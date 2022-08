OnePlus 10T, análisis: el OnePlus menos OnePlus hasta la fecha

Con su último buque insignia, el OnePlus 10 Pro, la ahora hermana casi gemela de OPPO logró el sobresaliente en nuestra review, aunque con unos cuantos puntos pendientes. El OnePlus 10T es una versión más económica, menos ambiciosa de cara a acercarse a la gama más premium, pero con la potencia como principal baza.

Analizamos en profundidad el OnePlus 10T, un dispositivo que dice adiós a una de las funciones más icónicas de OnePlus y que, a cambio, nos trae el sistema de carga rápida más veloz del grupo BBK. ¿Será suficiente para ganar en su segmento?

Ficha técnica del OnePlus 10T

OnePlus 10T 5G Pantalla AMOLED 6,7″, 120 Hz (LPTO2), HDR10+ Formato 20:9, 1.080 x 2.412 píxeles (394 ppp) Procesador Snapdragon 8+ Gen 1 GPU Adreno 730 Memoria RAM 8/16 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1.2 Cámara Frontal 16 MP f/2.4, enfoque fijo, HDR Cámaras traseras Principal: 50 MP f/1.8 OIS Ultra gran angular: 8 MP f/2.2 119º Macro: 2 MP, distancia efectiva 2-4 cm Grabación de vídeo [email protected] EIS Batería 4.800 mAh Carga rápida a 150 W SUPERVOOC Cargador 160 W incluido Sistema operativo Android 12 con OxygenOS 13 Conectividad 5G (15 antenas) 4×4 MIMO, DL Cat 16 (1 Gbps), UL Cat 13 (150 Mbps) Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.2 NFC USB-C (USB 2.0) Otros Lector de huella dactilar bajo pantalla Dimensiones y Peso 163x75x8,75 mm 203,5 g Precio OnePlus 10T 5G (8+128 GB): 719 euros



Diseño: descanse en paz, Alert Slider

Los materiales de construcción son la primera línea que separa a este OnePlus 10T del OnePlus 10 Pro. En este caso se respeta el lenguaje de diseño del modelo anterior, con un enorme módulo de cámara en la parte trasera y cristal brillante en lugar de mate. La sensación es más cercana a la que nos daría un miembro de la familia Nord, al prescindirse del aluminio en sus biseles laterales.

Este OnePlus 10T no es tan limpio y premium como su hermano mayor, pero las sensaciones en mano son buenas, más allá de lo rápido que se ensucia

Al tener un acabado glossy, es relativamente fácil que recoja huellas y suciedad. No obstante, no es de los modelos más sucios con este acabado, ni el más resbaladizo. El tratamiento de la pintura no llega a ser tan premium como el de la variante Pro, pero es vistosa y agradable, al menos en nuestra unidad.

A nivel estético, la propuesta está bien resuelta. No obstante, en un móvil que cuesta más de 700 euros, el aluminio sería más que bien recibido. Otra de las pérdidas notables respecto al OnePlus 10 Pro es el Alert Slider, seña de identidad en la gama alta de OnePlus desde el primer modelo. Las botoneras laterales son de plástico y, si bien no bailan, no tienen una calidad de construcción demasiado alta.

La decisión es difícil de justificar, y es que hasta modelos más económicos de OnePlus cuentan con esta función. El Alert Slider es uno de los mejores añadidos de OnePlus, un punto diferencial respecto a la competencia, y una de las integraciones a nivel hardware/software que mejor competía con Apple a la hora de poner el móvil en silencio.

OnePlus ha reculado y afirma que el Alert Slider volverá, justificando su decisión en que se gana espacio en la placa eliminándolo. Lo cierto es que este OnePlus 10T no tiene demasiado hardware adicional respecto

a sus hermanos, así que esperamos que este elemento regrese en los próximos gama alta de la compañía.

Al darle la vuelta, encontramos un frontal limpio, con un agujero central en lugar de lateral, que nos chiva que estamos ante un panel distinto respecto a su hermano mayor. El aprovechamiento frontal es excelente, con unos biseles mínimos y la gran noticia de que toda la superficie es plana, sin pantallas curvas.

El OnePlus 10 Pro parecía partirse con facilidad y, aunque no hemos hecho el cafre para probar la resistencia en este modelo, no parece haber mejorado en calidad de construcción y resistencia. Pese a esto, la sensación general es buena, menos premium de lo que se podría esperar, pero nada problemática.

