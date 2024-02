OnePlus Watch 2, análisis: la fórmula de apostar por el doble le ha salido redonda a OnePlus

No sólo fabrica móviles y excelentes auriculares, OnePlus está decidida a completar su portafolio marcando a la competencia con sus propios relojes inteligentes. Tras un primer OnePlus Watch que dejó buenas sensaciones, la marca sigue el ritmo con una secuela: el OnePlus Watch 2 es una clara evolución hacia un smartwatch más competente. Y cumple con creces.

Los relojes inteligentes son uno de los dispositivos que más me gustan. Desde siempre, forman parte de mi día a día para medir la actividad y fomentarme a mantenerla, registro el deporte con ellos, utilizo un smartwatch para cribar las notificaciones importantes y me ayuda a no depender tanto del teléfono. Y claro, tener que cargarlos a diario no es precisamente lo más cómodo, de ahí que mi preferencia vaya dirigiéndose a los relojes de mayor autonomía. Es uno de los aspectos en el que va a basarse mi recomendación del OnePlus Watch 2.

Ficha técnica del OnePlus Watch 2

Oneplus watch 2 PANTALLA 1,43 pulgadas AMOLED Resolución de 466 x 466 píxeles Brillo máximo de 1.000 nits Modo Always On Display Refresco de 60 Hz Cristal de zafiro Procesadores Alto rendimiento: Snapdragon W5 Eficiencia: BES2700 memoria ram 2 GB almacenamiento 32 GB SENSORES Sensor óptico de frecuencia cardíaca y SpO2 Acelerómetro Giroscopio Brújula electrónica Barómetro Sensor de luz ambiental GPS de doble banda L1 + L5 Compatible con Beidou, Galileo, GLONASS y QZSS BATERÍA 500 mAh Cargador magnético RESISTENCIA IP68 MIL-STD-810H 5ATM CONECTIVIDAD Bluetooth WiFi Compatible con Android 8.0 y superior Sistema operativo Dual: Wear OS 4

RTOS OTROS Más de 100 modos deportivos Llamadas Bluetooth NFC y pagos desde el reloj Marco de acero inoxidable DIMENSIONES Y PESO 47 × 46,6 ×12,1 mm 49 gramos sin la correa 80 gramos incluyendo la correa PRECIO 329 euros



OnePlus Watch 2

Black Steel 46mm Bluetooth/WiFi * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Diseño: altísima calidad en cada curva

Ya he dejado entrever que el OnePlus Watch 2 se hace fuerte en batería, pero no corramos tanto, que antes va el apartado del diseño. Y no tengo la más mínima pega con él, más bien al contrario: la marca ha creado un reloj que se siente de calidad y aparenta como tal. Sin pegas más allá de que es un reloj algo grande y que esto viene acompañado del peso: sus 49 gramos (sin la correa) no lo hacen ligero.

El OnePlus Watch 2 mantiene un diseño deportivo con una esfera redonda y un bisel grueso que no desentona con la apariencia pulida del frontal: el grosor de dicho bisel es de unos cinco milímetros. No es táctil, por lo que no aplica desplazamiento vertical a los menús, como sí ofrecen algunos Samsung Galaxy Watch, por ejemplo.

El reloj se vende con un tamaño único: su caja de 47 mm está fabricada en acero inoxidable, incluye protección IP68, posee certificación militar MIL-STD-810H, aguanta hasta 5 ATM de presión y el cristal con el que queda protegido la pantalla es de zafiro. No sólo es bonito, también muy resistente.

El diseño tiene un marcado espíritu deportivo, aunque tampoco desentona si se le quiere dar un uso menos «sport». La correa que lo acompaña colabora con ese espíritu más desenfadado, aunque se le puede poner cualquier otra de 22 mm: el OnePlus Watch 2 es compatible con las correas de reloj estándar. Siempre me parece un buen punto que la marca no apueste por los cierres propios.

