La razón del cambio? Twitter reconoce que la autenticación en dos pasos mediante mensajes es una opción “popular”, y desliza: “Desafortunadamente hemos visto que los malos actores usan y abusan de la 2FA basada en números de teléfono”. Tras sentar esa premisa la compañía avanza su decisión de limitar el servicio, ahora accesible a todos los usuarios, a quienes pagan Twitter Blue.

Quedarían otras dos opciones para mantener la autenticación en dos fases en Twitter. Completarla con una app móvil específica, en la que el usuario recibirá un código cada vez que inicie sesión en la red social, u optar a una llave de seguridad.

A quienes tengan seleccionada la opción del SMS en sus perfiles y no hayan pagado —ni se planteen hacerlo— por Blue se les dará 30 días de plazo para desactivar el método o inscribirse en alguna de las dos alternativas que ofrece la plataforma.

“Después del 20 de marzo de 2023 ya no permitiremos que los suscriptores que no sean de Twitter Blue usen mensajes de texto como método 2FA”, zanja la empresa. Llegados a esa fecha quienes aún tengan seleccionada la opción sin estar inscritos en Blue verán, sencillamente, cómo se les deshabilita. El cambio no implica que el número de teléfono del usuario quede desligado de su cuenta de la red social.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023