Pantalla: un panel que cumple, sin grandes pretensiones

6,7 pulgadas, resolución Full HD+, 120 Hz y tecnología OLED: la fórmula que se espera en cualquier gama alta. En este caso el panel no es LTPO adaptativo, por lo que la tasa de refresco no bajará de los 60 Hz. Respecto al brillo máximo, se suele mover sobre los 500 nits salvo en situaciones muy específicas por lo que es suficiente, pero no sobresaliente. Si el sol incide muy fuerte, echaremos de menos unos nits extra.

A nivel de calibración, es correcta, sobre todo si configuramos el panel en el modo Natural (sRGB). Acusa una ligera sobresaturación, pero es un panel que se disfruta, con buenos ángulos de visión y una nitidez más que suficiente. Lo que más destaca del panel es la buena respuesta táctil, gracias a los brutales 720Hz de tasa de muestreo. El panel responde muy por encima de lo habitual (240 Hz), dando una sensación adicional de fluidez.

Lo que más destaca en este panel es la tasa de muestreo. Cuando más alta es esta, más baja es la latencia del panel. La respuesta es inmediata cuando la tocamos

Además de escoger el perfil de color, podemos ajustar la temperatura del panel, así como activar distintas funciones para proteger los ojos de la emisión de luz azul, como ‘Confort Visual’. Echamos en falta en OxygenOS un poco más de personalización en el panel, aunque cuenta con lo justo y necesario para un usuario medio.

Eso sí, teniendo en cuenta que es un móvil que ronda los 800 euros, el panel recuerda más a un gama media-alta que al de un flagship como el OnePlus 10 Pro, cuyo precio está sorprendentemente cerca de este. Frente a dicho 10 Pro, recalcar que aquí tenemos un panel plano, algo agradecer en tiempos de pantallas curvas.

Rendimiento: la bestia para juegos, y lo que necesites

OnePlus no necesita que nadie le diga cómo hacer los deberes en rendimiento, tan solo necesita el mejor procesador del mercado y su sistema de refrigeración. El OnePlus 10T es uno de los móviles más rápidos del mercado, gracias en buena parte al Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. No es un procesador fácil de domar, y es que en propuestas como el Z Flip4 observamos calentamiento y caídas de rendimiento de hasta un 60%.

El OnePlus 10T es el mejor ejemplo de lo que puede lograr el nuevo Qualcomm. Es eficiente, no cae en rendimiento y sostiene el desempeño durante horas

Este OnePlus aguanta como un campeón en los test de estrangulamiento de la CPU.

Este teléfono es un claro ejemplo de que, bien gestionado, el último procesador de Qualcomm es una bestia en eficiencia y rendimiento. Nuestra unidad viene acompañada por 256 GB de memoria interna y 16 GB de memoria RAM. ¿Hace falta tanta RAM? No. ¿Es mejor que sobre RAM a que falte? Sí. Con el paso de los años (los OnePlus suelen ir orientados a una larga vida útil), contar con esta cantidad de RAM será un seguro de vida.

OnePlus 10T Google Pixel 6a iPhone 13 Mini Samsung Galaxy S22 Xiaomi 12 Asus Zenfone 9 Sony Xperia 1 IV PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 Google Tensor Apple A15 Bionic Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 RAM 16 GB 6 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.068 / 3.397 – 1.705 / 4.606 1.165 / 3.543 1.120 / 3.531 1.317 / 3.944 1.175 / 3.262 3D MARK Wild Life Unlimited 10.332 6.967 – – – 9.526 10.761 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 10.234 / 9.831 – – – – 10.892 / 8.166 10.071 / 4.232 PCMARK WORK 16.765 9.739 – 12.425 13.097 16.243 13.457

El rendimiento apenas cae un 10% en 20 minutos de test de GPU.

A nivel de benchmarks, poco que decir. Este OnePlus 10T es uno de los móviles más rápidos del mercado, tanto de forma tangible como midiendo de forma numérica su rendimiento. Por más que le apretemos no cae, puede mantener los FPS durante largas jornadas de juego y la temperatura, si bien se eleva hasta los 42 grados de forma rápida, queda sostenida.