El OnePlus Watch 2 admite correas de reloj estándar de 22 mm, no hay por qué utilizar las de OnePlus

Aparte de ser táctil, el reloj incorpora dos botones en el costado derecho con los que controlar el acceso a las funciones. Arriba queda el de inicio, para lanzar el cajón de aplicaciones o regresar al inicio de la interfaz; abajo se encuentra uno más plano y alargado, el denominado como «multifunción» y configurado para lanzar los entrenos. Ambos pueden ser programados para ejecutar otras acciones aparte de las predeterminadas, tanto para un click como para dos. Y, aunque lo parezca:

El botón de arriba a modo de corona sólo permite la pulsación, no desplaza los menús al girarlo.

El botón de abajo no mide ningún valor de salud, como el habitual ECG: es de sólo pulsación (el OnePlus Watch 2 no incluye medición de electrocardiograma).

La lectura de SpO2 en acción

Por debajo queda el sensor óptico para las mediciones sanguíneas (pulsaciones, estrés, SpO2…) y el conector de pines para la carga. El OnePlus Watch 2 no incluye carga inalámbrica Qi, ésta podría ser una pega: por el precio del reloj no habría estado mal incluirla. Sí dispone de alineación magnética con la base de carga: es acercar ambos elementos para que todo quede anclado para el discurrir de la energía.

El tacto del acero inoxidable aporta una gran calidad, queda bien fijado a la mano, no se me ha hecho incómodo ni siquiera haciendo deporte y puede mostrarse abultado en las muñecas pequeñas: el OnePlus Watch 2 es un reloj bastante grande.

Pantalla: una gozada en todas las condiciones y con brillo más que suficiente

El diseño redondo de la pantalla del OnePlus Watch 2 mantiene mayor cercanía con los relojes clásicos, el aspecto sigue esa estrategia con cierto aire deportivo. Y el panel OLED elegido es de la máxima calidad para un reloj de estas características, no me ha dado el más mínimo problema. Más bien al contrario.

1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles; lo que hace una densidad de pantalla de 461 PPI. Todos los elementos de la interfaz se ven perfectamente, incluso en exteriores y bajo la luz directa del sol. A eso colabora el brillo máximo de la pantalla: según OnePlus alcanza los 1.000 hits de brillo máximo. Además, el reloj incorpora sensor de brillo automático y este modo funciona sin complicaciones: el sistema se adapta bien a los cambios de luz en el ambiente.

El panel AMOLED se protege con un cristal de zafiro que debería aportar una gran protección contra los arañazos (yo no le hice ninguno durante mi periodo de pruebas, y eso que alguna vez lo rocé sin querer). Los bordes aparecen ligeramente suavizados (2,5D) y la superficie retiene en buena medida las huellas dactilares, también atrae en buena medida las motas de polvo: lo sufrí a la hora de editar las fotos. La respuesta al toque es buena, incluso con guantes: he podido controlar el OnePlus Watch 2 mientras corría por la mañana sin más inconveniente que hacer algo más de fuerza al presionar.

Como es habitual, el reloj puede funcionar con la pantalla siempre encendida o detectando el gesto del giro de muñeca y el tacto para activarla. Con el AOD activo se pierde mucha autonomía, aproximadamente la mitad. Y también se reduce con los watchfaces no nativos: aquellos que se descargan desde Google Play acostumbran a incrementar el consumo. La colección de esferas de reloj que trae de serie el OnePlus Watch 2 es muy buena, tanto en calidad como en versatilidad. También son muy variadas.

Potencia: dos procesadores a falta de uno

OnePlus ha desarrollado el reloj para que mantenga las máximas prestaciones de smartwatch maximizando al máximo la duración de la batería. Para ello ha duplicado los procesadores para dividir el uso del smartwatch en eficiencia y en potencia; intercalando ambos usos de manera inteligente para que el usuario no sepa cuándo se está utilizando uno y cuando el otro: el uso del OnePlus Watch 2 es muy transparente. Y es lo que más me ha gustado de él.

