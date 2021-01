Olor a café, hologramas compartiendo sala o la nube como un espacio siempre abierto: así se imaginan los directivos tech las videoconferencias del futuro

«Pequeños dispositivos de video usando cámaras conectadas a computadoras personales o televisores nos permitirán realizar encuentros fácilmente. a través de la autopista de la información, con imágenes y sonido de calidad y a precios más bajos».

Así es cómo Bill Gates, fundador de Microsoft, predijo las videoconferencias en su libro “The Road Ahead” en 1995. Hoy, ya en el año 2021 vemos que Bill Gates tenía razón. Y 2020 nos dio la oportunidad de comprobar que estos dispositivos con cámaras nos permiten reencontrarnos también en tiempos de encierro absoluto y se vuelven esenciales cuando tenemos que cumplir con una estricta distancia social.

Las siguientes predicciones apuntan a cómo se cree que serán las videollamadas y conferencias online del futuro, según grandes expertos del mercado. Entre las tareas pendientes está cómo hacerlas menos cansadas, más interactivas y reales. Queda conseguir incluso que sustituyan a los encuentros cara a cara cuando llegue el mundo post pandemia. Si las diferentes vacunas nos llevasen pronto a un mundo en el que volver a socializar sin restricciones, ¿qué pasará con Teams, Google Meet, Zoom, Skype o Jitsi?.

Las empresas que ofrecen servicios de videollamadas han visto peligrar su beneficioso negocio. Como ejemplo claro, el mismo día que se anunció que la vacuna de Pfizer-BioNTech tenía una efectividad por encima del 90%, las acciones de Zoom cayeron casi un 20%. Por lo que mirar hacia el futuro y visualizar los encuentros online es clave para seguir en la cresta de la ola. ¿Cómo se imaginan diversos directivos que nos encontraremos online en entornos profesionales dentro de unos años?