Software: OxygenOS aporta valor, pero no enamora

Lejos quedan los tiempos en los que OxygenOS era, prácticamente, una Custom ROM hasta arriba de personalizaciones y con lo mejor de Android puro. Actualmente OxygenOS es una versión algo descafeinada de ColorOS.

El movimiento de no implementar la mejor función de personalización de Android 12 en OxygenOS, pero sí en ColorOS, es difícil de justificar

La primera gran ausencia que nos cuesta perdonar es la de los temas automáticos de Material You. En este OnePlus, a pesar de tener Android 12, el sistema no cambia el color de acento cuando cambiamos el fondo de pantalla. Esto no es así en ColorOS, una decisión algo extraña. Podemos escoger de forma manual el color de acento, aunque este solo aplica en menú y barra de estado, no está integrado en las propias apps (teclado, app de llamadas, etc.).

Algunos iconos del sistema tienen una estética bastante asiática, aunque juega a favor del launcher de OnePlus el poder cambiar los iconos con packs de Play Store. El bloatware es un inconveniente, ya que no hay apps preinstaladas más allá de las propias de OnePlus, Netflix y poco más.

La buena noticia es que no nos hemos encontrado los bugs y errores que sí encontramos en el OnePlus 10 Pro. En este OnePlus 10T todo ha funcionado a la perfección, sin inconsistencias a nivel de sistema operativo o funcionamiento de aplicaciones, y con la estabilidad que se espera de Android 12 a estas alturas del año.

Autonomía: un ratito y a funcionar

150W. El OnePlus 10T hereda la tecnología de carga del Realme GT Neo 3 150W, acompañado por una batería de doble celda de 4.800mAh. La autonomía es correcta, dándonos unas 6 horas de pantalla con uso combinado de WiFi y 4G. Si le exigimos de más con conectividad móvil, podemos quedarnos cerca de 5 horas y llegar con la lengua fuera al final del día.

La carga rápida de 150W es uno de los principales motivos de compra de este OnePlus 10T

En el caso de que nos falte autonomía, los 150W se encargan de que lleguemos a lo que resta de día en unos pocos minutos. El móvil se carga al completo en 18 minutos, una cifra espectacular para un terminal que tiene casi 5.000mAh. Para que no nos preocupemos por la vida útil, OnePlus promete hasta 1600 ciclos de carga.

Sonido: alto, pero descafeinado

El apartado del sonido no termina de brillar en este OnePlus. Suena fuerte, bastante fuerte, pero no hay apenas presencia de graves y acusa bastante distorsión cuando sobrepasamos el 75% del volumen máximo. El sonido es estéreo y el reparto de volúmenes es equilibrado (prácticamente cada altavoz emite un 50% del sonido), aunque es fácil tapar el altavoz inferior cuando estamos jugando.

En este OnePlus, como en el resto de la familia de gama alta, no encontramos jack de auriculares, por lo que habrá que optar por sonido inalámbrico o por un adaptador de jack para el puerto C.

Cámara: un OnePlus haciendo fotos de OnePlus

Y llegamos a las cámaras, el histórico hándicap de los móviles de OnePlus. La configuración sobre el papel de este OnePlus 10T no es demasiado ambiciosa: sensor principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 y macro de 2. Repasaremos brevemente la app de cámara antes de hablar de los resultados, aunque ya te adelantamos que no hay grandes novedades con ella.

La interfaz de cámara de OnePlus sigue siendo limpia y sencilla. En su parte baja encontramos el carrusel con los principales modos, pudiendo añadir desde el apartado «más» funciones adicionales, como el modo Pro, macro, time-lapse y demás.

Es una app con un funcionamiento rápido, que solo clava ligeramente la rodilla cuando tiene que disparar en condiciones de luz no muy favorables. En este escenario dispara algo más lento, pero al contar con OIS es complicado que nos salgan fotografías movidas.

Fotografía diurna

Recorte al 100%.

La cámara del OnePlus 10T es correcta en términos generales. Echamos en falta información extra en las sombras cuando disparamos buscando el máximo HDR y el detalle general es suficiente, aunque no demasiado bueno. Este teléfono fuerza de forma artificial el detalle, haciendo que la fotografía no sea del todo natural. El ejercicio en colorimetría queda bien resuelto la mayoría de las veces, aunque es algo inconsistente entre fotografías.