Como decía, este reloj incorpora dos cerebros: el destinado a las tareas exigentes y a mover Wear OS 4, un Snapdragon W5, y el que se destina a las tareas de máxima eficiencia con un sistema reducido al mínimo, BES2700. Ojo, no tan reducido, que RTOS incluso puede gestionar las llamadas Bluetooth.

Durante mi prueba he estado utilizando el reloj de manera habitual y enlazado a mi Google Pixel 8 Pro. Lo noté veloz, muy fluido, todas las apps se abren de forma inmediata, el salto al inicio es instantáneo, no noté que el OnePlus Watch 2 se calentara lo más mínimo ni cuando le exigí durante mis carreras y la batería me ha durado de media unos cuatro días, incluso con más de una hora diaria de ejercicio incluyendo prácticas en exterior con GPS activo. Cuatro días sin el AOD display, con el AOD la autonomía cayó a algo más de dos días.

En ningún momento se aprecia cuándo se usa el procesador eficiente y cuándo se exprime el Snapdragon W5: ni hay calentamiento ni ralentización, tampoco el sistema ofrece diferencias visuales

El hecho de duplicar el procesador y los sistemas operativos me ha parecido todo un acierto, es el primer Wear OS que me da la suficiente confianza como para llevármelo todo un fin de semana sin tener que acarrear con la base de carga. Y eso que modelos como los TicWatch Pro también son muy eficientes, en especial por esa doble pantalla.

Sistema: dos a falta de uno, una genialidad

Si OnePlus ha duplicado los procesadores para así alternar entre usos dependiendo de las necesidades del dueño del reloj, ¿por qué no hacer lo mismo con el sistema operativo que administra los chips? Pues dicho y hecho: el OnePlus Watch cuenta con Wear OS 4, un SO que no se caracteriza precisamente por su optimización energética, y RTOS, un sistema en tiempo real muy liviano y contenido para cuando el reloj no realiza labores de potencia. Que es, básicamente, casi todo el tiempo.

El onePlus Watch 2 mantiene una interfaz personalizada sobre Wear OS para que el usuario no tenga que apreciar diferencias según esté utilizando un sistema u otro. El aspecto está muy pulido, es plenamente funcional y no pierde las opciones avanzadas que de por sí entrega Wear OS; como la instalación de apps, los pagos móviles o Google Assistant. El asistente está integrado en el OnePlus Watch 2 y puede activarse con el “Ok, Google”. Eso sí, la detección gasta mucha batería, aprecié más tiempo de uso quitándolo.

Por defecto se mantiene el modo de uso inteligente: es el OnePlus Watch 2 el que decide qué sistema activar dependiendo de lo que se esté utilizando en el reloj. Durante mi análisis no tuve el menor problema con la manera de optimización del uso: arranqué los entrenos, las apps y resto de funciones de Wear OS sin tener que saber cuál sistema estaba utilizando. Y cuando tuve que activar el modo de ahorro de energía, quitando Wear OS de la ecuación, la experiencia de smartwatch siguió siendo positiva a la par que extendí el rango de uso.

Wear OS 4 funciona cuando se activan los entrenos, se descargan aplicaciones y se realizan tareas avanzadas de smartwatch. El resto del tiempo se utiliza RTOS

RTOS es una excelente manera de extender la autonomía. Recorta en gran medida las capacidades, aunque sigue permitiendo desde las notificaciones a las llamadas Bluetooth desde el reloj. ¿Que hace falta extender el último suspiro de batería? Desactivando el modo inteligente las horas de uso están ampliadas de forma segura. Y es el que funciona la mayor parte del tiempo con el citado modo inteligente; no en vano el tiempo activo usando un smartwatch es muy escaso, la mayor parte del tiempo miramos la hora y las notificaciones. Acciones para las que RTOS es más que suficiente.

