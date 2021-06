One UI Watch es oficial: así será la nueva interfaz de Samsung y Google para el próximo Galaxy Watch

One UI Watch es oficial: así será la nueva interfaz de Samsung...

Desde hace unas cuantas semanas sabemos que Google y Samsung habían unido fuerzas para crear un sistema operativo mejorado para relojes inteligentes. Básicamente, Google y Samsung «unían», entre comillas, Wear OS y Tizen para crear una nueva plataforma, una nueva plataforma que hoy, finalmente, tiene nombre y ya hemos podido conocer: One UI Watch es oficial.

¿Y qué es One UI Watch? Según ha explicado Samsung durante su presentación en el Mobile World Congress 2021, se trata de una nueva interfaz desarrollada junto a Google que ofrece «mejoras de rendimiento, una experiencia más fluida entre el reloj y los móviles Android y acceso a un número mayor de aplicaciones».

Así será la interfaz del próximo Galaxy Watch

En pocas palabras, One UI Watch es todo lo bueno de Tizen (como la interfaz) y todo lo bueno de Wear OS (como el acceso a las aplicaciones de Google Play y el ecosistema). Es, en palabras de Samsung, una «plataforma unificada» y llama la atención que en el comunicado nunca se mencione ni a Tizen ni a Wear OS.

Entre las novedades que aporta este sistema operativo están la descarga automática de aplicaciones compatibles en el reloj, algo que ya conocemos del Apple Watch: si descargamos una app en el iPhone que tiene versión para Apple Watch, esta se instala automáticamente. Ahora eso llega a los relojes de Samsung.

Otra función interesante es, como comentábamos, el acceso a la Google Play Store directamente desde el propio Galaxy Watch. El escaso catálogo de aplicaciones disponibles era uno de los grandes problemas de los relojes de Samsung, así que la firma coreana ha optado por la solución más sencilla: la tienda de Google.

Esta no solo abre la puerta a las apps que ya conocemos, como Strava o Spotify, sino también a las propias aplicaciones de Google, véanse Google Maps, YouTube Music y Mensajes. Lo que no se menciona en ningún momento es el asistente de voz, que no sabemos si será Google Assistant (omnipresente en Wear OS) o Bixby (la alternativa de Samsung).

One UI Watch no será la capa por defecto para todos los productos con Wear OS, sino que es solo para los Galaxy Watch

Por otro lado, Sameer Samat, vicepresidente de Product Management de Android y Wear de Google, ha asegurado que esta nueva plataforma unificada se lanzará «por primera vez en el nuevo Galaxy Watch de Samsung», un dispositivo que, gracias a este sistema, ofrecerá un mayor autonomía y un mejor rendimiento. Cabe destacar que One UI Watch no será la interfaz por defecto para todos los productos con Wear OS, sino que será una capa específica para dispositivos Samsung.

Por último, aunque no por ello menos importante, Samsung ha presentado una nueva herramienta de diseño de watchfaces. Según la firma coreana, la herramienta se lanzará a finales de año. Lo que no queda claro es si las watchfaces que ya existen para Tizen se van a poder usar en el nuevo reloj.

¿Y el reloj?

No lo hemos visto, por desgracia. Se esperaba que Samsung presentase el Galaxy Watch 4 durante el evento pero no ha sido así. En su lugar, la empresa nos ha citado para un evento Unpacked a finales de este verano. En dicho evento veremos el nuevo Galaxy Watch con One UI Watch «y mucho más», así que habrá que esperar hasta entonces.