En enfoque cercano logra captar el foco rápido, aunque el objeto esté en movimiento. La sensación general es la de casi todos los años. Las fotografías son buenas, pero no tienen ningún punto destacable. Pocas escenas pondrán contra las cuerdas a esta cámara, pero será complicado obtener fotografías brillantes.

Ultra gran angular y macro

El ultra gran angular reduce su calidad respecto al sensor principal, aunque los resultados son aceptables cuando disparamos de día. Hay cierta distorsión en esquinas que nos gustaría poder corregir antes de disparar, pero no llega a ser del todo problemática. La colorimetría es muy consistente respecto a la cámara principal, y es un sensor que nos dará bastante juego en los disparos.

El sensor macro, sensor macro es. El resumen rápido es que no aporta demasiado valor, tiene una resolución demasiado escasa y nos olvidaremos de él más pronto que tarde. Invertir en un mejor gran angular, quizás, hubiese sido mejor opción que apostar por un sensor tan secundario.

Modo retrato

El modo retrato de OnePlus está bastante controlado. El HDR funciona bastante bien, y aunque el ejercicio de colorimetría es mejorable (tiende a sobresaturar los colores en este modo, sobre todo el verde), los resultados son bastante llamativos. Como buen móvil asiático hace que las pieles sean más pálidas de lo que son realmente, algo que no podremos corregir.

Fotografía nocturna

Por la noche, este OnePlus 10T hace un poco de «trampa», al igual que sus hermanos. Aunque no tengamos activo el modo noche, la foto se hace en modo noche, ya que tarda un par de segundos en hacerse para capturar más luz y darle un procesado extra a la fotografía. No es algo especialmente molesto, ya que los resultados nocturnos son buenos.

Recorte al 100%. Al eliminar al completo el ruido, se pierde bastante textura.

Nos hubiese gustado poder desactivar el modo noche para comprobar cómo procesa las imágenes «al natural». Con este modo forzado OnePlus elimina el ruido por completo, por lo que se pierde toda la textura de la imagen si ampliamos. El efecto acuarela está bastante presente, aunque solo nos daremos cuenta si empezamos a ampliar en la fotografía.

Selfie

Nos ha gustado bastante el selfie de este OnePlus 10T,tanto por el buen trabajo en modo retrato como por el funcionamiento del HDR. Lava la piel y la aclara ligeramente pero, salvando esto, estamos ante un selfie de calidad. Es, además, angular en su justa medida, por lo que invita bastante a su uso cuando tenemos

Vídeo

La grabación de vídeo tiene ciertos problemas con el rango dinámico. Los vídeos suelen quedar sobreexpuestos, ya que las altas luces se descontrolan con facilidad. Destacando lo positivo, el trabajo en estabilización es más que correcto, encontrándose especialmente cómodo cuando graba en 4K.

OnePlus 10T, la opinión de Xataka

El OnePlus 10T es un modelo equilibrado, aunque no lo va a tener fácil para hacerse un hueco en el mercado. Actualmente, el OnePlus 10 Pro se vende por 719 euros en Amazon, modelo con mejor pantalla, cámara, acabado, etc. La baza del OnePlus 10T es su procesador y la carga rápida, un Snapdragon algo más eficiente y un espectacular sistema SuperVOOC que lo carga en apenas 10 minutos.

Potencia, rendimiento y carga rápida. Los tres argumentos de venta de este OnePlus 10T

El principal motivo de compra de este terminal son los 150W y el Snapdragon 8+ Gen 1 una combinación que, hasta la fecha, no hemos visto en otros terminales. Los 16 GB de RAM se antojan golosos, aunque esta configuración (acompañada de 256 GB de memoria interna) aumenta 100 euros el precio. OnePlus sigue haciendo móviles equilibrados, pero cada vez lo tiene más complicado para brillar entre su competencia.

8.7 Diseño8,5 Pantalla8,5 Rendimiento9,75 Cámara8 Software8,5 Autonomía8,75 A favor El rendimiento es espectacular.

El equilibrio general es más que decente.

La carga rápida es un espectáculo En contra Se valora la carga tan rápida, pero la autonomía es algo justa si le apretamos.

La cámara peca de falta de ambición.

El acabado merecía ser algo más premium.