El OnePlus Watch 2 incluye una gran cantidad de esferas de reloj o watchfaces, todas muy buenas y altamente personalizables. Ofrece Google Play para descargar aún más esferas, incluso aplicaciones: WhatsApp puede funcionar de modo independiente al teléfono, por ejemplo.

El desplazamiento por la interfaz no entraña problemas (widgets o mosaicos en horizontal, notificaciones desplazando desde abajo hacia arriba, ajustes rápidos de arriba hacia abajo y botón de inicio para el cajón de aplicaciones), la capa presenta cierta inspiración en WatchOS (en el diseño de los entrenos se nota especialmente) y no permite mover el reloj entre teléfonos sin borrar por completo los datos.

Un último aspecto a reseñar es el de la aplicación del teléfono; empezando por que el OnePlus Watch 2 sólo es compatible con Android: requiere un mínimo de Android 8 para poder emparejar el reloj con el teléfono. La app que se encarga de dicho enlace es OHealth, una habitual de los relojes de OPPO; app que me ha parecido algo justa en opciones.

OHealth permite el acceso a toda la información deportiva con unos menús algo toscos, los ajustes desde el móvil aparecen recortados y me encontré con más de un problema de conexión. Eso sí, la app que usé aún está en pruebas, OnePlus seguramente vaya mejorándola.

Deporte: rozando las prestaciones de un reloj deportivo

Hasta ahora está sacando con muy buena nota el examen, pero toca uno de los puntos donde los smartwatches no exclusivamente deportivos suelen flojear: la medición del deporte y de las distintas variables de salud. Y me ha sorprendido para bien, en todos los ámbitos: el OnePlus Watch 2 es un reloj que sirve incluso para quien desee subir un escalón de su nivel amateur.

Quitando el electrocardiograma, una medición que los smartwatches más premium suelen incluir, nuestro protagonista los registra casi todo. Mide muy bien las pulsaciones, tanto en bajas como en altas: la respuesta a la intensidad del ejercicio fue muy correcta y apenas noté una desviación reseñable. Incluso fue a la par que el Apple Watch Ultra durante todas las prácticas. Teniendo en cuenta que los sensores ópticos siempre tienen margen de error, sobre todo a máximas pulsaciones, he de decir que he quedado bastante contento de las gráficas.

La lectura de saturación de oxígeno en sangre se mantuvo en línea de la precisión de los latidos, el OnePlus Watch puede medir ambas de manera continua y durante el sueño, registra los valores de dicho sueño de manera fiel (incluso de forma automática), puede descubrir problemas de respiración y mide la capacidad pulmonar. Durante el ejercicio la mayoría de estos valores se registran automáticamente para quedar plasmados en las gráficas.

La grabación del recorrido es fiel al camino del mapa. En los circuitos hay ligeras variaciones en el registro

El GPS de doble banda, otro componente que se duplica en el smartwatch, es sumamente preciso, rápido y fiable: analizando los recorridos al detalle puedo decir que el margen de error es muy pequeño, no más de cincuenta metros por kilómetro (medido sobre entrenamientos de running y de bici de montaña). Está en línea del Apple Watch Ultra, traza muy bien la ruta sin apenas dientes de sierra y hasta cuadra el recorrido sobre el mapa. Pese a no ser un Garmin, que está específicamente indicado para los deportistas, el OnePlus Watch 2 puede hacer muy buen servicio a estos usuarios.

El GPS de doble banda es muy preciso y cuadra perfectamente la ruta sobre el mapa, incluso sin dientes de sierra durante el trazado

OHealth mantiene todos los registros deportivos y los ofrece con una infinidad de datos obtenidos del reloj. Ninguna objeción aquí: pese a que la presentación de la interfaz me parece mejorable, la cantidad de información que arroja es muy alta. Y permite mejorar la práctica deportiva, porque refleja los defectos durante las prácticas para así ir progresivamente corrigiéndolos (el equilibrio en las pisadas corriendo, por ejemplo).

Me parece que no tiene nada que envidiarle a relojes mucho más caros, incluso a los deportivos: el OnePlus Watch 2 mantiene el listón realmente alto, sobre todo para ser un smartwatch orientado al público general. Por mi experiencia, podría usarlo como compañero de prácticas deportivas. Sin ser yo un verdadero deportista, sólo aficionado.

Batería: por fin un Wear OS con una batería decente

No es que cuatro días sean una maravilla, sobre todo cuando he tenido relojes Amazfit realmente completos que alcanzan las dos semanas, pero sí me parece una autonomía brutal para un Wear OS. De hecho, pocos smartwatches con este SO me han durado más allá del día, no es que el sistema operativo de Google para relojes sea eficiente. Supongo que por eso OnePlus logra extender la autonomía, por tener a RTOS arrimando el hombro.

Con la pantalla apagada me ha durado los cuatro días incluso con una hora y media de deporte diario; de la que media hora al menos fue en exteriores y con GPS. Por consumo durante la práctica deportiva, el OnePlus Watch 2 me gastó un 5,6 % cada hora bajo techo y sin GPS; con 7/8 % cada hora haciendo running y bici (con GPS). Nada mal para ser un Wear OS; como digo, sobre todo teniendo en cuenta que la precisión del registro de datos es muy alta.

Obtuve unos consumos máximos de 7/8 % menos de batería cada hora durante prácticas deportivas con GPS activo

Para cargar la batería el OnePlus Watch 2 cuenta con un conector de pines que se conecta a la base del reloj. La carga es rápida, por lo que bastan unos minutos para tener la batería suficiente como para varias horas de uso, incluso con GPS. En concreto, los datos de carga quedaron de la siguiente manera, siempre con una potencia de carga que subió como máximo a los 7,5 W.

5 minutos de carga . 20 % de batería.

. 20 % de batería. 10 minutos de carga . 38 % de batería.

. 38 % de batería. 20 minutos de carga . 72 % de batería.

. 72 % de batería. 30 minutos de carga . 90 % de batería.

. 90 % de batería. Total. 42 minutos.

OnePlus Watch 2, la opinión de Xataka

Tras el tiempo que he pasado con él no he tenido más que buenas experiencias, me parece un reloj espléndido en todos los sentidos. Gran acompañante deportivo, ofrece todas las ventajas de Wear OS, la idea de duplicar elementos clave me parece espléndida, tiene potencia de sobra, no se calienta y qué decir de la batería: para ser un smartwatch de su talla encuentro las cifras a un excelente nivel. Vaya, que pocas cosas malas se le pueden poner.

La aplicación para el reloj debería mejorar, que no sea compatible con el iPhone creo que debería subsanarse (Google ha desatendido el soporte en iOS), es un reloj bastante grande y algo pesado. Más allá de aquí, y teniendo en cuenta que los 329 euros no me parecen exagerados para la calidad de la construcción, materiales, hardware y software, el OnePlus Watch 2 se sube a mi lista de recomendaciones para 2024. Cuando alguien busque un smartwatch completo y que no se suba de precio, éste va a ser el firme candidato.

8,9 Diseño

9

Pantalla

9

Software

9

Autonomía

9

Interfaz

8,75

A favor La idea de tener dos procesadores aumenta la batería sin perder prestaciones.

Lo mismo para el doble sistema operativo: una idea brillante

La construcción del reloj es de nota En contra No es compatible con el iPhone

La aplicación para móviles necesita mejoras



OnePlus Watch 2

Black Steel 46mm Bluetooth/WiFi * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

El reloj ha sido cedido para la prueba por parte de OnePlus. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Mejores smartwatch en calidad precio: cuál comprar y 16 relojes inteligentes recomendados